Ceuta: el espejo roto de la política

Si hay algo que ha puesto de manifiesto la crisis de Ceuta es la gran confrontación política que se vive en este país y su consecuente polarización social. Nos hemos acostumbrado a esta forma de entender la democracia, olvidando que el coste de la trinchera política no se paga en los escaños del Congreso, sino en la convivencia fracturada de nuestras calles. Ceuta se ha convertido en el espejo que refleja la incapacidad de la política española para cooperar ante una emergencia de Estado. Un tablero en el que la gestión de la crisis humanitaria y geopolítica no es la prioridad. Donde la búsqueda de soluciones queda reemplazada por la de culpables. Donde casi ni se habla del más de un centenar de personas que fallecieron. Donde el criterio de oportunidad política y electoral se vive en su máxima expresión.

Da cuenta de ello la instrumentalización por parte del Partido Popular de una institución como la Federación Española de Municipios y Provincias convocando de forma unilateral manifestaciones en las calles contra el Gobierno. Un órgano tradicionalmente llamado al consenso y a la cooperación, allí donde la política se ejerce desde la proximidad con la ciudadanía, ha roto ese esquema avanzando en la polarización social. Con esta estrategia, el PP no solo saca la crispación a las plazas, sino que reafirma su pacto estratégico y sintonía con los ultras de Vox, mimetizando el discurso contra el Gobierno.

Convertir a los ayuntamientos en altavoces de la agitación social en relación con la política nacional no creo que sea lo más edificante en el momento actual. ¿Qué clase de país pretenden construir rompiendo a la sociedad? Puede ser que todo esto tenga un rédito electoral para la derecha, pero sin duda debilita al Estado.

Y la pregunta es si, ante una crisis como la vivida en Ceuta con una violación masiva de nuestras fronteras, es admisible debilitar las instituciones por puro cálculo partidista. ¿Es esa confrontación radical la mejor forma de defender al Estado en un contexto como este? La derecha ha optado por una posición rupturista en un momento que requería unidad, sin que ello implicara renunciar a las diferencias y legítimas críticas a la gestión del Gobierno. Pretender blindar las fronteras desde la crispación extrema y el cortoplacismo no solo debilita la democracia, sino que termina por dinamitar la confianza social en la política.