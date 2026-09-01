Rayamos la histeria política, un tensionamiento verbal insoportable y suicida al que nos someten sectores políticos y mediáticos cuyo único interés es el caos para extraer beneficios electorales a muy corto plazo, lo que facilitaría su acceso al poder y réditos económicos o de otra índole, que pretenden sean a larguísimo plazo.

El problema de Ceuta y su derivada de crispación social acrecentada (recuerden Torre Pacheco 2025) debe solucionarse. Este incidente es el resultado de confluir distintos intereses y todos peligrosísimos; la torticera política de Marruecos; la intencionalidad dañina por parte de potencias extranjeras EE UU-Rusia-Turquía e Israel; la tardía acción del Gobierno; unido a la derecha en su empeño en forzar el adelanto electoral, convencidos de que ganarán… favorece el caos.

¿Pero qué ocurrirá si no gana la derecha las próximas elecciones dentro de nueve meses? ¿Habrá golpe de estado militar o judicial? Las urnas aún no han hablado. Tanto aspaviento hipócrita me refuerza en mi posición política. Me asquean cada vez más los noticiarios, que ya no informan: saturan.

Simultáneamente observamos señales en el mundo nada tranquilizadoras, hay estrategias materializadas por personas que se conocen bien la teoría del caos y la aplican. Trump es la imagen más burda y desconcertante, pero no es más que una marioneta grotesca en manos de otros, estos sí, astutamente peligrosos.

Asistimos a una carrera desenfrenada y sin escrúpulos por lograr el poder hegemónico sin controles, por parte de megamillonarios mundiales. China es un actor diferente y no del todo conocido, hermético y sinuoso, de ahí su peligrosidad; tampoco debemos olvidar a la paradójicamente racista India, el verdadero gigante encubierto. A estos hombres (pues son hombres) no les importa que la humanidad desaparezca, una actitud suicida, pues si esta desapareciera y solo quedaran ellos como pretenden, habrían llegado al final de su existencia.

Mientras esa carrera se produce, algunos sátrapas como Putin, Netyanhud, Jong-un, Ahmadzai, Hlaing, Jameneí y alguna decena más de honorables y sanguinarios lideres que consienten, ordenan o facilitan la muerte de cientos de miles de personas de toda edad sin pestañear lo más mínimo. Mientras acumulan armamento cada vez más letal y generalizado en sus arsenales, y de hecho, pueden borrar la humanidad de la faz terrestre varias veces.

Ciertamente la sinrazón se impone, los tambores bélicos se escuchan cerca o lejos del hogar y no son nada tranquilizadores, alguien podría pensar con motivo que nos acercamos a tiempos apocalípticos; opino que no, créanme he estudiado bien el Apocalipsis, y allí precisamente dice que siempre hay esperanza; que al final triunfa la bondad y el Amor. El mundo no acabará mañana, debemos trabajar por la paz y el bienestar de toda la tierra.