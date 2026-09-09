Proteger la salud pública requiere participación

Cuando hablamos de salud solemos pensar en hospitales, centros de atención primaria o listas de espera. Sin embargo, cada vez existe más evidencia de que la salud de las personas depende en gran medida de factores que van mucho más allá de la asistencia sanitaria: el empleo, la vivienda, la educación, las condiciones laborales, el entorno urbano o las redes de apoyo social.

Mejorar la salud de la población exige actuar sobre los determinantes sociales que generan desigualdades y condicionan la calidad de vida. No basta con atender la enfermedad; es necesario promover comunidades más saludables, corresponsables y participativas.

Nuestra autonomía dispone desde hace años de herramientas normativas y estratégicas para avanzar en esta dirección. Sin embargo, una de las principales carencias es la distancia entre lo que recogen las normas y lo que realmente sucede sobre el terreno. Disponemos de planes, estrategias y decretos, pero demasiadas veces falta voluntad política, recursos y seguimiento para convertirlos en actuaciones efectivas.

El caso de los consejos de salud de zona básica resulta especialmente significativo. Constituyen un instrumento valioso para acercar las políticas de salud a la realidad de los barrios y municipios y para incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Estos consejos nacieron precisamente con la finalidad de convertirse en espacios de encuentro entre profesionales sanitarios, administraciones públicas, organizaciones sindicales, asociaciones vecinales y agentes sociales para identificar necesidades, impulsar actuaciones comunitarias y mejorar la salud de la población.

Sin embargo, más de tres años después de la aprobación del decreto que regula estos órganos, su desarrollo sigue siendo claramente insuficiente. Muchos consejos todavía no se han constituido o presentan una actividad muy limitada, sin planes de trabajo definidos ni capacidad real de incidencia sobre las políticas públicas. Existe el riesgo de que se conviertan en estructuras meramente formales, cuando deberían ser auténticos motores de participación comunitaria y transformación social.

Esta situación refleja una carencia más profunda: la ausencia de una apuesta política decidida del gobierno valenciano por la salud comunitaria. De poco sirve aprobar leyes, decretos y estrategias si el Consell, responsable de desarrollarlos, los deja sin el impulso, los recursos y el seguimiento necesarios. La falta de actuación para poner en marcha y consolidar los consejos de salud, así como para establecer una estrategia sólida que fortalezca la participación ciudadana, la salud pública y la atención primaria, son claros ejemplos de esta dejación.

Mientras tanto, seguimos afrontando desafíos cada vez más complejos. El envejecimiento de la población, el aumento de los problemas de salud mental, la soledad no deseada, las desigualdades sociales o las dificultades de acceso a la vivienda, cuestiones con una afectación directa en la salud de las personas y que exigen respuestas que no pueden limitarse al ámbito asistencial. Requieren coordinación entre administraciones, trabajo comunitario y participación social.

Especialmente preocupante resulta la situación de la atención primaria, con profesionales que soportan una presión asistencial crónica y creciente que dificulta el desarrollo de actividades de prevención, promoción de la salud e intervención comunitaria.

La salud mental constituye otro ejemplo de la necesidad de actuar más allá de las consultas. La precariedad laboral, la incertidumbre económica, la sobrecarga de cuidados o el aislamiento social tienen un impacto sobre el bienestar emocional de las personas. Combatir estos problemas requiere fortalecer los servicios públicos, pero también las redes comunitarias y los espacios de participación.

La salud no se construye únicamente en hospitales y consultas. También se construye en los barrios, en los centros de trabajo, en las organizaciones sindicales, en las asociaciones, en las escuelas y en los espacios donde la ciudadanía participa y decide sobre aquello que afecta a su vida cotidiana.

Apostar por esa participación implica garantizar que la ciudadanía tenga voz real en las decisiones que afectan a su salud y convertir los consejos de salud de zona básica en verdaderos espacios de participación, prevención y transformación comunitaria.