Eliseu, entre lechugas

Recuerda uno a Eliseu (Climent) en los años setenta, en los años ochenta, en los años noventa, y pasando la hoja del siglo febril, hasta hoy mismo. Toda una vida, que canta el bolero. Lo recuerda uno siempre entre aventuras y con la risa por delante, como si las sombras no existieran, y ha habido muchas sombras y muchos insomnios. Pero las tinieblas hay que encerrarlas en casa. Eliseu no era un intelectual pero sí que lo era. No era un “escurabutxaques” pero sí que lo era. No era un activista del nacionalismo cultural norte/sur pero sí que lo era. Eliseu lo que hizo muy bien es llenar vacíos. Ahora está un tanto retirado aunque tampoco lo esté. Su hija Laia quiere que no trabaje tanto, pero esto es un imposible, entre otras cosas porque Eliseu no pertenece a una familia concreta, ni a una Rosita (Raga) concreta, que es su esposa, ni a una Laia concreta, sino que Eliseu nos pertenece a todos, incluidos a los que no “pertenece”, que son legión y sobre todo son muy fans del espíritu barraqueta. A Eliseu lo que le ha pasado es que cuando han mandado las izquierdas, entonces han huido de sus cercanías por si las etiquetaban y perdían votos, y cuando han mandado las derechas, pues ya se sabe. A ver si nos entendemos. En esa corriente del valencianismo último vinculado al “perill catalá”, que diría Bayarri (los inicios del valencianismo último los sitúo yo hace unos sesenta años, cuando el seat 600 empezaba a poblar las carreteras nacionales y Raimon entonaba “el país que ja anem fent”), hay dos personajes fundamentales, de larga estela, que son Fuster y Eliseu. Ambos polémicos, ambos adorados y santificados, ambos rechazados y demonizados. (En los sesenta/setenta, la juventud en rebeldía o “progre” se dividía contra el franquismo: o elegían el comunismo o elegían el valencianismo/catalanismo. Lo demás era como muy burgués). Idealizados o perseguidos, sí. Las medias tintas para los mediocres. Los demás personajes del universo del que hablamos giraban alrededor de Fuster/Eliseu como satélites orbitando los astros, y el uno asumía el papel de guía temporal, espiritual e irreverente al mismo tiempo (ortodoxo y heterodoxo al unísono), y el otro se dedicaba a materializar la idea, a transportarla desde la ilusión hasta la experiencia terrenal, porque una idea no se puede materializar en el sistema económico que habitamos sin pesetas primero ni euros después, lo demás son tonterías. Las idealizaciones hay que bajarlas al suelo y sacudirlas en la práctica a ver si responden con el monedero. A Fuster le han plagiado mucho -incluso en sus pausas habladas- y a Eliseu poco, porque, claro, es más fácil plagiar al que solo arriesga palabras, no pesetas/euros. Y a ambos les han puesto mucho a parir, ya ha quedado dicho. Lo que ha ocurrido después es que Valencia, o el “país” mejor, ha desarrollado una extensa literatura debido en gran parte a la influencia de estos dos señores pero en cambio lo que se ha quedado por desarrollar ha sido el propio “país”, siempre según la concepción original del “país” en el diseño sesentón. La literatura ha ido por una parte y la sociedad, por otra. La literatura ha vencido a la sociedad. Y este desajuste es una de las claves de la anomalía existencial de esta tierra. La culpa suele atribuirse a las derechas, sobre todo a las derechonas, porque Burguera, Muñoz Peirats y tantos otros eran de derechas pero evadían el carácter provinciano: eran de derechas “a la europea”, para entendernos. O sea, que no se comían una rosca en las elecciones. La derecha valencianista lo ha intentado todo desde finales del XIX sin alcanzar nunca ni un pelín de gloria. (Si sólo las izquierdas, o una buena porción, son nacionalistas/valencianistas, se comprenderá que esta geografía no pueda ir a ninguna parte, si es que hay que ir a alguna, que tampoco es preciso). De los rasgos líricos y aterciopelados de Azorín y Miró, que tanto tuvieron que ver con los localismos cantarines, nos quisieron sacar muchos intelectuales/activistas antes que Eliseu, pero sólo Eliseu levantó el Centre Octubre, es decir, lo que era El Siglo, aquellos almacenes famosos del centro de Valencia a los que acudían los pobladores de las comarcas a comprar pantalones y camisas. En el tejado colocó una escultura de Alfaro quizás para que sólo la vieran los cielos. Eliseu ahora se esconde, me cuentan, en una alquería blanca, en la huerta huertana, a unos kilómetros de Valencia, pero este hombre no es de “hortalizas consagradas” (Baudelaire) sino de comercios y de libros y de actividades y de engatusamientos. No de calabazas, ni de moniatos (con “m”), ni de moscas y mosquitos. Eliseu y Rosa, Rosa y Eliseu. En los setenta, en los ochenta, en los noventa y hasta hoy. En una sociedad adulta, porque aquí parece que solo haya crecido en adultez la literatura, Eliseu ya tendría libro, o dos o tres. Uno se asoma al balcón y además de observar turistas, lo que observa es cómo se desinfla el globo colectivo de unos sueños setentones, o sesentones, pero el que no se desinfla nunca es Eliseu, aunque se haya ido a la huerta a contemplar lechugas en lugar de contemplar a Quico Mira y a Pujol. Eliseu editó a Mira y a Mollà, y a Ventura Melià, y a Miquel Nadal, y a Fabregat, y a Cucó, y a Soldevila, y a Estellés, y a Ninyoles, y a Piera, y a Ardit, y a Isa Trolec, y a Cremades, y a Renau, y a Batllori, y a Lozano, lo editó todo, y tantas investigaciones. Hasta le sacó los duros al conde de Marichalar para estudiar los documentos sobre los Borja, una hazaña. Después, ya en los ochenta, a los “clásicos” valencianos escritos en castellano también los reeditaron las izquierdas desde las instituciones, continuando a don Arturo Zabala en el Magnànim, que quedó en manos de los Josep Picó, Enric Sanchis y los demás. Las derechas/derechonas han editado poco, o más bien nada. Eliseu no está para vivir entre tomateras y entre coles, creo yo. Está para recibir a unos y a otros en su templo, aunque sea un templo dedicado a lo que pudo ser más que a lo que es.