Lim también degrada València

¿Por qué hemos venido? Fue la pregunta autoinculpatoria que lancé nada más entrar al infierno de Mestalla. No era una reflexión deportiva, sino una protesta cívica porque jugar a las 16.15 h era una temeridad. Durante el partido, València estaba bajo aviso amarillo por altas temperaturas y el encuentro arrancó con unos 34 grados. Que más de 47.000 almas desafiaran semejante sofoco para contemplar cómo humillaban a su equipo tiene algo de masoquismo, pero también un componente mágico que nunca entenderán ni Peter Lim ni esos narcisistas que se creen influyentes cuando proponen que la gente no entre en el estadio hasta el minuto 19.

A ese doble fracaso, el de Lim y el de los predicadores, se sobrepone una afición afligida que ha asumido dos derrotas. La de un equipo perdedor y, sobre todo, la larga despedida del teatro de los sueños de Mestalla. Ahí está la clave de ese lleno pese al sol abrasador. El valencianismo quiere homenajear a ese viejo coliseo que le ha regalado emociones irrepetibles. Contra eso no pueden competir ni cuatro advenedizos ni ningún grupúsculo radical.

La desastrosa imagen que arrastra el Valencia de Lim afecta al conjunto de la sociedad valenciana, sean o no seguidores blanquinegros, incluso a los ajenos al fútbol. En una época en la que las marcas condicionan toda nuestra percepción, instalarse en la derrota también tiene consecuencias. No existe un embajador internacional más poderoso de València que su principal equipo de fútbol, y esa dimensión es la que nuestras instituciones parecen haber despreciado durante demasiado tiempo.

No es casualidad que el mejor inicio de siglo de la ciudad coincidiera con los grandes triunfos del Valencia CF. Entonces todas las autoridades se subieron al carro de las victorias. Conviene recordar ahora que ese contagio también funciona en sentido contrario. Nadie llorará por el Valencia, como tampoco se lloró por el Banco de Valencia, las cajas de ahorro o Canal 9. Pero permitir que se deteriore hasta la extenuación un sentimiento compartido por centenares de miles de valencianos, justo cuando empieza a asomar la precampaña de las próximas elecciones, no parece un escenario sensato. Desde la Alcaldía y el Palau deberían empezar a interpelar al propietario. Reírse durante años de tantas pasiones colectivas es una irresponsabilidad.