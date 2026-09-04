Sobre Ceuta

1. Mi maestro solía afirmar que es deber del gobernante de un Estado mantener buenas relaciones con los Estados vecinos, tanto si son fronterizos como si no, pero ese deber no es unívoco, seguirá siendo tal cosa si, y solo si, si nuestro respeto por los demás es correspondido con una respuesta equivalente por nuestros vecinos. Cuando contamos con un vecino que no actúa con respeto a nuestros intereses mantener una posición preferente respecto al mismo deja de ser funcional.

2. Una aplicación del principio que se acaba de transcribir al caso de nuestro Estado señala que no tenemos motivos serios de conflicto con Portugal y Andorra, podemos tener -y tenemos- diferencias con Francia, que desgraciadamente no siempre se porta con la corrección que debiera (y si alguien no está de acuerdo que, por favor, vaya a Canfranc). Esas dificultades pueden ser molestas, pero son de escasa importancia. La relación mutua no es óptima, pero normalmente es buena. Lo malo es que eso no sucede con el vecino del Sur, Marruecos, y no por sus gentes, sino por algunas de sus políticas.

3. Desde la recuperación de la independencia en 1957 Marruecos no es, en rigor, un Estado nacional, es ante todo y sobre todo un Estado dinástico, lo que explica la centralidad que en el reino alauita tiene el rol del rey como Comendador de los Creyentes, toda vez que es el Islam el cemento primario que mantiene unido un país étnicamente muy complejo y en el que se procede de una plurisecular tradición que diferencia el Bled-es Majzen (el territorio y la población que controla el gobierno real, en roman paladino que paga al rey los impuestos) del Bled-es-Siba, espacios en los que la presencia del Estado es tenue, si lo hay, con escaso respaldo y fuertes tendencias centrífugas. El Rif es un buen ejemplo.

4. Marruecos tiene una dificll relación con todos sus vecinos (Argelia, Mauritania, Mali y España) por una sencilla razón: la monarquía asumió en su día un discurso nacionalista (el del Istiqlal) que entiende que la realidad del actual Estado dinástico es insatisfactoria porque no comprende todos los territorios que en algún momento del pasado estuvieron (aun por breve tiempo) en poder del Sultán. Eso significa reclamar las ciudades autónomas españolas, asi como los peñones que de ellas dependen, reivindicar el Sahara Occidental y la casi totalidad del territorio de Mauritania, exigir una parte de la cuenca del Níger (que incluye Tumbuctú) y al menos dos provincias enteras de la República Argelina, lo que constituye un programa imperialista de manual. Para que el lector se haga una idea: es como si Portugal reclamara a Marruecos Mogador o la ría de Salé porque fueron dominio portugués en algún momento de los siglos XVI y XVII (las murallas lo atestiguan). Por no hablar del Sahara, español hasta 1975 y ocupado manu militari en parte a partir de ese año. Por lo que nos afecta Marruecos sostiene la reclamación sobre Ceuta aunque la ciudad pasó a ser portuguesa en 1415, cuando aun existía el emirato nazarí de Granada, y mantuvo su fidelidad al rey en 1640 (por eso las quinas de Portugal están en las armas de la ciudad). Algo así como si España reclamara la devolución del Franco Condado a Francia o el Milanesado a Italia, o Bélgica la parte de los Paises Bajos Católicos que arrebató a la monarquía hispánica Luis XIV a fines del siglo XVII. Excuso decirles a ustedes, amigos lectores, que pasaría si a día de hoy Polonia reclamara Prusia Oriental (feudo de la República de las Dos Naciones desde 1525), Alemania reclamara Silesia (perdida en 1945) en competición con Austria (pérdida en el siglo XVIII) o Francia nos reclamara el territorio en la margen izquierda del Ebro toda vez que en 1810 Napoleón decretó su incorporación al Imperio (francés, claro).

5. Es a todas luces evidente que la invasión no armada de Ceuta el pasado julio carece de fundamento sólido alguno: la propia dinastía alauí lo aceptó en su día, por eso las ciudades y sus dependencias no están en la lista de territorios no autónomos (a descolonizar) de la ONU. Es, simplemente, un intento de privar a un país amigo de una parte de su territorio car tel est mon bon plaisir, que diría Luis XIV. Como lo es que la irrupción masiva del 30 de julio hubiera sido impracticable sin la colaboración activa de la administración marroquí y sus servicios de inteligencia. Qué cosa es lo de Ceuta lo dijo muy claro el presidente del Gobierno el día de su visita: un atentado contra la integridad territorial de España. Que luego el señor presidente y algunos de sus ministros se enreden para justificar lo increíble (que el gobierno marroquí es el bueno de la película), a reserva de que aparezcan papeles que pongan en tela de juicio su competencia para regir el país es parte de lo que nos acompaña y espera.

6.- ¿Y los teléfonos? ¡Ay, los teléfonos! ¿Qué guardarán? Hay que ser ciego para no ver que los papeles y los teléfonos acaban por aparecer. Lo que no se sabe es cuándo, ni cómo.