Opinión
Arrancada!
Sembla que amb l’arrancada de setembre i del curs escolar el món es tornara a posar en marxa després de l’aturada de l’estiu. I sembla que també hi ha una altra pau a l’ambient.
No vaig a parlar del personal docent que ja (crec) que se’n parlarà prou al llarg de la tardor.
El que m’interessa és parlar de l’escola pública com a servei públic i com a eliminador de distincions socials.
Quan arranquen les classes, és igual el curs, el nivell o l’escola, perquè quan l’alumnat va travessant les portes del centre educatiu, es converteix en companya o company de la resta de l’alumnat.
Tant és si el pares treballen com a netejadors de carrers, són metges o treballen al camp. El xiquet o la xiqueta serà un més dins de l’aula i, per tant, així serà el tracte que rebrà.
Perquè aquesta és la funció dels serveis públics: Ser igualadors en el tracte a les persones i redistribuïdors de la riquesa recaptada via impostos.
D'aquí la importància del fet que els pressupostos de la Generalitat contemplen les partides necessàries per a mantindre aquests serveis públics amb una qualitat mínima exigible. I crec que això no passarà.
Els desviaments de fons públics per al finançament d’escoles de l’Opus que ja va fer el “moderat” de Pérez Llorca sembla que marque el camí del que serà el que li queda de mandat pel que fa als serveis públics, li pot costar el govern de la Generalitat.
En poc més d’un mes farà dos anys de la pitjor tragèdia humana viscuda al País Valencià i que va arrossegar la vida de 232 persones i encara hi ha escoles que s’estan acabant de reconstruir. Esperem que apleguen a hora i que les xiquetes i els xiquets no hagen de rebre les classes en barracons, perquè no seria just per aquestes criatures créixer entre barracons per la inacció de les administracions.
Però com les prioritats polítiques ara ja no les marca el Consell perquè s’indiquen des de la seu del PP a Madrid, perquè sembla que tocarà fotre’ns el que queda de legislatura, ja que, aires de canvis en aquests temps grisos, no se’n veuen ni se’n senten.
Sembla que tant dona el que vulga o pense Pérez Llorca, el curs que està arrancant al compàs de les escoles, ve marcat per la contínua violència verbal (i fins i tot física en massa casos) i en una (quasi) perpètua petició d’eleccions anticipades que Sánchez es nega a convocar.
José Antonio Rovira, com un gosset fidel seguidor de la veu de l’amo, va acudir a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que es va reunir el passat quatre de setembre per a dir NO a la nova proposta de finançament per a les comunitats autònomes. I aquest NO ve imposat per directrius partidistes de la cúpula del PP, com podem imaginar, per descomptat.
Amb aquesta negativa i amb justificacions bastant peregrines, s’ha deixat d’ingressar més de 3.600 milions d’euros que podrien haver alleujat els famèlics comptes de la Generalitat. Al mateix temps podrien haver enfortit els serveis públics com la dependència, la sanitat pública i l’educació pública. I segurament això sí que haguera estat una bona arrancada de curs per a milers de xiquetes, xiquets i adolescents que veurien millorades les seues condicions a les escoles i als instituts. Però una vegada més s’ha decidit fer política partidista en lloc de política per a les persones, que seria el que tocaria.
Jo no sé què pensaran aquestes criatures d’aquí a uns anys quan descobrisquen que van ser maltractades per un sistema que les hauria d’haver protegit, i que els seus interessos i drets a una educació pública i de qualitat van ser xafats per problemes d’obediència partidista. Tampoc ho vull imaginar, la veritat.
Del que estic ben segura és de què no ens mereixem els governants que tenim al capdavant de la Generalitat que han fet una aposta clara per la privatització dels serveis públics. I aquesta aposta pot acabar costant vides humanes i aquí ja estaríem parlant de temes molt més greus.
De moment les escoles estan obertes i les xiquetes i xiquets ja estan a les aules i als patis. Deixem-los créixer en pau que temps tindran de viure altres situacions. Que omplir la motxilla siga en aquests dies el major dels seus problemes.
- Aviso naranja por tormentas con granizo y fuertes rachas de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
- Un joven de 23 años mata a su padrastro con una mancuerna en València
- El nuevo portal público del alquiler arranca con 88 pisos en Valencia a partir de 350 euros
- Batacazo en PISA: La Comunitat Valenciana, a la cola tanto en ciencias como en lectura
- El inicio del curso llega con tormenta en Dénia y en la Marina Alta: las clases no se suspenden
- Los compradores valencianos se plantan ante los pisos de más de 200.000 euros porque no les llegan los sueldos
- Contratadas las obras para derribar el quiosco-bar del Parterre
- Investigan el apuñalamiento de una mujer encontrada por la noche en una partida rural de Carcaixent