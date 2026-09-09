Entonces, ¿declaramos la guerra a Marruecos?

Tal como está la política española existen organizaciones que están exigiendo una mayor contundencia con Marruecos que, al parecer, habría instigado la avalancha de miles de personas en Ceuta creando un problema de convivencia en la ciudad además de generar varias muertes entre los que asaltaron las fronteras por tierra y por mar. Se le achaca al gobierno español falta de previsión y no dar una respuesta adecuada para resolver el problema sin considerar la legislación vigente. Se le acusa de traición por intentar aplacar las relaciones con Marruecos en medio de una situación en la que se discute si los servicios de inteligencia españoles sabían o no lo que se estaba organizando, con posturas dispares en el propio gobierno, junto a la información que a una jueza le habría proporcionado la Guardia Civil en la que se alertaba de un posible asalto a las fronteras, como había ocurrido en otras ocasiones, sin prever lo que después aconteció. La magistrada prohibió su comunicación al ministro de Interior, quien denunció el caso al Consejo General del Poder Judicial, pero su presidenta defendió a la jueza.

Resulta preocupante que ante un acontecimiento que afectaba al Estado se utilice como arma para desgastar al gobierno, y a su presidente. Es legítimo que la oposición aspire a gobernar y critique lo que considere errores de gestión, pero traspasar determinados límites hasta presentar al presidente como un supuesto aliado de Marruecos no parece una respuesta responsable ante un problema que compromete los intereses de España. En una democracia, la crítica política debe ser firme, pero también reconocer que hay asuntos en los que conviene preservar una mínima idea de Estado.

El PP y Vox han conseguido instalar una imagen negativa de Pedro Sánchez sin reparar en los límites de las críticas. Detrás de esas acusaciones aparece una tesis recurrente: la idea de que Sánchez no sería un español “cabal” porque no cree en la unidad ni en la igualdad de España y estaría manipulando al PSOE contra los propios socialistas. De ahí se derivan reproches sobre la amnistía concedida a los que alentaron la independencia de Cataluña, los pactos con una fuerza nacionalista a la que se le achaca antecedentes terroristas, la relaciones de favor con los partidos catalanes y vascos, asimilando la teoría de una España plurinacional o la posibilidad de reformas fiscales como camino para implantar una especie de concierto económico parecido al vasco en Cataluña y otras comunidades. En resumen: un traidor al que se le augura la cárcel por deshacer, en suma, la España autonómica diseñada en la Constitución de 1978, terminar con la unidad de España, incluso pretender eliminar la monarquía y proclamar la República.

No hay más que consultar las redes sociales para reflejar la dureza de calificativos que se le dedican, llenos de improperios con un lenguaje tabernario: corrupto, felón., cobarde, forajido, ladrón vendido a Marruecos, oportunista, falso por prometer cosas y hacer los contrario, su único proyecto es mantenerse en el poder. Concluyen que sin insultos no parece que cale la crítica. ¿Qué haría la oposición para llegar al gobierno? ¿Pactaría con los nacionalistas como lo hizo Aznar con Convergencia i Unió? ¿Eliminarían los conciertos vascos? ¿Acabarían con un proyecto fiscal para Cataluña y el resto de Autonomías? ¿Feijó y Abascal hablarían catalán? La historia política está llena de ratificaciones con pactos inesperados, contrarios a promesas previas: De Gaulle concedió la independencia a Argelia, el premier británico Harold Wilson autorizó la entrada del ejército en el Ulster, o Richelieu, un cardenal católico, se alió con los protestantes para derrotar a la católica España. Incluso en nuestra historia reciente ha habido cambios: sobre la OTAN o la incumplida promesa de rebajar los impuestos, anular el aborto o el matrimonio gay.

Puedo entender que la oposición mantenga sus reticencias sobre la estructura territorial que presenta disfunciones, no sólo con los movimientos nacionalistas, también se utilizan la autonomías como plataformas de confrontación política frente al gobierno español. Siempre he considerado que la política de reestructuración territorial no puede hacerse sin contar con el principal partido de la oposición, y de ahí la propuesta de un gobierno de coalición entre PP y PSOE que sirva para pactar una salida, aunque suponga, en último término, la propuesta de Ortega de conllevar la convivencia, y la unidad de todos los partidos ante un problema exterior. Sabemos que los líderes nacionalistas consideran que Ceuta y Melilla son una anomalía dentro del espacio geográfico de Marruecos. Curiosamente las razones históricas no cuentan, cuando sus reivindicaciones nacionalistas están plagadas de historicismo. Mantener cauces abiertos con Rabat puede ser necesario para ejercer una defensa firme de ambas ciudades, al tiempo que se explican los límites de la prudencia. Ceuta y Melilla no se defienden solo con eslóganes, pero tampoco con ambigüedad: se defienden con estrategia, recursos, y una idea clara de Estado. La política exterior no puede regirse por impulsos emocionales ni por la urgencia de ofrecer respuestas inmediatas a la opinión pública. La prudencia no siempre equivale a debilidad. A veces puede ser una forma de evitar que una crisis controlable se transforme en un conflicto de consecuencias mucho más graves.