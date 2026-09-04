La corta vida de la Coordinadora Socialista Ibérica (1964-1967) no suele aparecer en la gran mayoría de la letra impresa que circula en los ámbitos memorialistas, sin embargo, recientemente el historiador Antonio Muñoz Sánchez en su libro El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia, le ha dedicado un espacio como antecedente de la resurrección del socialismo en España que surgiría allá en 1974, en vísperas de la muerte del dictador, resurrección que fue posible con la intervención y ayuda del amigo “alemán”. En tanto que partícipe en aquella breve experiencia, y en aras de contribuir a recuperar esa parte de nuestra historia reciente, voy a tratar de aportar un poco de luz sobre el tema, en tanto que aquella coordinación presenta algunos elementos a mi juicio de interés, veamos pues.

En el contexto de un franquismo reformado, que seguía manteniendo su carácter dictatorial y represivo, durante los años sesenta empieza a manifestarse un renovado anti- franquismo de izquierda y un nuevo movimiento obrero, ambos fenómenos desvinculados de la dirección del socialismo del exilio, la cual seguia con su política de aislamiento del régimen y de espera de mejores tiempos. Igualmente, las reivindicaciones sociales se unían a las de la identidad en territorios con aspiraciones de autogobierno (Cataluña, Euskadi, Galicia, País Valenciano,Canarias, Andalucía…). Las jóvenes generaciones, nacidas tras la victoria franquista, empezamos a buscar fórmulas, muchas de ellas efímeras, de organización o simplemente de acción. En tal contexto, la “coordinadora” que nos ocupa fue una experiencia a considerar. Pues bien: ¿Como me vi metido en tal experiencia? Veamos:

Con ocasión de una estancia de un curso como becario en Francia, des septiembre de 1963 a Junio de 1964, contacté con diferentes exilios, entrando en relación con Josep Pallach, entonces secretario General de Moviment Socialista de Catalunya”, quien, tras un primer exilio al final de la guerra civil, había regresado para reactivar el POUM, siendo detenido y encarcelado, no obstante, logró fugarse de la prisión volviendo al país vecino en donde fue de la Resistencia, pasando a posiciones políticas alas más moderadas que eran las del MSC. Pues bien, Pallach me explicó como a finales de 1963 se había constituida una coordinadora en el interior, sobre una base socialdemócrata y federalista, invitándonos a que nosotros, que éramos el Partit Socialista Valencià(PSV), nos incorporamos al proyecto, propuesta que fue acogida positivamente, de forma que a mi vuelta me convertí en el represente de mi opción el proyecto de ámbito estatal.

El proyecto unía socialismo y reconocimiento de la pluralidad del estado, así mismo, implicaba el apoyo a una unidad sindical, concretada en la llamada “Alianza Sindical Obrera” (ASO). Hay que añadir que varios sindicatos alemanes y relevantes miembros del SPD mostraron su apoyo al citado proyecto, mediante la ayuda a la ASO cosa que generó un enfrentamiento con el PSOE del exilio, el cual lo combatiría. El apoyo se fue concretando en financiar algunas actividades, de propaganda, un encuentro internacional en Imperia (Italia), solidaridad con luchas obreras, gestiones de presión al gobierno de Franco, y, como capítulo especial, estancias en la escuela de la Fundación Friedrich Ebert en Sonnemberg (República Federal de Alemana, cerca de la ciudad de Goslar), centro en donde participamos bastantes jóvenes, fue una escuela de formación y de asomarse a lo que ocurría en Europa, recuerdo que desde aquí el País Valenciano fuimos al Centro de la Fundación unos veinte jóvenes, en diferentes momentos.

La reuniones de la coordinadora durante el tiempo que estuve participando en lla, como representante, se hacían en el despacho de Enrique Tierno Galván, en la calle Marqués de Cubas, además del citado profesor asistíamos personas en representación de alguna sigla, y otras a título personal, así: del Moviment Socialista de Catalunya, estaba Pau Verrié, en tanto que, Josefina Arrillaga y Manuel Fernández Montesinos lo eran por un sector de la UGT, del Partido Socialista Gallego, en alguna ocasión Ramón Piñeiro, también estuvieron Francisco Bustelo, y Eugenio Royo, de USO, por el Partit Socialista Valencià, yo mismo, hasta que lo dejé, por una crisis en mi partido, y me sustituyó Vicent Ventura. En los encuentros, que solían ser tres o cuatro veces al año, había una parte informativa, y también se dieron algunos debates como los siguientes : elecciones de los sindicatos verticales y la participación en las mismas, salida de la clandestinidad, relación con los comunistas, punto en donde había disparidad de criterios, comisiones obreras como instrumento, punto en el que algunos pensábamos que se tenían que convertir en organización, en tanto que otros mantenían las opciones tradicionales ( UGT,CNT…). Sobre todo, se seguía el proceso de la ASO y su expansión, y que tipo de federalismo había que impulsar, punto este último en el que desde Cataluña se mantenía una postura más clara, remarcando la pluralidad orgánica.

Como consecuencia de mi participación de la ruptura que se produjo en el seno del PSV en el verano de 1966, no seguí en el proyecto, si bien mantuve alguna participación un tiempo, asistiendo a los encuentros de Sonnemberg, de la citada Fundación Friedrich Ebert hasta el 1969 pues seguía ocupándome de la asistencia de valencianos a al citado centro(como anexo aporto fotos). Hay que señalar que por parte de la SPD, a través de Robert Lamberg, en una gira que hizo por España a finales de 1966, se nos propuso a Vicent Ventura y a mí mismo financiarnos, en el ámbito territorial valenciano, en el proceso de creación de un nuevo partido socialista, con varias condiciones, una era fundamental: ninguna colaboración con los comunistas. Ambos lo rechazamos.

Tras esta experiencia, lo que sucedió después ya se conoce, gracias a los estudios recientes, vino el 1974, con el Congreso de Surestes y la ayuda alemana de tradujo, como aclara el libro del citado del profesor Muñoz, en una decidida apuesta fuerte al nuevo PSOE dirigido por el grupo de Felipe González, con una especie de resurrección del PSOE.