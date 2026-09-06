Trampas al Solitario

Concluido el descanso estival, me asomo a esta columna con ánimo de ordenar alguna idea y, sobre todo, compartir sensaciones.

Esta semana, hemos comprobado cuál ha sido la reacción de toda la nación a la sinrazón que vive Ceuta, desde el pasado 30 de julio. Sin embargo, existe una disyuntiva entre la legítima, loable y necesaria defensa de la soberanía nacional y el contexto propiciado, por propios y ajenos, desde hace décadas.

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el think tank del Ministerio de Defensa, ya alertaba en el Cuaderno de Estrategia 234. Puertos del Estado y la defensa nacional, publicado en marzo de 2026, de la estrategia impulsada por Marruecos para captar inversiones y tráficos atendidos hasta ahora por los puertos españoles y del resto del Mediterráneo occidental, con Tánger Med y Nador West Med como los principales activos de esta política portuaria. Sólo el primero, trasportó en 2025, 11,1 millones de TEU, superando la actividad conjunta de Valencia y Algeciras.

Tal y como sostiene esta institución, la falta de un marco regulatorio equivalente entre los puertos comunitarios y extracomunitarios está incentivando a las navieras, incluida la otrora visitante de la Zarzuela, y operadores internacionales a invertir fuera de la Unión Europea, particularmente en el norte de África y el Reino Unido.

Otro de los culebrones del verano, ha tenido que ver con las negociaciones en el sector de la automoción y las supuestas conversaciones soterradas que han elegido nuestros lares como terreno de juego. La duda es si sólo seremos la puerta de entrada a la UE o, realmente, habrá una apuesta por las capacidades locales en la materia…

El estío aporta el suficiente tiempo como para conversar, escuchar, indagar y, por qué no, conocer auténticos tesoros ocultos, en el ámbito industrial. Al hacerlo, descubres que más allá del simplista y maniqueo mundo de ‘buenos y malos’, ‘propios o ajenos’, estamos propiciando las circunstancias adecuadas que nos abocan a los peores entornos competitivos posibles; pero, y esto es lo peor, más allá de las fotos, a pocos importa.

No todo está perdido, pero requiere esfuerzo y convicción, pública y privada, para defender, de verdad, la soberanía frente a las injerencias internas y externas. Como decía el militar prusiano Von Clausewitz, ‘la guerra es una continuación de la economía por otros medios’.

Si no reaccionamos, Europa se desmorona. No por incapacidad sino por incomparecencia. Ni somos la primera ni la última civilización que ha perecido a lo largo de la historia, pero, estarán conmigo en que, sin duda, es la peor herencia que podemos legar a las generaciones futuras.

Descuidar los activos propios en materia industrial e incluso propiciar e incentivar las inversiones en territorios competidores no es la forma más eficiente de salvaguardar nuestra soberanía, ni nacional ni tecnológica ni estratégica. Viajar y recibir misiones exóticas, sin distinción, es un ejercicio muy enriquecedor pero, desde luego, supone una interpretación muy pueril del mundo.

Podremos seguir organizando delegaciones, comisiones y todo tipo de reuniones, con la pertinente fanfarria, pero si obviamos la necesaria y prioritaria defensa de nuestros propios intereses y los de nuestros conciudadanos, estaremos haciendo un ‘brindis’ al sol.

Jugar al Solitario es un sano ejercicio lúdico. Hacerse trampas a uno mismo, una auténtica esquizofrenia. ¡Viva Ceuta!