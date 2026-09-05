Opinión
On són els 'liberals'?
Vivim temps contradictoris. Una part d’això és propi de la vida humana i de la societat. En tot cas, però, davant l’auge de les idees i de les pràctiques autoritàries caldria preguntar-se on és el liberalisme que reivindicaven, per exemple, Esperança Aguirre o Isabel Díaz Ayuso.
Caldrà recordar el que deien i pensaven figures com David Ricardo, Adam Smith o Immanuel Kant, pensadors i pares creadors de les idees liberals?
Ser liberal era, en un principi, sinònim de ser generós, així com de trobar-se lluny de l’arrogància i de la violència, que sempre és opressora. No debades l’article sisé de la Constitució gaditana de 1812 al·ludia, junt al deure d’estimar la pàtria, el de ser ‘justos i benèfics’
Kant es situava ben prop del republicanisme en el sentit de la capacitat de construir un futur de persones emancipades en un sistema que separava poder executiu i legislatiu mentre els estats cooperarien en un conjunt universal i pacífic.
La pregunta adient en aquest moments, tanmateix, és bastant senzilla: on són els que s’autoproclamen liberals i caven cada dia la tomba de la democràcia liberal?
On són, cal preguntar, els liberals del PP i aquells antics centristes que s’afegiren a aquest partit per ‘centrar-lo’ i moderar-lo ?
No hi ha cap ex-UCD o polític dretà que puga semblar-se a Paco Fernandez Ordóñez, a Clavero Arévalo, a Federico Mayor Zaragozá, a Joaquín Muñoz Peirats o Francesc de Paula Burguera?
No solament és important sinó crucial esclarir les credencials democràtiques de la nostra dreta. Si continua en la deriva actual, arrossegat per Vox i els triomfs electorals a Llatinoamèrica, la democràcia es troba en un perill evident.
Si més no (entre moltes altres coses) hauríem de denunciar que utilitzen, manipulen, corrompen, malven i deshonren paraules tan fonamentals com llibertat o liberalisme.
A més a més, és una mentida meridiana el que vulguen aprimar el poder de l’estat. Allò que volen és utilitzar-lo en guany de les grans corporacions sense reparar despeses de caire policial o militar per mantenir un ordre públic a la força, tot desviant la conflictivitat social cap a la deshumanització i la desconsideració de l’estranger.
Serà certa aqueixa afirmació explícita del politòleg i historiador Reinhard Kühln en el títol del seu llibre Feixisme i democràcia: dues formes de domini burgès (1978)? O tindran raó els crítics que afirmaven que les elits capitalistes ‘no sempre’ desitgen el feixisme, ja que s’estimen més la seguretat jurídica de l’estat liberal? Al capdavall, la pau front al bel·licisme.
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