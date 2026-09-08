Pilar, ¿te acuerdas de Rita Barberá?

Este año 2026, en noviembre, hará 10 años que murió Rita Barberá y todos recordamos la campaña que el Partido Socialista lanzó contra la alcaldesa, campaña en la que se le llamó “cerda, borracha, asesina, corrupta”, e incluso se llegaron a proferir insultos sobre su condición sexual.

Rita murió un 23 de noviembre de 2016. En Twitter se difundieron mensajes celebrando su fallecimiento, con comentarios del tipo “era la única forma de que dimitiera” o “antes muerta que sin silla”. Comentarios que, además, eran retuiteados por ilustres miembros del Partido Socialista.

No olvidemos que Pilar Bernabé, entre 2011 y 2019, fue asesora del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia y jefa de gabinete de Sandra Gómez. Estaba, por tanto, en el corazón de la política municipal socialista durante aquellos años de insultos y acoso contra Rita Barberá.

Por lo visto, Pilar Bernabé ha olvidado el acoso a una mujer, una gran mujer como era Rita. En su momento nunca afirmó que “hay otra forma de hacer política”. Le parecía muy bien la política del escrache, del insulto grueso y de la picadora de carne. Nunca se rodeó de mujeres para condenar aquella política de acoso.

Ahora sí. Ahora considera que Diana Morant es víctima de una campaña machista insoportable.

Evidentemente, Pilar Bernabé olvida el rosario de insultos que la propia Morant ha dedicado, de forma indiscriminada, a mujeres y hombres del Partido Popular: desde llamar “escoba” a una candidata rival, hasta llamar Hitler a Feijóo, denominar fascista a Pérez Llorca o impulsar que su número dos, Mascarell, acusara a los populares de asaltar la sede socialista, afirmación por la que se va a sentar en el banquillo.

Ver el montaje de la delegada del Gobierno y candidata al Ayuntamiento de Valencia, con sus compañeras socialistas poniendo caras “desoladas”, causó indignación entre todos los que nos acordamos del maltrato que recibió Rita Barberá. Especialmente porque ninguna de aquellas “cariacontecidas” del montaje, todas ellas socialistas veteranas, dijo entonces nada sobre esa “forma de hacer política” que llevó a una mujer como Rita Barberá a una situación de enorme tristeza y sufrimiento.

No se puede estar en política y utilizar la hipocresía. No se puede estar en política y hablar de feminismo de forma discontinua. Y no se puede estar en política lamentándose de un comentario cuando se ha defendido públicamente a aquellos, como Ábalos y Salazar, sobre los que pesan gravísimas controversias relacionadas con el trato a las mujeres.

Han apoyado leyes que han beneficiado a depredadores sexuales y han llegado a afirmar, cuando fallaron las pulseras “antimaltrato” compradas por el Gobierno socialista a bajo precio, que “por lo menos no han matado a ninguna mujer”.

Pilar Bernabé se “horroriza” alegando graves insultos a Diana Morant y utiliza sus redes de comunicación, regadas con dinero público, para acusar de machismo a sus oponentes. Pero olvida que el peor machismo es el que practican quienes banalizan el sufrimiento de las víctimas, quienes utilizan políticamente una lacra que debería estar por encima de cualquier sigla y quienes solo parecen encontrar la voz cuando el ataque afecta a los suyos.

Y en materia de credibilidad, quizá también convenga que Pilar Bernabé acepte que su propia trayectoria puede ser objeto de escrutinio.

Porque también hubo una polémica alrededor de su currículum. Aparecieron en su trayectoria académica determinados méritos que fueron cuestionados y Bernabé explicó que se trataba de un error de la plataforma y aseguró que ella nunca había mentido.

Esa fue su explicación y tiene todo el derecho a mantenerla.

Pero, del mismo modo que ella considera legítimo examinar, cuestionar y recordar las actuaciones de sus adversarios, los demás también tenemos derecho a recordar aquella polémica y su explicación. No hace falta afirmar que mintió para recordarle que aquello ocurrió.

Porque resulta curioso que quien reclama a los demás explicaciones constantes, considere una ofensa que se le recuerden las cuestiones incómodas de su propia trayectoria.

Ábalos, Koldo y Salazar han sido defendidos por políticas que ahora aparecen en la foto con cara de hipocresía feminista. Y esas mismas políticas “desoladas” contribuyeron, de forma activa o pasiva, a la destrucción política y personal de Rita Barberá, con su silencio cómplice e incluso con comentarios despreciables.

Por eso es el momento de recordar a Pilar Bernabé:

¿Dónde estabas cuando Rita era insultada? ¿Dónde estabas cuando se reían militantes socialistas del sufrimiento de Rita, incluso de su fallecimiento? ¿Dónde estaban entonces las condenas al machismo? ¿Dónde estaban las mujeres socialistas exigiendo respeto? ¿Dónde estaba esa indignación que hoy parece tan fácil de exhibir ante una cámara?

Realmente, a la política valenciana le sobra hipocresía y, fundamentalmente, le sobra supremacismo sectario. Así pues, Pilar, en vez de montar escenas, limpia tu casa de machismo. Realmente, a la política valenciana le sobra hipocresía y, fundamentalmente, le sobra supremacismo sectario.

Por eso, Pilar, en vez de montar escenas y organizar fotografías de indignación, te propongo algo mucho más sencillo: que el próximo día que una mujer sea insultada, acosada o humillada, condenes los hechos con la misma contundencia, sea quien sea la víctima y milite donde milite quien los cometa.

Que no haya mujeres de primera y de segunda. Que el feminismo no dependa de las siglas. Que no haya insultos intolerables cuando los recibe una compañera y simples “formas de hacer política” cuando los sufre una adversaria.

Y, sobre todo, que quienes hoy reclaman respeto sean capaces de reconocer que también se equivocaron cuando Rita Barberá era señalada, insultada y humillada. Esa sería una buena forma de homenajearla diez años después de su muerte: no utilizar su memoria, sino aprender de lo que ocurrió con ella.

Así que, Pilar, menos montajes y más coherencia. Limpia tu casa, aplica el mismo rasero a los tuyos y hagamos entre todos una política en la que discrepar no signifique destruir al adversario.