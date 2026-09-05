Algunos escritores envejecen contigo. O comparten camino. A veces se desvían, sus preocupaciones van por otras sendas, pero sigues a su lado cuando vuelven con un libro. Lo normal, como con los viejos amigos. Me pasa con Ian McEwan, uno de esos británicos irreverentes, pesimistas profesionales y poco tatcherianos que han dominado la escena literaria en la isla mientras esta se iba (muy democráticamente) por otros derroteros. Ahora, ya viejo y con magulladuras, regresa con algo que suena a bocinazo en un mundo que descarrila.

Lo que podemos saber, que se publica en español en unos días, sitúa una historia literaria y humanística (quedarán las letras, quedarán) dentro de un siglo, en un futuro que es un marcha atrás en la evolución después de un gran crac que vendría a suceder en unos pocos años. Migraciones colosales, pandemias, guerras por los recursos, una crisis nuclear y extinción de la mayoría de especies es lo que sucede tras lo que se ha traducido como ‘el Desarreglo’, con mayúscula: una sucesión de crueles derivas meteorológicas. Es un mundo frío roto en un montón de islas por el ascenso del mar a causa del calentamiento. Un mundo sin economía global, con un regreso a mercados celulares y autosuficientes, y en el que la población cae en picado, todo es gélido y prospera una literatura del desastre. En ese mundo futuro, sin vencejos y en el que el promedio de vida baja a 62 años, el tiempo de hoy es añorado como un paraíso. El último paraíso. Un lugar sublime en el que, conforme la ciencia extendía su dominio, la fe religiosa y las teorías conspirativas iban en aumento, impregnando también a poetas e intelectuales. “Fue como si las crédulas masas medievales se hubieran trasladado en tropel a la modernidad”, escribe McEwan. Es literatura, pero es el perfume del presente, porque el novelista inventa, pero dentro de los confines de lo probable. En esos marcos están el tiempo añorado y el distópico, lo que queda tras una gran inundación que sucedería en 2042.

Ian McEwan. / TONI ALBIR

El mensaje es claro. Se comenta solo. No resuena además tan extraño. Basta recordar el verano para sentir que lo novelado no está tan lejos.

Confieso miedo. Como si la naturaleza nos estuviera esperando. Preparando su respuesta. La sucesión de catástrofes se ha acelerado: terremotos en Venezuela, Colombia y Perú casi consecutivos; Europa central y Gran Bretaña, secas y sometidas a restricciones; incendios incontrolables en el sur del continente; la avalancha en Nepal por el deshielo de parte de un glaciar, las aguas cada vez más ardientes del Mediterráneo... Y además un mundo que parece anhelar la guerra, donde la chulería política se impone frente a la prudencia y la moderación, donde los negacionistas andan crecidos y un abusón se ríe de la humanidad desde el trono del imperio.

Después de este verano, confieso miedo. Como si la naturaleza nos estuviera esperando. Preparando su respuesta

Supongo que me excedo. Debe de ser efecto del temor. También del recuerdo de la gran riada cercana, que sigue en los titulares casi dos años después. Supongo que todo eso hace también ver con más brillo el paraíso: deleitarse en un atardecer rosado en una bahía aún azul sueño, salir al amanecer a escuchar un ruiseñor invisible, maravillarse una mañana ante la fortaleza de Colliure y notar vibrar esos versos ('Estos días azules y este sol de la infancia').

Imagen de la costa de Colliure. / Levante-EMV

A veces encuentras el paraíso en una carta de un lector. '¿Estáis bien?' se titulaba una hace poco. Es la frase que se encontró una familia en una gasolinera de la A-6. Estaban abrazados y compungidos un 20 de agosto al lado del coche tras recibir la noticia de la muerte del padre de unos y abuelo de los más pequeños. La familia del surtidor contiguo se acercó al ver la escena con la pregunta. ¿Estáis bien? La compasión. La humanidad. El paraíso.

Hay preguntas básicas que parecen improcedentes, casi ofensivas hoy. ¿Qué hace a unos ciudadanos de una categoría superior frente a otros?

Es el paraíso soñado (y mitificado) que persiguen los que se agolpan en la frontera de Ceuta. O los que mueren en un cayuco en Canarias sin que parece que cuenten ya. En los tiempos de la geopolítica, los seres humanos se desvanecen: simples peones en manos de estrategias maquiavélicas. Como si no fueran personas como las de aquí. Como si los derechos fueran selectivos. Hay preguntas básicas que parecen improcedentes, casi ofensivas hoy. ¿Por qué los europeos pueden cruzar las fronteras de África cuando y como quieran y por qué no al revés? ¿Qué hace a unos ciudadanos de una categoría superior frente a otros? Sí, ya sé, el dinero, medido en PIB, riqueza y supuesto bienestar social. Pero en el dinero siempre hay planos, siempre alguien está por encima. Y así los españoles están desventaja si quieren residir, por ejemplo, en Estados Unidos. Las fronteras no sé ya si son para preservar el paraíso o la semilla de su destrucción.

Bueno, creo que me he desviado… Yo solo quería recordarles el paraíso. Puede que no esté tan lejos, aunque nos empeñemos en maltratarlo.