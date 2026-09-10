El amenazante veto de Vox

En la Comunitat Valenciana empieza a perfilarse una posibilidad que debería inquietar a cualquiera que valore el autogobierno, la estabilidad institucional y la continuidad de un valencianismo político plural: que Vox deje de ser simplemente el socio incómodo del PPCV para convertirse en el poder efectivo que determine quién gobierna, cómo se gobierna y hasta qué punto puede sobrevivir el pacto estatutario.

Los sondeos que sitúan al PPCV en torno a los 30 o 31 diputados y a Vox entre 19 y 20 no describen una mera variación electoral; anticipan una mutación de la relación de fuerzas en la derecha valenciana. Con esos números, Vox no necesitaría ganar para mandar: le bastaría con tener la llave. Y quien posee la llave de la investidura, de los presupuestos y de la estabilidad parlamentaria no es un acompañante, sino un poder de veto con capacidad para fijar el precio de cada decisión del Consell. La posibilidad de que reclame consellerias estratégicas, que imponga prioridades ideológicas o que bloquee cualquier medida que considere incompatible con su proyecto ya no es una exageración retórica: es la consecuencia lógica de una aritmética parlamentaria que el PPCV parece incapaz de afrontar con autonomía política.

La cuestión decisiva no es, por tanto, que Vox crezca. En democracia todos los partidos pueden crecer o decrecer según la voluntad de los ciudadanos. El problema es la forma en que la dirección del PPCV ha respondido a ese crecimiento: no ofreciendo una alternativa reconocible, conservadora y plenamente comprometida con el Estatuto, sino aceptando paulatinamente el marco cultural que Vox impone. Ha confundido la necesidad de sumar apoyos con la renuncia a dirigir. Ha confundido gobernar con sobrevivir. Y, sobre todo, ha confundido la prudencia táctica con una claudicación que puede resultar irreversible.

El valencianismo político no pertenece a una sola sigla. No es patrimonio exclusivo de la izquierda, de Compromís ni de una determinada tradición cultural. También existió, y debería seguir existiendo, un valencianismo liberal, socialcristiano, municipalista y conservador: uno que entiende que la defensa de la lengua propia, de las instituciones de autogobierno, de la financiación justa, de la memoria histórica valenciana y de la capacidad de decisión de la Generalitat no equivale a levantar fronteras ni a practicar identitarios excluyentes. Es el espacio que podía haber seguido ocupando el PPCV: una derecha valenciana orgullosa de su pertenencia a España y, al mismo tiempo, consciente de que España se construye también respetando y reforzando la personalidad de sus pueblos. Pero esa tradición padece el riesgo de ser arrinconada por un cálculo electoral cada vez más pobre: el temor a que Vox capture una parte del voto conservador.

El Estatuto de Autonomía de 1982 y su reforma de 2006 no son adornos institucionales ni papeles protocolarios que puedan invocarse en los discursos del 9 d’Octubre y olvidarse el resto del año. Constituyen el acuerdo de convivencia valenciano surgido de la transición democrática y consolidado durante décadas. El Estatuto reconoce a la Comunitat Valenciana como nacionalidad histórica y establece que el valenciano es lengua propia y oficial junto al castellano. Esa definición no obliga a nadie a compartir una ideología nacionalista como acusa Vox.; obliga, en cambio, a las instituciones valencianas a proteger una realidad histórica, lingüística y cultural que forma parte del patrimonio común. Defender el valenciano no debería ser una bandera partidista. Defender la Generalitat no debería considerarse sospechoso. Defender la capacidad de la Comunitat para gestionar sus competencias no es separatismo: es cumplir el marco constitucional y estatutario.

Sin embargo, Vox ha hecho de la impugnación de ese consenso una parte central de su identidad política. Su discurso degrada el valenciano al ámbito de lo 'folklorico', convierte las políticas de normalización lingüística en una supuesta imposición y trata la autonomía como una anomalía prescindible o un foco de gasto. Esa visión no aspira a reformar el modelo autonómico desde el debate democrático, sino a vaciarlo de contenido político y cultural. Si Vox llega a disponer de 19 o 20 escaños, su influencia no será solo cuantitativa. Será ideológica. Tendrá capacidad para elevar sus exigencias, para reclamar áreas centrales de gobierno y para obligar al PPCV a demostrar, votación tras votación, qué está dispuesto a sacrificar a cambio de conservar el poder.

No se trata de que el PPCV no llegue a acuerdos con Vox en materias concretas. En un parlamento fragmentado, pactar es legítimo y, con frecuencia, inevitable. Se trata de saber qué no se negocia. Un partido que aspira a representar a la mayoría de la sociedad valenciana debe ser capaz de fijar límites: el Estatuto no se discute como moneda de cambio; la lengua propia no se desprecia para satisfacer a un aliado; las instituciones valencianas -como la AVL- no se convierten en una sucursal de una batalla cultural diseñada desde la calle Bambú; el autogobierno no se entrega por un puñado de votos. Si la dirección del PPCV no puede formular esos límites con claridad, no estará liderando una coalición: estará administrando una dependencia.

El Partido Popular puede ganar las elecciones y, al mismo tiempo, perder el control del gobierno

La situación se agrava porque la izquierda tampoco parece hoy en condiciones de ofrecer una alternativa plenamente movilizadora. El PSPV acusa desgaste y Diana Morant -una perfecta desconocida- no ha logrado generar un impulso equivalente al desafío electoral que afronta. Sus mensajes de recuperación y de un posible Botànic III revelan una aspiración legítima, pero las aspiraciones no sustituyen a una mayoría social construida con liderazgo, organización y un relato convincente. Compromís mantiene capacidad de iniciativa y ha mejorado su apoyo en determinados sondeos, pero es un “cacau fallit”. El resultado es un paisaje de estancamiento en la izquierda y expansión de Vox en la derecha, una combinación que facilita que el PPCV siga al frente de la Generalitat, pero a un precio político cada vez mayor.

Ahí reside la paradoja: el Partido Popular puede ganar las elecciones y, al mismo tiempo, perder el control del gobierno. Puede obtener más escaños que cualquier otra fuerza y verse obligado a aceptar que las condiciones fundamentales no las dicte quien encabeza el Consell, sino quien tiene la capacidad de retirarle apoyo. Puede conservar la presidencia y entregarle la orientación ideológica. Sería una victoria administrativa y una derrota política. Una victoria de fachada, sostenida sobre la renuncia a representar una derecha valenciana con criterio propio. La Comunitat Valenciana necesita una derecha que gobierne desde la lealtad al Estatuto, no una derecha que lo silencie para no incomodar a quien amenaza con hacer de la Generalitat un territorio bajo la tutela ideológica de la calle Bambú, la sede madrileña de Vox. Aún se está a tiempo.