Habrá que ‘farmear aura’ para que fluya septiembre

Confieso que estoy fuera de onda. Ni sé, ni entiendo, que es eso de ‘farmear aura’. Es un fenómeno que, por más que me lo expliquen, me cuesta. Pero no es novedad, últimamente hay muchas cosas que no entiendo y, lo peor, es que tengo la sensación de que quieren que no lo entienda.

No les voy a contar ninguna novedad sobre la crisis de Ceuta, porque de eso se ocupan otros compañeros, pero me sorprende cómo las sabelotodo estrellas de la televisión quieren sacar tajada de un drama social de difícil solución y el mismo, o misma, que opina de la nueva nariz de Lucas o el nombre que Alejandra Rubio le ha puesto a su pequeña, lo hace con vehemencia de los informes de inteligencia que alertaron de una «entrada masiva» y un «colapso inmediato» como si ellos hubieran sido quienes los hubieran escrito.

Lo mismo me pasa con el tema de la congelación de óvulos de las deportistas de élite. ¿Una buena noticia? según para quién. Faltaría más que cada mujer no pudiera hacer lo que quiera cuando quiera por muy deportista de élite que sea. ¿Desde cuando un dirigente -y siempre suelen ser hombres los que están al frente de las federaciones- decide cuándo una mujer debe ser madre?

El jueves, por eso de no entender, colapsé al mediodia al escuchar la rueda de prensa del CEO del Valencia CF. Si no sabes cómo está el club, al escuchar a Ron Gourlay crees que el equipo está en la parte alta de la clasificación y la afición está encantada con el trabajo de los elegidos de Lim. ¡Toma ya! Ojalá ejerza de visionario y su plan se lleve a cabo porque, de lo contrario, nos espera una temporada más complicada que la relación entre Pedro Sánchez y Feijóo.

Y, para rematar la semana, mi compañera Amparo Soria me cuenta que el festival Tenderetes puede desaparecer porque la persona encargada de gestionar las cuentas, esa a la que sus compañeros le han confiado la pasta, se ha apropiado de todo el dinero del colectivo y que con ese agujero económico no pueden continuar.

Odio septiembre -ya lo he dicho- y quizás sea por eso por lo que no entiendo o no quiero entender muchas cosas aunque, ahora que llego al final, lo más fácil será dejarlo fluir , hacer caso a los chavales y 'farmear aura'.