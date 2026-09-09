¿Es la escuela un parque de atracciones?

En más de una ocasión me ha venido a la mente el siguiente mundo distópico: las escuelas no abrían sus puertas porque los gobiernos de turno se daban cuenta de que en ellas se enseñaban y se mostraban las verdaderas intenciones del poder y las razones que estaban detrás de la corrupción y de la manipulación de los poderosos frente al pueblo y la ciudadanía. Hoy las escuelas, institutos, universidades, centros de formación profesional, sí abren sus puertas. Iniciamos un nuevo curso cargado de dudas, pero también repleto de esperanzas e ilusiones nuevas. Caigamos en la cuenta de que una de las condiciones para que la sociedad funcione es que la escuela desarrolle su vida propia. Sin la apertura de sus puertas las familias sucumbirían, muchas empresas se irían al traste y, de pronto, miles de personas y colectivos se quedarían sin trabajo, perdiendo un capital único, irrepetible e intangible que no puede recuperarse una vez se ha perdido.

Ahora bien, un día tan importante como hoy, nos debería invitar a reflexionar sobre qué modelo de escuela tiene que darse para poder afrontar hoy los retos del porvenir y no ser aplastada por los poderosos de turno. Esto va más allá de las movilizaciones y protestas educativas. Si hay una reflexión que ha marcado un punto de inflexión sobre la educación en los últimos años es la publicación del libro del filósofo y del pedagogo Gregorio Luri en el año 2020: La escuela no es un parque de atracciones. Varias tesis se desprenden del libro. La primera, la escuela no es principalmente un espacio de diversión, sino una realidad en la que se adquieren conocimientos que requieren de disciplina, responsabilidad y trabajo. Esto se radicaliza todavía más con el mundo digital donde todo se adquiere de forma inmediata, al instante, eliminando el proceso mismo del aprendizaje. En tiempos tan convulsos que vivimos a todos los niveles, se requiere un poder claro de discernimiento entro lo importante y lo pasajero. En el ámbito educativo tendríamos que poner en cuestión las llamadas corrientes o modas educativas porque son sólo eso, modas, y en ocasiones, nada educativas.

Hace años los centros que no invertían en las famosísimas TICS carecían de futuro. No hace tanto quién no hacía proyectos y trabajo colaborativo le señalaban como de la antigua escuela. ¿Qué escuela antigua? Todo Europa está volviendo, y Luri ya lo apunta den su libro, al papel ineludible de la memoria, de la escritura a mano, del dictado, de la lectura, del papel y que la escuela, faltaría más, puede ser un ámbito de entretenimiento y divertimento, pero su esencia y fundamento son los grandes principios de nuestra cultura, conocerlos para ser críticos y no dar nada por sentado. Así se evitan adoctrinamientos de toda laya, policías patrióticas y Gobiernos mentirosos que toman el pelo a su ciudadanía un día sí y otro también.

El conocimiento y el saber son las verdaderas escuelas de libertad. Por tanto, son las brújulas que debemos alimentar con ilusión y trabajo cada vez que traspasamos la puerta del aula y nos adentramos en este mundo extraordinario y maravilloso. Esa experiencia no podrá anularla ningún Estado y ninguna ideología si la escuela enseña a pensar. Sólo esta escuela es la que verdaderamente, a juicio de Luri, protege a los más pobres y a los más vulnerables porque sólo a través de ella pueden acceder al conocimiento. Hoy no sólo se abren unas meras puertas físicas, sino unas puertas que llevan en su seno la condición necesaria para que en la sociedad sigan existiendo las capacidades necesarias para que las cosas sean diferentes. Como decía Kant en su Metafísica de las costumbres: “Porque si perece la justicia, carece ya de valor que vivan hombres sobre la tierra”. Feliz curso.