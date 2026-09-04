Emigrantes de la cultura: no tan lejos de Ceuta

Pedro Sánchez podría estar preparando un tratado sobre el odio después de lo visto, leído en pancartas y coreado en las protestas de este miércoles por Ceuta. Al menos, en la de València. La gestión de la entrada masiva se ha introducido en una de esas fases donde no se le ve salida y ya no se sabe si hay francotiradores de lo público que han tomado a pies juntillas aquello del que puede hacer, que haga, o si alguien tiene en algún lugar un guion que va ejecutando con exactitud y precisión, aunque eso acerca a creer en altas conspiraciones que pocas veces suelen ser reales. La realidad tiende a ser más prosaica y vulgar, si bien la oscuridad y la falta de datos claros un mes después solo alimenta las conjuras. En todo caso, la violencia verbal de estos días tiene más que ver con la deshumanización de la política que se ha hecho fuerte en estos tiempos de soledad tuitera. Me pregunto si dice algo también del estado de la cultura. Porque esta es fundamentalmente sustento para la convivencia. Y ya ven cómo de averiados llevamos esta. Y no sé si esto se recupera fácil con un simple cambio de ciclo de poder. Más parece un rasgo del mundo de los algoritmos que nos está devorando. Oscuridad, sombras, deshumanización y violencia implícita a mansalva… Algunos de estos rasgos empiezan a dominar las horas.

Toni Mollà ha dedicado su último libro a meter la nariz en esta nueva era algorítmica e individualista que nos va cubriendo y a analizarla entre nubes, sin certezas, que es como se puede pensar críticamente. La reflexión la ha orientado hacia su campo, el de la lengua, y la más compleja supervivencia de estas en un contexto globalizado, mercantilizado y digitalizado. Les llengües de demà. Entre el negoci i el algoritme (Bromera) es el resultado. Hoy, posiblemente, la única política pública efectiva de ayuda a una lengua es el fortalecimiento de un mercado cultural (y especialmente audiovisual) alrededor de ella.

Precisamente, de la entrevista de Sánchez esta semana me quedé con cuando, para defender a su hermano (el director de orquesta condenado), comentaba lo difícil que es vivir de la cultura en este país. Y en unos sitios bastante más que en otros, añadiría. Escribe Mollà que en Madrid el empleo cultural en torno al potente idioma castellano está en el 5 % del total. En Barcelona, uniendo la industria del español y la del catalán, es del 4 %. En estas tierras valencianas, se queda en un agrio 1 %. Esos son los datos. Indican lo que se ve en cualquier familia: que abundan los emigrantes culturales, valencianos de las letras y las artes varias afincados en Madrid, París, Vancouver o cualquier otra urbe dinámica. Y lo que está claro es que, en el mundo que nos ha traído hasta aquí, las sociedades más avanzadas son aquellas donde las industrias culturales son más fuertes. Pues eso. Para saber un poco dónde estamos: no tan lejos del pasado sorollista ni de la sufrida Ceuta. De otra manera, con otro lustre y gafas de pasta, pero emigrantes aún algunos por aquí.