Opinión | Perquè em dona la gana
La desestabilització com a estratègia
No és cap novetat. Quan no tenen al seu abast la maquinària del poder, actuen contra aquest mateix poder amb totes les eines hagudes i per haver.
No tenen cap escrúpol en mentir descaradament, falsejar la realitat perquè a què entre dins del seu marc i deixar bastant mal parada la realitat del dia a dia, la que visquem la població en general. La que acabem llegint a la premsa de confiança.
La setmana passada en aquesta mateixa columna parlava de les paparres que estan governant la Generalitat Valenciana. Aquesta setmana ho faig extensible a tota la cúpula del PP nacional. No tenen vergonya, ni la coneixen.
Anar a Ceuta en plena crisi migratòria, convocar una manifestació i ficar-se a criticar el govern i les seues polítiques migratòries, ampolleta de cervesa en mà, és el més estrambòtic i estrafolari que he vist mai.
I jo em pregunte, què ha fet el president de la ciutat autònoma per tal d’ajudar a ficar una mica d’ordre, més enllà de queixar-se de com ho ha fet de mal el Govern de Sánchez? A banda de seguir les directrius partidistes dictades des de la direcció del PP per tal de desgastar al govern, què ha fet aquest senyor que fa 25 anys que és alcalde president de la ciutat autònoma? Alguna responsabilitat tindrà, dic jo, perquè en vint-i-cinc anys es poden fer moltes coses.
Ens hem plantejat, des del punt de vista humanitari, perquè tanta gent està volent fugir del Marroc? Hem llegit o escoltat alguns testimonis de dones marroquines que no volen tornar perquè són sistemàticament maltractades i, fins i tot violades, per familiars. Qui voldria tornar a aquest infern? Jo, per descomptat que no.
Algú ha recordat a tota la gent que va haver d’emigrar després de la guerra civil a altres llocs d’Europa o fins i tot a Amèrica a conseqüència d’haver perdut una guerra en la qual van defensar la legitimitat de la II República amb la qual els avantpassats de la carronya que tenim hui fent oposició no hi estaven d’acord?
Algú li ha demanat explicacions per la complicitat de l’Església catòlica amb els colpistes pels assassinats impunes de tantíssima gent?
Per què mirem amb uns ulls quan la població migrant és marroquina, sudanesa o del Senegal i amb altres ulls quan són ucraïnesos o romanesos?
Per què no hi ha cap problema quan “integrem” amb normalitat a la migració britànica o noruega? No estarem fent-nos trampes al solitari i en realitat el que estem practicant és una acèrrima aporofòbia envers uns veïns que són prou més pobres que nosaltres?
No s’estarà jugant al tauler de la política internacional amb interessos amb els quals el govern de Sánchez no està d’acord i aquesta és una manera bruta i roïna de desgastar-lo per donar pas a la gentola del PP?
Hi ha massa preguntes i molt poques respostes. És cert que el govern ha tardat a actuar en aquesta crisi migratòria. Per Ceuta han passat no sé quantes i quants ministres i, si la memòria no em falla, totes i tots s’han reunit amb l’alcalde-president de la ciutat.
S’ha avançat que es destinaran 165 milions d’euros per a fer front a la crisi i altres 15 més per revitalitzar els comerços de la ciutat. S’ha recorregut finalment a l'ajuda de la Unió Europea per a fer front a la crisi migratòria i, d’aquesta manera reforçar el control de la frontera millorar la capacitat d’acolliment i, també, agilitzar la identificació dels migrants que encara queden a Ceuta.
Que han fet la gent del PP? Demanem l’expulsió de totes les persones de Ceuta, fins i tot els menors no acompanyats que han de tindre un tractament diferenciat del dels adults.
Què més han fet aquesta gentola? Escampar mentides i comprar tot el discurs de la ultradreta que identifica la migració amb la violència i un possible esclafit social a la ciutat. Han ficat el ventilador de mentides buscant un grapat de vots. Sols per interés partidista.
El grau de degradació democràtica al que ens estan portant em fa molta pena. Hi va haver gent que es va deixar la vida o molts anys de presó per poder construir la democràcia que hui tenim i aquesta gentola se l'està carregant.
Per a quan investigaran allò de l’àtic d’Ayuso? Quant demanaran en el seu si les mateixes responsabilitats que demanen al Govern? Estan al capdavant de quasi tots els governs autonòmics i què fan a banda de ficar entrebancs?
Quin panorama se’ns presenta de cara a les pròximes eleccions generals i autonòmiques, mare meua...I segur que aquesta gentola és la més ben preparada? De veritat? Doncs si apleguen a governar veurem en quin forat ens haurem d’amagar!
Crec que, si ens ho proposem, encara els podríem aturar a les urnes i impedir que aquesta gentola acabara prenent el control de les institucions.
Crec que encara som a temps, t’apuntes al fet que les caparres no apleguen a governar l’Estat i, a ser possible, tampoc les autonomies? Si volem, encara és possible!
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