Encrucijada energética. Apuntemos en la buena dirección

Nuestros montes arden y exigen un Plan de Estado de consenso, eficaz, dotado de recursos técnicos y humanos suficientes, pero es cuanto menos igual de preocupante, que la política Energética de nuestro país, de una vez por todas, deje ideologías al margen y se centren en las verdaderas necesidades que reclaman una generación eléctrica equilibrada, un sistema eléctrico robusto y bien dimensionado con una distribución a industrias, servicios y doméstico, con garantías, estabilidad y precios competitivos.

Hasta aquí pura retórica que todos firmaríamos, pero bajemos a la arena para ver que el panorama energético en nuestro país deja mucho que desear.

El recuerdo del apagón de abril del pasado año, ha estado merodeando por nuestro sistema eléctrico hasta en dos ocasiones en los últimos quince días. Tan es así, que el operador del sistema, Red Eléctrica, ha pedido a la gran industria que parase su actividad, para bajar el consumo y estabilizar la Red. Buff, a un paso de otro apagón, inaudito.

Alemania, la que fuese la locomotora de Europa, cerró sus diecisiete centrales nucleares hace algo más de una década por pura ideología como dogma de fe antinuclear. Lo han pagado caro, su sistema eléctrico, más allá de modernos spots publicitarios, no puede vivir sólo con molinos y placas solares. Hoy con dinero público ofertan la construcción de nuevas centrales de gas, para recuperar la potencia eléctrica nuclear que ellos mismo demolieron. Vamos, un ejemplo donde nunca debemos mirar. Lo que les daba lo nuclear evitando emisiones de CO2, buenos precios y disponibilidad eléctrica permanente, hoy lo quieren arreglar con la dependencia del gas. Pa hacérselo mirar que diría el castizo.

Ya en nuestro país, El Consejo de Seguridad Nuclear, máximo organismo regulador, dictaminó hace escasos días, sin presiones políticas ni sociales, que la central nuclear de Almaraz, con cierre previsto para 2027, pueda seguir funcionando hasta el año 2030. Ahora el gobierno dice que va a agotar los dos meses para decidir la continuidad. Asusta pensar esta demora salvo por el período vacacional, esperemos se imponga el lógico criterio acorde a necesidades energéticas globales.

El sistema eléctrico de nuestro país esta sobresaturado, falto de interconexiones adecuadas con Francia, Portugal y Marruecos, con escaso nivel de almacenamiento eléctrico, exigencias en los mecanismos de control de estabilidad de la Red y fuertes necesidades para dimensionar y facilitar los accesos al sistema aumentando su capacidad. Para todo ello, hace unos días el gobierno en su Consejo de Ministros autorizó la inversión de 17.900 millones hasta 2030.

Pero todo será baldío, si no se establecen estrategias conjuntas consensuadas, se eliminan trabas burocráticas, se adoptan criterios energéticos claros, globales, bien definidos y mantenidos en el tiempo, con una política fiscal energética ajustada y estable. No vale remar según sople el viento del partido, nuestro rumbo debe estar marcado por los objetivos del referido Plan Energético con el consenso de todos, con independencia de quien gobierne. Se trata de una exigencia irrenunciable de Estado. Seamos capaces de apuntar nuestro barco energético en esa dirección. El país lo necesita con urgente necesidad.