Espí: mucho más que 25 millones

Los 25 millones que deja Espí son una fortuna para el Llevant y el enésimo milagro (de la cantera) para su viabilidad financiera. Cierto es que, con el escudo blanco y morado en el pecho, su valor de mercado se multiplicará por mucho, especialmente cuando sea convocado por De la Fuente, ahora que ya está en un “grande” y ya puede. Sin embargo, es mucho más que dinero. La repercusión global de todo aquello que sucede en los grandes transatlánticos focaliza la cantera granota, más aún, y posiciona a la sociedad levantina como un trampolín de futbolistas prometedores o en formación. Nos pone un foco enorme encima, un haz de luz. Sin ese fichaje y sin sus primeros goles con el Madrid no hubiésemos rascado cerca de 10 millones entre Tunde y Álvarez. El foco, en estos tiempos de relato y superficialidad, permite ganar dinero. Mucho dinero.

El “compañero de viaje” y Natzaret

La cantera es la principal fuente de ingresos granota pero requiere instalaciones, personal y proyecto a medio y largo plazo. Sin embargo, Natzaret, nuestra gran inversión de futuro, sigue “en bajoca”, por dos motivos: por la lentitud administrativa de un Ayuntamiento ajeno a la imperiosa necesidad de que el castigado barrio marítimo sanee su fachada “portuaria” (más que marítima). Y porque Pepe Danvila aún no ha encontrado al “compañero de viaje” del que tanto habla, no un comprador del club, sino un socio que permita acometer la construcción de la ciudad deportiva, una vez quede encarrilada la viabilidad económica de la SAD.

Chicharros y lipotimias

El estreno deportivo del Llevant en Orriols no pudo ser más ilusionante. Y eso a pesar de la vergonzosa decisión por parte de la Liga de mantener el horario a las 17 h, con cerca de 35º en las zonas del estadio azotadas por el sol. El despropósito, en todo caso, es de Tebas pero también de las instituciones valencianas responsables de velar por la salud pública, que permitieron el despropósito. ¿Quién se mete con los intereseses de La Liga?

Colas y pases “caducados”

El club se unió al dislate metereológico, con su esperpéntica gestión del acceso al estadio. Un millar largo de incidencias entre abonados, que no pudieron acceder o se les complicó la vida para hacerlo, porque el pase estaba “caducado” según el torno, generando unas colas enormes. La solución es tan sencilla como volver a entregar a todos un pase físico de cada temporada. También pasa por tener responsables de puerta capaces de ofrecer soluciones rápidas y no perjudicar a más de 1.000 abonados por algo que no tenía nada que ver con ellos. Por cierto, ¿ha pedido disculpas el club o todavía no?

Bandera blaugrana

Entre el calor y el acceso, pocos pudieron ver desfilar por el césped la bandera blaugrana o escuchar la versión breve del himno de la Spanish Brass. Muchos se perdieron algunos goles de una primera mitad vibrante. El recital del Llevant de Luís Castro, en todo caso, dejó a todos perplejos. Incluida la asistencia de Etta Eyong para el quinto. Que se quede en Orriols es una de las mejores noticias de un mercado de notable alto.

117 años

El Llevant viaja a Málaga para intentar celebrar con tres puntazos su 117 aniversario, justo ahora que hace un año que el club repatrió a su fundador, José Ballester Gozalvo. La entidad ha tenido el detallazo, además, de jugar en la Rosaleda con una camiseta que recuerda la efeméride. Pelos como escarpias.