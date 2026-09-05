La newsletter de Joan-Carles Martí: El eterno Nou Mestalla

Querido lector, querida lectora:

Parece que el verano infernal se empeña en prolongarse hasta las primeras semanas de octubre. Temperaturas extremas que han venido para quedarse y que hacen todavía más incomprensible que LaLiga haya programado para este domingo, a las 16.15 horas, un Valencia-Barça en Mestalla. Sí, Peter Lim ha devaluado el club hasta dejar su historia bajo mínimos, pero resulta igualmente sorprendente que una entidad incapaz de defender a los 45.000 espectadores previstos tampoco haya encontrado una sola voz institucional que lo haga por ella. Ni Ayuntamiento, ni Consell, ni Gobierno, ni siquiera los organismos encargados de velar por la seguridad y la salud pública han dicho esta boca es mía. Otra demostración de que el valencianismo camina solo hacia el precipicio.

Porque esto ya no es únicamente fútbol. Es una cuestión de salud pública. El viejo santuario lleva también demasiado tiempo abandonado, esperando desde hace casi veinte años una jubilación que nunca llega. Durante todo este tiempo nadie consideró necesario cubrir, aunque fuera provisionalmente, las tres gradas expuestas al sol ni habilitar soluciones mínimas para aliviar las temperaturas en las zonas más castigadas. Hubo una época en que el Valencia todavía era una entidad autónoma, tenía peso institucional y podía influir en sus horarios. Entonces los grandes partidos se reservaban para la noche del sábado. Aquellas veladas en las que la ciudad acompañaba a la afición para que Mestalla empujaba al equipo forman ya parte de otra época. Pero, al menos, alguien debería haber alzado ahora la voz.

La conclusión es que el Valencia ha desaparecido del radar de nuestras instituciones. Las mismas que durante años manosearon la entidad, intervinieron en su devenir y contribuyeron, directa o indirectamente, a un deterioro que hoy parece no incumbir a nadie. Cuesta recordar que no hace tanto sus éxitos deportivos proporcionaban alegrías colectivas y sacaban a decenas de miles de aficionados a las calles de València.

Más allá de la penosa situación deportiva, que desde el arranque de esta temporada amenaza con repetir los sufrimientos de las anteriores, el único activo capaz de alimentar alguna esperanza, el Nou Mestalla, nace también condicionado. Todo apunta a que Peter Lim contempla la finalización del estadio como el momento idóneo para abordar una futura venta del club. Goldman Sachs, el banco de inversión que estructuró la gran refinanciación del Valencia y la financiación del nuevo campo, ocupa una posición central en esa arquitectura financiera. A ella se ha incorporado también la estadounidense Principal Life Insurance Company, aseguradora y gestora de activos que ha adquirido parte del crédito vinculado al Nou Mestalla.

El problema es que tampoco los plazos acompañan. Por muchas prisas que haya, resultará extraordinariamente complicado que el Nou Mestalla esté terminado, homologado y con la preceptiva licencia municipal para inaugurar la próxima temporada. Y habrá que comprobar además hasta dónde llega la paciencia de los abonados para seguir acompañando el proyecto de una empresa propietaria con sede en Singapur que, temporada tras temporada, demuestra su incapacidad para construir un equipo mínimamente presentable.

Con los actuales gestores del Valencia uno termina acostumbrándose a no descartar casi ninguna teoría, pero me cuesta aceptar que exista una estrategia deliberada para hundir deportivamente al equipo mientras se negocian entre bambalinas las condiciones de una futura compraventa. En el fútbol, al menos hasta ahora, funciona justamente al revés: un club vale más cuando gana, cuando entusiasma, cuando llena el estadio y cuando sus aficionados vuelven a mirar la clasificación desde arriba.

Era eso, ¿recuerdan?

En el radar:

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