Ceuta y el miedo a la invasión: ¿a quién beneficia todo esto?

El miedo siempre ha sido una poderosa herramienta. Sobre todo cuando no entendemos lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Durante siglos, cuando buena parte de la población no sabía leer ni escribir y el conocimiento estaba reservado a unos pocos, era mucho más fácil creer en fuerzas sobrenaturales, milagros o castigos divinos para explicar aquello que nadie entendía. Cuanto menos se sabía, más fácil era tener miedo. Y siempre había alguien dispuesto a aprovecharlo a su favor.

Han pasado siglos. Llevamos teléfonos que saben dónde estamos a cada minuto y existen satélites capaces de distinguir hasta el color de la ropa interior que hemos tendido en la azotea de nuestra casa. Y, sin embargo, más de un mes después de la tragedia de Ceuta, seguimos sin saber cómo entraron miles de personas desesperadas en territorio español sin que nadie del Gobierno se percatase. Esperemos que los informes prometidos por Pedro Sánchez ayer en el Congreso aporten alguna respuesta. Porque nos faltan muchas respuestas a unas preguntas legítimas y necesarias.

Mientras tanto, el miedo está ahí. Y eso lo sabe perfectamente la extrema derecha. «Invasión», «conquista», «asalto». Si alguien me invade, tengo que defenderme. Que Vox obtenga rédito político con ese discurso no me sorprende. Lo que me cuesta entender es qué cree que gana el Partido Popular entrando en el mismo terreno. ¿Llegar a la Moncloa? ¿Solo eso? ¿Y después qué? ¿Qué harán con Ceuta? ¿Y con Melilla? ¿Y con Gibraltar?

El profesor Joan Romero recordaba hace unos días en estas páginas, en un esclarecedor artículo, que a un lado del Mediterráneo tenemos una Europa envejecida y al otro una África extraordinariamente joven. Podemos endurecer controles y discutir sobre política migratoria, pero ninguna barrera hará desaparecer la enorme brecha que existe entre las dos orillas. Ni el legítimo sueño de vivir mejor.

Cuando alguien grita contra los musulmanes en una manifestación para defender Ceuta demuestra un importante desconocimiento de la ciudad. Porque muchos ceutíes españoles son musulmanes. Ceuta es cristiana y musulmana, también judía e hindú. Esa Ceuta exclusivamente blanca, cristiana y uniforme que algunos parecen querer defender sencillamente no existe. Como tampoco existe una Valencia así ni una España así. Ya no. Por mucho que a algunos les gustara regresar a otros tiempos pasados.

Lo que sí existe es una ciudad desbordada que continúa atendiendo a numerosos menores en condiciones inadecuadas. Pues bien, ahí tenemos una oportunidad para demostrar qué entendemos realmente por solidaridad. Repartamos a esos menores entre las comunidades autónomas. No podemos pedir que se ayude a Ceuta, manifestarnos para defenderla y después negarnos a asumir una pequeña parte de aquello que la está desbordando. Porque, si no, empezará a parecer que Ceuta y su sufrimiento se están utilizando para otros fines.