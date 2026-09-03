Un mural vandalizado como síntoma de algo más profundo

Recientemente apareció vandalizado en mi municipio, Quart de Poblet, un mural dedicado a las madres y a la infancia palestinas. Sobre la imagen de una mujer con su bebé, junto al logotipo de UNRWA, se pintaron esvásticas, referencias a Franco y consignas como “Arriba España” o “Viva Ceuta”. Más allá de identificar a sus autores y exigir responsabilidades, lo sucedido permite observar algo que trasciende una gamberrada: un clima político en el que determinadas expresiones racistas, autoritarias y de nostalgia fascista están perdiendo parte de su carácter vergonzante.

No se atacó una pared cualquiera. Se atacó una representación de la población civil y de la ayuda humanitaria. La combinación de simbología nazi, exaltación franquista y consignas sobre Ceuta difícilmente puede interpretarse como una discrepancia razonada sobre el conflicto palestino-israelí, una crítica a UNRWA o una posición sobre el drama ceutí. Apunta más bien a la normalización de un discurso de odio que encuentra en el migrante y en el diferente un enemigo reconocible.

La ciencia política ofrece un concepto útil para entender este proceso: la ventana de Overton, el conjunto de ideas que una sociedad considera aceptables dentro de la conversación pública. La extrema derecha no necesita que una mayoría abrace de repente el racismo o el autoritarismo. Le basta con conseguir que ideas antes inadmisibles puedan pronunciarse y discutirse como una opción más. Primero llega la provocación; después, el escándalo; más tarde, la repetición y, finalmente, la normalización.

Así se desplaza el marco del debate. Se desplaza la ventana. No hace falta que la sociedad acepte una expulsión colectiva: basta con que empiece a hablar de la inmigración como una “invasión”. Desde ese momento ya no se discute únicamente cómo gestionar los movimientos migratorios respetando los derechos humanos, sino cuánta dureza exige una amenaza que se ha dado previamente por cierta. La premisa queda aceptada y solo se debate hasta dónde llevar sus consecuencias.

Las crisis fronterizas y los problemas reales de convivencia, seguridad o presión sobre los servicios públicos proporcionan un terreno especialmente fértil para esta operación. Los actos de individuos concretos se atribuyen a comunidades enteras y el migrante deja de ser una persona con una historia y una situación determinadas para convertirse en parte de una masa amenazante. Las redes sociales aceleran el proceso mediante imágenes descontextualizadas, bulos y contenidos diseñados para provocar miedo e indignación. La crisis aporta la emoción; el discurso político, el marco interpretativo; determinados medios, la amplificación; y las plataformas digitales, la velocidad.

¿Hacia dónde se dirige la frustración?

Pero el avance de estas posiciones no se explica solo por la propaganda. Necesita un malestar social real sobre el que actuar. La precariedad, la dificultad para acceder a una vivienda, el deterioro de los servicios públicos, la desigualdad o el miedo al descenso social generan una demanda legítima de protección. La cuestión decisiva es hacia dónde se dirige esa frustración.

La izquierda ha interpretado tradicionalmente el conflicto social en sentido vertical: si quienes están abajo carecen de recursos o seguridad, hay que analizar cómo se distribuyen la riqueza y el poder. Salarios, fiscalidad, especulación inmobiliaria, privatizaciones, precariedad o insuficiencia de los servicios públicos forman parte de esa explicación.

La derecha desplaza el conflicto hacia un eje horizontal: en lugar de enfrentar a quienes concentran poder con quienes padecen sus consecuencias, enfrenta entre sí a distintos sectores vulnerables. El trabajador nacional contra el migrante; quien espera una vivienda contra el refugiado; el usuario de la sanidad pública contra el extranjero; el hombre precarizado contra el feminismo. El malestar permanece, pero cambia de destinatario.

Es más fácil señalar a una familia migrante que explicar las causas del encarecimiento de la vivienda, la concentración de la propiedad o años de infrafinanciación sanitaria. La primera tiene rostro y ofrece una respuesta emocional inmediata. Lo segundo exige discutir intereses económicos y relaciones de poder.

Es más fácil señalar a una familia migrante que explicar las causas del encarecimiento de la vivienda, la concentración de la propiedad o años de infrafinanciación sanitaria. La primera tiene rostro y ofrece una respuesta emocional inmediata. Lo segundo exige discutir intereses económicos y relaciones de poder.

Ahí reside también una de las paradojas de la extrema derecha. Se presenta como rebelde frente al sistema y denuncia a “las élites”, pero sus enemigos preferentes suelen ser periodistas, profesores, científicos, feministas, sindicatos, ONG u organismos internacionales. Mucho menos espacio ocupa la concentración empresarial, las grandes fortunas o la desigualdad patrimonial. Se construye una élite cultural a la que culpar mientras la élite económica queda, en buena medida, fuera de foco.

El nacionalismo completa la operación: un gran empresario y un trabajador precario pasan a integrar el mismo “nosotros”, mientras dos trabajadores con problemas semejantes quedan enfrentados si uno nació en otro país. La pertenencia identitaria sustituye a los intereses materiales. En ese contexto, un “Viva España” junto a una esvástica no expresa amor al país: pretende convertir España en patrimonio exclusivo de una identidad étnica, cultural o ideológica y negar su pluralidad democrática.

La izquierda y la socialdemocracia tienen que asumir responsabilidades

También la izquierda y la socialdemocracia deben asumir responsabilidades. Durante años, parte de ellas aceptaron como inevitables la precarización, la austeridad o la subordinación de la política a los mercados y perdieron capacidad para ofrecer una explicación reconocible del poder. Cuando la izquierda deja de señalar hacia arriba, otros encuentran espacio para señalar hacia abajo. Y cuando los partidos democráticos adoptan el vocabulario de la “invasión” para competir con la extrema derecha, no la neutralizan: legitiman su diagnóstico.

Los medios tampoco son neutrales

Los medios y las plataformas tampoco son neutrales en sus efectos. Una barbaridad genera más audiencia e interacción que una explicación compleja. La repetición reduce la vergüenza, crea una falsa sensación de mayoría y eleva progresivamente el umbral de lo tolerable. De la provocación se pasa a la deshumanización; de ella, a justificar la pérdida de derechos y, en una minoría, al acoso, la agresión o el vandalismo.

Los medios y las plataformas tampoco son neutrales en sus efectos. Una barbaridad genera más audiencia e interacción que una explicación compleja. La repetición reduce la vergüenza, crea una falsa sensación de mayoría y eleva progresivamente el umbral de lo tolerable. De la provocación se pasa a la deshumanización; de ella, a justificar la pérdida de derechos y, en una minoría, al acoso, la agresión o el vandalismo.

Por eso el ataque al mural no demuestra que nuestra sociedad se haya vuelto fascista. Sí indica que algunas personas sienten que pueden exhibir públicamente símbolos nazis, franquistas y racistas dentro de un ecosistema discursivo que los minimiza o los presenta como una reacción comprensible.

Responder exige condenar el acto, restaurar el mural y exigir responsabilidades. Pero también disputar las causas materiales del malestar: vivienda, salarios, empleo, servicios públicos y desigualdad. La batalla política consiste, en gran medida, en decidir hacia dónde mira una sociedad cuando busca culpables.

El fascismo no tiene por qué regresar con uniformes y desfiles. Puede hacerlo como una pintada nocturna, un bulo viral o una tertulia que convierte el racismo en una opinión respetable. Defender aquel mural significa, por tanto, mucho más que limpiar una pared: significa decidir si aceptamos una sociedad en la que la víctima es presentada como amenaza, la solidaridad como traición y el odio como patriotismo.