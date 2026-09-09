Opinión | Tribuna
Els armaris d’Aldaia que van moblar Espanya
Enguany fa quaranta anys del tancament de la gran factoria d’armaris que el grup Mocholí va tindre a Aldaia, concretament entre 1957 i 1986. Aquesta va ser un important motor econòmic per a la zona, que va donar feina a unes tres-centes treballadores i treballadors.
La firma de mobles que Miguel Mocholí Guardia (c.1875-09/02/1923) va cofundar al barri de la Creu Coberta de la Ciutat de València, amb el pas del temps es va convertir en una de les principals indústries del sector del nostre territori del segle XX. Açò va ser possible gràcies a la seua vídua, Amparo Sabater Cabedo (c.1879-23/10/1952), que després de la seua mort li va donar continuïtat a la societat i el seu nom, Viuda de M. Mocholí. I també als seus fills, Miguel (1900-1980) i Juan Bautista Mocholí Sabater (València, c.1903-1972), que van assumir la seua direcció.
A partir del 1932 l’empresa, a banda de continuar amb la seua indústria fundacional de mobles corbats a la seua gran factoria de la Font de Sant Lluís, on ja elaboraven mil peces diàries, es va dedicar a fabricació de tauletes de nit i, més tard, d’aparadors. Aquesta especialització va donar peu a l’instal·lació, el 1957, d’una planta d’armaris al carrer Luis Portabella 11 d’Aldaia, a prop de l’estació del ferrocarril. El seu emplaçament va vindre determinat perquè en aquest mateix lloc, des dels anys quaranta, Mocholí comptava amb un magatzem cobert per a la venda de fusta, que se situava al costat de les vies del tren amb les quals estava connectat mitjançant un ramal.
Aquestes instal·lacions es van ampliar en diverses fases entre els anys seixanta i setanta, conformant finalment a un gran conjunt fabril que arribaria a ocupar uns vint mil metres quadrats de superfície coberta, enclavats dins d’una parcel·la de més del doble d’aquesta extensió.
Referent de producció
Aquesta factoria d’armaris d’Aldaia va ser una empresa rellevant dins del panorama del moble valencià. Malgrat que els seus productes no eren de tanta qualitat com els d’altres fabricants del sector, però amb uns mòdics preus i una gran capacitat de producció, contribuïren a moblar moltes de les llars del país durant la febra edificadora del desenrotllisme franquista. Dins de les seues onze naus s’allotjaven les seccions de mecanitzat, pintura, muntatge, embalatge i facturació, entre altres, i durant els anys seixanta, va estar confeccionant els seus propis taulers.
D’altra banda, el disseny de les seues peces i la seua industrialització venia determinada perquè aquestes tenien una mecanització mil·limètrica que permetia el seu ràpid assemblatge en fàbrica i que inclús feia possible un fàcil desmuntatge en destí. Tot açò, gràcies al fet que va arribar a comptar, entre el seu equipament, amb la maquinària més moderna del moment de la present a les factories de mobles de l’Estat espanyol. És per això, que per la seua aposta per la fabricació en gran sèrie de producte estàndard, fàcil muntatge, disseny i bona relació qualitat-preu, es podria comparar amb l’actual manera de treballar d’IKEA.
Referent comercial
Armarios Mocholí, S.A. venia solament a través de tendes i representants, on els distribuïen mitjançant camions i furgonetes pròpies, des de magatzems de dipòsit ubicats en diverses capitals de província de l’Estat espanyol. L’èxit dels seus productes al nostre país va vindre en part determinat per la important destinació de recursos del grup a la publicitat. En canvi, una de les comandes més singulars que van servir des d’Aldaia, va tindre com a destí Kuwait, per a la qual cosa es va haver de desplaçar algun operari de la fàbrica per al seu muntatge.
A més a més, aquesta societat va cotitzar en l’antecessora a la Borsa de València i va arribar a donar feina a més de tres-centes operàries i operaris, la majoria, d’Aldaia i els municipis del seu voltant com Alaquàs, Torrent, Quart de Poblet o Manises.
Beneficis al seu personal
De fet, en els seus anys de correcte funcionament va oferir al seu personal unes bones condicions i beneficis laborals i socials, pel seu compliment de les mesures de seguretat i salut. I també, perquè li oferia servei mèdic, economat i menjador amb menús a preus assequibles a la mateixa fàbrica. Així com, li regalava els mobles d’un dormitori en casar-se i li donava suport a qui volia estudiar mentre treballava.
Trist tancament
Malauradament, en els primers anys de la dècada del 1980, en un context de crisi econòmica, es va encetar un dilatat i conflictiu procés a l’empresa que va portar al cessament definitiu de la seua activitat el 4 de setembre del 1986, del qual enguany fa quaranta anys. Aquest va ser un amarg succés per a les seues treballadores i treballadors, amb el qual es va posar fi a tres dècades d’activitat d’Armarios Mocholí, S.A. a Aldaia i que va ser contat per Levante-EMV, principalment, a través de les cròniques i les fotografies d’Abelard Comes i Encarna Andrés. Uns anys després, a mitjans dels noranta, tot aquest complex fabril va ser enderrocat i es va edificar sobre el mateix, entre eixa dècada i la següent, un total de nou blocs d’habitatges de gran mesura.
D’aquesta manera, Armarios Mocholí, S.A., malgrat el seu trist final, quedarà per a la història com una de les fàbriques valencianes de mobiliari més destacades del segle XX, precursora de moltes del sector que vingueren i que es consolidaren més tard al nostre territori. De fet, així ho hem contat, però amb més detall, en el número de la revista Quaderns d’investigació d’Alaquàs del 2026, presentat recentment, fruit d’una investigació inèdita.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
- En bañador y escondido en las dunas: la foto del presunto pirómano del incendio con más de 200 desalojados en Dénia
- Ultimátum del Valencia CF a Carlos Corberán: tiene tres partidos para revertir la situación y sacar al equipo del pozo
- Un vecino se planta ante el altar y agrede al cura de Llocnou de Sant Jeroni en plenas fiestas patronales
- Aceite de oliva: Por qué el desplome de precios en origen pone en riesgo los olivares
- Los acompañantes de Pilar Bernabé en la presentación de su candidatura a la alcaldía de València
- Las fallas y la pólvora de Benicalap pierden a Javier Paredes, miembro del inseparable trío de 'los tres de Acacias
- Los embalses valencianos resisten a la sequía mientras el Danubio se seca