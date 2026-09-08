La frase de un misógino: “No vales para nada”

No vales para nada. Cuatro palabras que demasiadas mujeres han escuchado muchas veces, en su casa, en una relación de pareja, en el trabajo…y ahora, también en la política. Cuatro palabras que resumen siglos de desprecio hacia las mujeres y que esta semana han vuelto a pronunciarse desde un espacio de poder.

No voy a dedicar estas líneas a analizar la disputa política concreta que las provocó. Para eso están el debate, los medios, las hemerotecas y, sobre todo, los argumentos. Me centraré en otro hecho muy grave: que en pleno 2026 un hombre con una importante responsabilidad institucional considere aceptable dirigirse a una adversaria política supeditándola a dos hombres, llamándola “lameculos” y diciéndole que «no vale para nada».

Para empezar, diré que es evidente que cuando se terminan los argumentos y comienza la humillación, quizá lo que queda al descubierto no son las carencias de la mujer insultada, sino las de quien insulta. Si un dirigente político que tiene a su disposición años de gestión, decisiones, declaraciones y responsabilidades públicas de su adversaria, no encuentra mejor reproche que reducirla a su relación con otros hombres y concluir que “no vale para nada”, cabría preguntarse si, involuntariamente, no está haciendo un reconocimiento extraordinario de aquello que pretendía desacreditar.

Quizá no encuentra tanto que reprochar. Quizá resulta difícil atacar con argumentos de gestión, capacidad o integridad a una adversaria a la que se pretende descalificar. Quizá, ante la falta de munición política, queda el último recurso, el más viejo, el más fácil y el más miserable. El de recordarle que es una mujer y tratar de colocarla en el lugar en el que el patriarcado siempre quiso situarnos: debajo.

Resulta enormemente significativo que una mujer con una trayectoria política propia termine convertida verbalmente en “la hija de” un hombre y en alguien subordinada servilmente a otro hombre… Ella desaparece. Desaparecen su currículum, sus decisiones, sus aciertos y sus errores. Y solo quedan los hombres. Y después llega la sentencia definitiva: «No vales para nada».

Conviene detenerse en esas palabras porque no son inocuas.

Las palabras construyen realidad, las palabras educan, legitiman comportamientos y consolidan imaginarios colectivos. Y cuando quien las pronuncia ocupa una posición de poder, su capacidad para normalizarlas es todavía mayor.

«No vales para nada» forma parte del lenguaje del maltrato.

Lo saben quienes trabajan con víctimas de violencia de género. Lo saben las mujeres que han sobrevivido a relaciones violentas, por eso escuchar esa frase desde una institución pública no puede despacharse como una simple salida de tono.

Cuando un dirigente político le dice públicamente a una mujer “no vales para nada”, contribuye a alimentar el mismo sustrato cultural que llevamos décadas intentando desmontar: la idea de que las mujeres pueden ser degradadas, infantilizadas, despreciadas y despojadas de valor, y la sensación de impunidad patriarcal, de que eso se puede decir sin consecuencias para quien pronuncia esas cuatro palabras indignas: “no vales para nada”.

Y ese es mi propósito hoy al escribir este artículo, recordar que cada vez que normalizamos públicamente este lenguaje reforzamos una estructura cultural en la que todavía existen hombres convencidos de que las mujeres valemos menos. Y reforzamos también el universo mental del maltratador que necesita creer que la mujer a la que controla, humilla o agrede es un ser inferior, carente de autonomía y de valor. Alguien que “no vale para nada”.

Muchas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas habían sufrido previamente violencia psicológica. Muchas escucharon durante años que eran inútiles, que no podían vivir solas, que no eran nadie.

Por respeto a ellas deberíamos tener muchísimo cuidado con las palabras que convertimos en aceptables… Y aquí quiero dirigirme a las mujeres de todos los partidos políticos: si tocan a una, nos tocan a todas.

Por eso me apetece adaptar un viejo refrán y decir a todas las mujeres en política que cuando veas la dignidad de tu conciudadana patear, pon la tuya a remojar. Y creo que mañana deberíamos salir todas a la calle a exigir la dimisión de este señor por traspasar todas las líneas de la misoginia. No hace falta compartir las ideas de una mujer agredida verbalmente por un adversario político para defender su dignidad. Al contrario: defender la dignidad de una adversaria es precisamente una de las pruebas más valiosas de una democracia madura.

Y también quiero apelar a los hombres, a los de izquierdas y a los de derechas: acabar con la violencia contra las mujeres no puede seguir siendo una tarea que las mujeres realizamos mientras algunos hombres observan desde la barrera. Cuando un hombre utiliza la humillación machista contra una adversaria, necesitamos otros hombres capaces de decirle: conmigo no cuentes para esto.

La política española está alcanzando niveles de agresividad verbal que vienen desde los sectores más reaccionarios y que deberían preocuparnos profundamente.

En el caso que nos ocupa, hay palabras que activan siglos enteros de desigualdad, y decirle a una mujer que “no vale para nada” es una de ellas. Por obvio que sea, parece necesario recordar que las mujeres llevamos demasiado tiempo demostrando que sí valemos. Valemos para gobernar, para investigar, para dirigir empresas, para conducir autobuses, para impartir justicia, para operar un corazón, para limpiar una casa, para escribir libros, para criar y para no criar. Para ocupar un ministerio. Y también, naturalmente, para equivocarnos y para ser criticadas cuando lo hacemos.

La igualdad no significa proteger a las mujeres de la crítica. Significa reconocerlas como sujetos políticos completos y exigirles exactamente aquello que exigimos a los hombres: responsabilidad por sus decisiones.

Pero una crítica política se responde con otra crítica política. Un argumento se combate con otro argumento. Una gestión se cuestiona con datos. Una decisión se rebate con razones. “Lameculos”. “No vales para nada”. Eso no es un argumento, eso no es fiscalización, eso no es hacer oposición, eso ni siquiera es hacer mala política. Eso es hacer machismo.

Machismo ordinario, reconocible, viejuno. Del que durante décadas hemos intentado expulsar de nuestras casas, de nuestros centros de trabajo, de nuestras escuelas y de nuestras instituciones.

Y quizá haya algo especialmente paradójico en todo esto: quien pretendía empequeñecer a una mujer puede haber terminado engrandeciéndola involuntariamente, porque cuando para desacreditar a una adversaria solo quedan el insulto y la misoginia, tal vez el mensaje que acaba llegando a la ciudadanía es justamente el contrario del que se pretendía lanzar: que no se encontraron argumentos con los que atacarla. Y entonces aquel “no vales para nada” empieza a volverse contra quien lo pronuncia.

Una sociedad democrática sabe dónde colocar a quien pronuncia esas cuatro palabras sobre una mujer: fuera de la política, para siempre.