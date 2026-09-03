La polarización pasa factura

Si la cámara donde hay que parlamentar —verbo que lleva implícito escuchar y respetar a quien piensa distinto— deriva en una discusión de barra de bar, tenemos un problema. Si mientras se debate sobre una crisis como la de Ceuta, se lanzan palabras salidas de las mejores fábricas de odio, entonces estamos jugando con algo tan serio como la convivencia.

Lo de Ceuta reúne tantas derivadas que hace imposible el relato simple de la política actual. Hay geopolítica, presión migratoria, relaciones internacionales y seguridad, pero también la pérdida de normalidad de una ciudad con la obligación humanitaria de atender a quienes llegan en condiciones extremas. A los actores de esa compleja ecuación se suman un Gobierno en tiempo de descuento y un PSOE mareado. Enfrente aparece la urgencia del antisanchismo, alimentada de impaciencia para no caer en el aburrimiento. Y mientras tanto, Gabriel Rufián se ha acabado convirtiendo en el referente a la izquierda de los socialistas. A este paso, parece que la izquierda del PSOE se ha quedado en los huertos urbanos.

A nadie se le escapa que hemos llegado hasta aquí después de una polarización fomentada desde Ferraz, Génova y Bambú. Resulta ya irrelevante determinar quién lanzó la primera piedra, porque haría falta una foto finish. Por eso Pedro Sánchez no debería sorprenderse ahora de sus soledades, ni Alberto Núñez Feijóo de haber perdido aquella imagen institucional con la que aterrizó en Madrid. Santiago Abascal es quien mejor se desenvuelve en este escenario porque representa con mayor naturalidad el patrón de la deriva ultra, como explica bien la politóloga Anna López.

En este contexto se entiende mejor que solo una minoría de alcaldes del PSPV se atreviera a desmarcarse de las órdenes de Ferraz para acudir a las concentraciones por Ceuta. Puede que en la Moncloa les importe poco o nada, pero entre los ediles socialistas existe una gran preocupación por haber perdido el relato en la calle y, con él, una parte del espacio político que antes daban por seguro. En el pecado llevan la penitencia, pues fueron de los primeros en obedecer cuando la lógica de bloques se impuso sobre su autonomía, y ahora descubren que aquella polarización se les ha vuelto en contra. Un buen alcalde sabe que, antes que contentar al partido, debe escuchar el radar de sus vecinos.