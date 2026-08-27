Opinión | Perquè em dona la gana
Neutralitat educativa?
Les reprimendes a la vaga educativa no s’han fet esperar. Pérez Llorca ja ha ensenyat la verdadera poteta feixista que molta gent li endevinàvem, però que, amb l’aparença de moderat i de tarannà negociador havia amagat. Ja l’ha tret a passejar.
Per imposició de la ultradreta i via Llei d’Acompanyament dels Pressupostos que s’han dictat normes per castigar als docents que vulguen “adoctrinar” a l’alumnat. I sí, he dit bé, castigar.
Anem per parts. Què vol dir “adoctrinar”? El que fan els rectors a les esglésies i dins de les seues funcions pastorals? No ho fan també a les escoles concertades i privades que tenen a càrrec seu? En aquests casos no passa res?
Ensenyar a l’alumnat en la seua llengua i la seua llengua és un dret que tenen les nostres xiquetes i xiquets i els el volen treure.
Volen, també mantindre les estructures patriarcals d’opressió cap a les dones i les xiquetes. A les xiquetes les volen callades i obedients al señoros de torn, siguen xiquets o adults. És aquest el model que volem com a societat? Per descomptat que no és el meu model i des dels espais que puga utilitzaré les eines al meu abast per combatre’l.
Enyoren el règim feixista del dictador i fan servir les institucions per a anar carregant-se-les des de dins. No creuen en la democràcia. Només en la “seua” forma de governar i com ja he dit des d’aquesta tribuna moltes vegades, en política tot no s’hi val.
Pérez Llorca “el moderat”. Feijóo l’altre “moderat” i tots dos porten dins feixistes rematats.
Ho demostren en temes tan sensibles com la igualtat real i efectiva entre dones i homes, en temes com la immigració, en temes com els serveis públics (en els que no creuen si no és per privatitzar-los i enriquir-se i enriquir als amics).
Volen el poder per qüestions no sempre confessables i hem de recordar que estar en política és estar al servei de la ciutadania i no al revés.
De moment el millor que ens pot passar és que Feijóo no aplegue al poder, en cas contrari estic convençuda que farà bons a tots els seus ancessors com Rajoy, Casado, i fins i tot Aznar, perquè a més d’haver assolit que si governa ho haurà de fer amb la ultradreta, no sap de res, no entén de res i fa el més espantós dels ridículs cada vegada que obre la boca.
Ací, al nostre territori, les esquerres hem de fer un esforç i fer fora a aquesta terrible i temible aliança que ara ens governa i que ja estem pagant els resultats. I sobretot les dones ho estem pagant ben car.
Necessitem una esquerra forta, sense tantes divisions ni egos que faça front a aquesta dreta i ultradreta de desgavell. Estic segura que ha d’haver-hi alguna persona o equip de persones de consens que puguen acaparar les complicitats de totes les forces polítiques de les esquerres i oferir-nos a la ciutadania una proposta capaç d’il·lusionar-nos. Necessite creure amb urgència que aquesta proposta aplegarà i que podrem tornar a anar a votar amb ganes per canviar les coses.
No em tinc per una persona pessimista en absolut, però en aquest cas crec que l’epidèmia de paparres no s’ha quedat sols als camps de la Ribera. També han aplegat al Palau de la Generalitat i, de moment, estan governant des d’allà.
Vos propose fer un tractament a fons per eliminar-les el dia de les eleccions autonòmiques per així fer-les fora de les institucions i alliberar-nos d’elles? Vos interessa la proposta? Doncs el tractament exigeix votar opcions progressistes i deixar a les opcions polítiques que ara ens xuclen la sang al dic més sec possible. Vos animeu?
Per la meua banda vaig a continuar aplicant el tractament sense cap pietat per fer-les fora. No m’agrada gens que em xuclen la sang.
Ah! Cada dia m’agraden menys els “moderats”. Darrere s’amaguen feixistes com estem comprovant. I si alguna cosa m’agrada menys que les paparres, són els feixistes que van de moderats. I als bons entenedors, poques paraules basten com diu la dita.
Jo ja he començat el tractament, t’animes i m’acompanyes?
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