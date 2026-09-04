Opinión | La claraboia
La crítica literària de George Orwell
Sabíem que George Orwell, en realitat Eric Blair (l’Índia, 1903-Londres, 1950), era un gran escriptor, i no únicament per la premonitòria i lúcida al·legoria distòpica '1984', o per l’altre gran best-seller 'Animal farm' (La rebel·lió dels animals) o pel celebrat 'Homage to Catalonia' (Homenatge a Catalunya), però no sabíem que també va ser un crític literari excepcional.
Tot això ha sigut possible gràcies a la selecció de textos de Pau Dito Tubau que ha publicat en edicions de 1984, 'Per què escric'. Són ressenyes i assaigs que causen una gran perplexitat per la llibertat de pensament, la fluïdesa, la ironia, i fins i tot la sàtira; la bona argumentació, al capdavall, amb simplicitat i exactitud, com diu Tubau: destil·len una prosa planera i comprensible. Però, ara bé, l’anàlisi és brillant, espurnejant, amb un coneixement de causa i un cinisme francament intel·ligent.
L’assaig sobre Henry Miller és magistral. Mai no havia llegit una anàlisi sobre el 'Tropic of Cancer' tan elaborat i perspicaç: “És un d’aquells llibres que maduren a poc a poc en la pobresa i en la foscor, per part de persones que saben el que han de fer”. O de les latrines de la Guerra Civil Espanyola: “Una de les experiències essencials de la guerra és no poder escapar mai de les olors repugnants d’origen humà”. L’home que es puja els pantalons mentre corre no és un feixista, diu d’un soldat franquista al qual està a punt de disparar des de la trinxera dels milicians del POUM.
Descriu amb tanta lucidesa el món dels anys trenta i quaranta, la base del pensament de les seues conegudes denúncies del totalitarisme, d’esquerres i dretes, que sembla perfectament actual: “L’objectiu implícit d’aquest pensament és un món malson en el qual el líder, o alguna camarilla governant, controla no només el futur, sinó també el passat. Si el líder diu d’un esdeveniment com aquest que “mai no va passar”, bé, és que mai no va passar.” El concepte de veritat objectiva s’està esvaint al món, diu. Paraules veritablement actuals.
Del poeta Yeats diu que la seua poesia és “afectada” i “artificial”, que és un intel·lectual de tendència feixista i medievalista. De Mark Twain que és el bufó tolerat del Mississipi. Finalment, explica que allò que el mou és la voluntat de fer-se escoltar i prendre partit davant la injustícia. Molt recomanable, francament.
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