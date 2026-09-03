El primer enfado de cada mañana

Los trenes tampoco deberían tomarse vacaciones durante las crisis. Con la vuelta al cole, Metrovalencia y Cercanías recuperan el habitual rompecabezas de la movilidad metropolitana. Después de un verano en el que la capacidad operativa queda lejos de lo que debería ofrecer una gran ciudad europea —sin conexión directa de metro con la fachada marítima durante semanas—, septiembre devuelve a las estaciones a decenas de miles de viajeros que necesitan algo tan elemental como frecuencias suficientes y unas instalaciones dignas.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sigue conviviendo con estaciones subterráneas donde se acumulan escaleras mecánicas averiadas o pantallas de información fuera de servicio, mientras en demasiados andenes de superficie la protección frente al sol se reduce a unos pocos metros de sombra para andenes larguísimos. FGV dispone en 2026 de alrededor de 319 millones de euros, frente a los 354,8 millones presupuestados en 2025, un ejercicio excepcional condicionado por los recursos extraordinarios destinados a reparar los daños de la dana.

Y después está Cercanías. Aquí el ministro Óscar Puente presenta 41 unidades que hasta ahora circulaban principalmente por Madrid, revisadas y reacondicionadas antes de su traslado. Son trenes con más capacidad y mejores prestaciones que buena parte de los actuales, sí, pero siguen siendo convoyes usados mientras Madrid comienza a estrenar los nuevos trenes de gran capacidad fabricados, para mayor paradoja, por Stadler en Albuixech. No habría estado de más que alguna de esas unidades nuevas comenzara su vida comercial a pocos kilómetros de la fábrica donde se construyó. La ironía política tampoco es pequeña, porque Puente debería saber que, más allá de Madrid, no tiene por qué conformarse siempre con el segundo turno del material ferroviario.

En la red coordinada por la Autoritat de Transport Metropolità de València, los autobuses urbanos e interurbanos soportan más de la mitad de la movilidad pública y Metrovalencia multiplica por diez el peso de Cercanías dentro del sistema metropolitano. Esa radiografía permite repartir responsabilidades con bastante precisión. El Gobierno tiene mucho que explicar sobre Cercanías. Pero más allá de las proclamas de Óscar Puente, el foco apunta también al Consell y, especialmente, al vicepresidente y responsable de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus. València necesita trenes, metros y autobuses suficientes para que desplazarse cada mañana no sea el primer enfado del día.