Mourinho: El último convidado de piedra de la política española

El final de esta legislatura es un enigma. La respuesta a este misterio es la más deseada en todos los mentideros periodísticos y mediáticos. Lo que sí sabemos es que cuando finalice, podremos extraer toda una colección de abruptos, de pasadas de frenada para la historia y la hemeroteca y mostrarlas como la política más chabacana y rancia que se ha hecho desde 1978. Conviene hacer memoria, con nombres y apellidos, de algunos ejemplos destacados. Óscar Puente, con cincuenta muertos en las vías de Adamuz se atrevió a decir lo siguiente en respuesta a las protestas de los maquinistas de Renfe: “Si el suflé emocional baja y todos nos calmamos podemos llegar a acuerdos razonables”. Santiago Abascal, en numerosas ocasiones ha calificado de “psicópata” a Sánchez o de “rata” a Marlaska, sin olvidar la equiparación miserable entre lo que cuesta el cuidado de un mena y lo que cobra tu abuela de pensión. Feijoo en enero de 2023: “Desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o cristiano matar en nombre de su religión. Y hay otros pueblos que tienen ciudadanos que sí lo hacen”. Gabriel Rufián, enero de 2024: “Mis abuelos tuvieron que huir de Jaén y Granada hace 50 0 60 años… Sabían de qué huían. Huyeron de los señoritos, cuyos descendientes probablemente votan a quienes yo me dirijo”. Pedro Sánchez, 2 de noviembre de 2024, dirigiéndose a la Generalitat Valenciana en relación con la Dana: “Si necesita más recursos, que los pida”. Me ahorro los calificativos, se los dejo al lector.

De aquí a las generales vamos a asistir a lo inimaginable. Ya lo sabíamos, podíamos intuirlo. Ahora bien, a todos estos despropósitos ha aparecido una personalidad nueva y es el entrenador del Real Madrid. Mourinho comparte con nuestras señorías un peligro de primer orden: no ser consciente del calado y el peso de sus palabras y el efecto que puede tener por su gran influencia, y si es consciente, todavía peor, por su irresponsabilidad supina ante cuestiones que debería callar por desconocerlas y utilizarlas para un fin espurio. Les pongo en situación, y esto sólo es el principio, sobre unas palabras que han pasado desapercibidas, pero que se revisten de una gravedad fuera de duda y que califica al personaje de lo que puede llegar a decir y a expresar. Después del primer partido de Liga contra El Español, en la rueda de prensa, dijo: “Vinicius no es un santo, pero lo que le hacen es demasiado. Estamos en una era anti-bullying. Con Vinicius, estamos todavía en un bullying, sea del adversario, sea del público”.

¿Cómo se puede utilizar de forma tan rastrera un problema en el que hay tanto sufrimiento y tantas víctimas? ¿Acoso en una persona que gana millones de euros al año con el apoyo de poderosas terminales mediáticas? Las personas acosadas se retiran del mundo, están anuladas, pierden su vida y muchas no lo superan y se suicidan y a edades muy tempranas, entre 8 y 14 años. Hace tiempo que el futbol perdió el norte y, de cuando en cuando, surgen genios humanos como el de Luis de la Fuente y nos devuelve alguna confianza en los valores del deporte rey. Estamos sobrados de irresponsables y vulgares que utilizan de forma torticera problemas que ignoran y que no han vivido de cerca. Ante esto sólo nos cabe señalarlo. En La rebelión de las masas, Ortega y Gasset describió nuestro tiempo al dictado: “Lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho a la vulgaridad y lo impone donde quiera”. Preparémonos para el otoño que nos viene encima. La insensibilidad, la irresponsabilidad y la vulgaridad tienen la última palabra.