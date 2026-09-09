Opinión | Al tall al tall
Regne d’Espanya o Regne de “Vulgària”?
Si la lletra 'ñ' és signe d’identitat per al món de parla castellana, les sortides de to i dicteris carregats d’odi bidestil·lat són el sant grial de la identitat ideològica dels nacionalistes espanyols més exacerbats que s’han adherit a les manifestacions per Ceuta. Un odi que es carrega d’insults i els dispara com una metralladora, sense silenciador. Gent que saliva improperis seguint el guió dels gossets de Pavlov (escolten “Pedro Sánchez” i surt la resposta reflexa: “HDP”). Si la grolleria i vulgaritat són trets d’identitat per a tants patriotes de nyigui-nyogui, potser fos procedent reformar la Constitució perquè el Regne d’Espanya passe a denominar-se Regne de ‘Vulgària’.
El clima de violència verbal als carrers se multiplica exponencialment a les xarxes socials, esdevingudes amfiteatre de l’exabrupte. Bel·licositat d’una litúrgia ultra que exagera la parafernàlia amb personatges picassians que semblen viure en Atapuerca i tiren bromera i renecs per la boca com la xiqueta de l’exorcista; sers crispats amb simbologia nazi que perden l’oremus estigmatitzant l’adversari i canonitzant l’insult. Personatges propis d'un teatre de guerrilla: arriben a l’escenari dels fets, actuen com a “hooligans” en dia de derrota, atemoreixen qual volcans dispostos a estellar i desapareixen fins la pròxima protesta, que no mai serà per aconseguir drets.
I com que ací ens conformem només amb el circ i no ens importa que no hi haja pa, hi ha programes televisius que s’han desplaçat a Ceuta, no perquè els interesse el benestar dels ceutins, sinó per trivialitzar qualsevol argument per seriós que siga, exacerbar els ànims amb un tractament groguíssim de la realitat i recrear-se en els enfrontaments, tot i oblidant que l’odi i la por són les bases del feixisme. En resum: que en aquest país la vulgaritat i la falta de rigor —allò que en alguna ocasió he qualificat com a procés de "macdonalització de la política"— no s’amaguen ni es dissimulen. Se’n fa ostentació. Són la seua carta de presentació.
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