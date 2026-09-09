Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio PolopAviso naranja Comunitat ValencianaVivienda ValenciaPortal alquiler ValenciaInicio curso escolarIncendio Vall de GallineraValencia CF
instagramlinkedin

Opinión

Rafa Esteve-Casanova

Rafa Esteve-Casanova

Añádenos en Google

El PP cova l'ou de la serp

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid. / Gabriel Luengas / Europa Press

Segurament, allà pel 1977, a algun cine club o a un cinema d’art i assaig d’aquells dies vaig veure el film “l’ou de la serp” on Bergman ens instruïa sobre com s’incuba el feixisme abans que sigui evident. A la pel-lícula els fets passaven al Berlín del 1920, ara mateix els fets, la realitat, no una obra de ficció, estan passant aquí, en el dia a dia. Ceuta ha estat l’excusa que ha fet esclatar l’odi que des de l’extrema dreta estan continuament inoculant a la gent. Banderes amb els “pollastre” franquista, salutacions d'estètica nazi, crits de “hijo de puta” dirigits al President del Govern, atacs a periodistes i odi, molt odi vers el diferent. Hi ha fenòmens polítics que no es desencadenen de cop, sinó que es gesten en silenci, a través d'una closca que aparenta normalitat democràtica.

En la seva cursa desesperada per recuperar i mantenir el poder, el Partit Popular no només ha obert les portes de les institucions a VOX, sinó que ha acabat adoptant el seu marc mental, el discurs i la praxis. Aquesta submissió progressiva cap a l'extrema dreta no és cap estratègia innòcua: és la incubació d'un monstre. El PP ha passat d’assumir que VOX era un mal menor, un gra al cul que un bon antibiòtic faria desaparèixer, a acatar les ordres del feixisme en matèria cultural, el negacionisme i el discurs antiimmigració. Creien que controlarien la bèstia, però la bèstia ha dut el PP a la seua cova. Una deriva que es veu alimentada i multiplicada per unes tertúlies polítiques que, en la cerca obsessiva d'audiència, han renunciat al rigor per abraçar el sensacionalisme, convertint els debats de política en un "Sálvame" d'invectives, crits i fango on les idees més radicals troben el seu hàbitat ideal per prosperar.

Sabta s’ha convertit en lloc de peregrinació dels seguidors del crit de “Santiago y cierra España”. La romeria ha dut fins l’antiga plaça de soberanía a Aznar, Feijóo i tutti quanti, fins i tot una Armada de fireta que des de Puerto Banús va visitar Ceuta capitanejada per Marcos de Quinto, polític de Ciudadanos que cervesa en mà i davant safates de marisc semblava fer burla de la tragèdia humana que viu Ceuta. Ana Rosa Quintana, Susana Griso, Iker Jiménez i Carlos Herrera també van visitar la ciutat ceutí, fent un pas més vers lasálvame-ització” de la política a la que día a día ells i les cadenes que representen estan encaminant les tertúlies dels seus programes on es prioritza el xoc entre tertulians i la bronca per sobre d’un anàlisi complex i complet de la realitat. Per generar audiència es convida a tertulians d’extrema dreta que llencen proclames antidemocràtiques com si fossin opcions democràtiques. Com passava a “Sálvame” no importa la veritat o el fet, sinó el fals drama i la capacitat dels tertulians per fer soroll.

Tot a glòria i loor de la dreta extrema i l’extrema dreta. Feijóo, ara si, ja es veu President, malgrat que tinga que baixar-se els pantalons davant qui serà el seu Vicepresident, Abascal, què serà qui li marque les pautes a seguir, com ja està passant a les CC.AA on ja governen junts. La serp ens espera al girar la cantonada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents