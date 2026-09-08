Con R de Ramona

Como cada año, el 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización. He estado dándole vueltas a qué me evocaba esta fecha, pensando en algo que me diera inspiración para poder escribir el presente artículo. Sé que podría empezar dando datos, diciendo que el porcentaje de alfabetización en España es muy alto, de más del 98%, y que, aun así, las mujeres se encuentran en situación de desigualdad siendo la proporción más alta de personas analfabetas. No me olvidaría de decir que, sin embargo, la brecha no es solo de género, también es una brecha principalmente geográfica y el índice global de alfabetización está distribuido de manera muy desigual entre los continentes.

También podría escribir sobre lo que mis compañeras de Fundación por la Justicia ven cada vez que entran a prisión con el programa “Futuros en libertad”. Ellas son testigo de cómo muchas de las mujeres en prisión ya habían sido privadas de su voz y sus derechos mucho antes de ingresar en la cárcel, no habiendo contado siquiera con acceso a una alfabetización completa. Y no va solo de saber leer y escribir, también implica entender lo que se está leyendo, poder comprender lo que dice una notificación judicial, o ser capaz de expresarse en su defensa.

Seguramente también recalcaría que la alfabetización no debe ser un privilegio o un título académico, sino que es un derecho humano básico, una herramienta fundamental para que las personas se puedan desarrollar e incluir en la sociedad y una base imprescindible para la construcción de su dignidad y autonomía.

Y, aun así, con todas las cosas importantes que podría decir y todos los buenos argumentos que hay, cuando pienso en la alfabetización solo me sale acordarme de mi abuela. De ella, que solo pudo ir hasta los cinco años a la escuela porque se la llevaron a trabajar, pero que aun así ha estado hasta los ochenta haciendo sopas de letras; que escribía en una agenda los nombres y teléfonos de todo el mundo, que se leyó varias veces los libros que de niñas nos mandaban en el colegio, y que lloró leyendo el primer artículo que escribí para este periódico.

Mi abuela, que, gracias a que pudo ir a la escuela y a pesar de haberlo hecho por tan poco tiempo, fue capaz de hacerse cargo de gestionar las facturas y cuentas de la casa, de entender las prescripciones de medicamentos, de guardar las citas y los volantes del médico, y de colocarle religiosamente todos los días a mi abuelo la medicación que le tocaba en su pastillero. Ella, que a día de hoy sigue comprando todos los lunes la revista y la lee durante toda la semana, y que nos gana resolviendo los paneles de la ruleta de la suerte.

Mi abuela pudo aprender a leer y escribir a duras penas y, gracias a todo lo que fue capaz con ello, el resto que vinimos detrás somos lo que somos y lo que seremos. He podido terminar una carrera y dos masters. Me sale decir “tuvo la suerte de aprender” o “fue una privilegiada”, pero me niego a decirlo. Aprender lo más básico de lectura y escritura no es una suerte ni un privilegio, es un derecho. Aprender y educarnos en lo que de nosotros depende sí es un acto revolucionario, pero solo con la alfabetización se puede aspirar a ello. Para mi, la revolución empieza con R por mi abuela Ramona.