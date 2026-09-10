Un nuevo verano va quedando atrás. Se va regresando a regañadientes, en la mayoría de los casos, a los asfaltos y despachos; a las fatales deudas, esas que se multiplicarán con el arranque del curso escolar o la nueva hipoteca en ciernes; a la cada vez más difícil aventura de tapar agujeros, esos que se fingió olvidar frente a la orilla del mar, del río, del suspiro o del lago. Un nuevo verano va quedando atrás, sí, pero no así su calor extremo. Ese que se prolongará, dicen, hasta bien entrado octubre. Un año más será inservible la ropa de entretiempo. En la Real Academia Española, debatirán este otoño si anular ya de una vez, ese anticuado término. Porque pasamos del bañador al abrigo sin la transición del algodón, ni casi del lino. Tal vez porque vivimos una época de extremos y no de entretiempos, no sólo en lo climático, también en lo social o en lo político. Hoy en día se es pobre o billonario, fascista o comunista, español o antiespañol, un genio o un estúpido. En el regreso a la peligrosa idiotización urbana que nos toca, aceptada o no, quedaremos con algún amigo a tomar café en este inexorable septiembre que aún reclamará en la ciudad indecorosos pantalones cortos. Con ese amigo comentaremos sobre los días del ya pasado estío. Los que ya sobrepasamos el medio siglo organizaremos la conversación de ese café, estructurándola de tal manera que dé tiempo o entretiempo a recuperar cómo eran los veranos de entonces, esos de hace cuarenta años, en los que el calor duraba lo justo y necesario. Esos en los que, por las noches, las abuelas nos recomendaban que lleváramos un suéter o una chaqueta para cuando refrescara, porque refrescaba, ya lo creo; y esa sugerencia tenía todo el sentido. Recuerdo a la mía, a mi abuela Rosa, en el porche de la casa de Jávea en agosto, balanceándose en su mecedora con una rebeca previa al cambio climático; contándome historias de niña en ese mismo lugar donde conoció con siete años a un pintor llamado Joaquín y apellidado Sorolla. Recuerdo que no teníamos Netflix ni Prime en los ochenta, que teníamos abuelas que nos contaban historias de ilustres pintores, justo antes de entregarnos a las maravillosas frivolidades estivales, adolescentes y nocturnas; a tratar de conquistar los labios de cierta chica inalcanzable y esquiva en el invierno de la ciudad, pero posible tal vez en el verano del ochenta y seis, cuando rompían las olas en las rocas iluminadas con intermitencia por la luz del faro de San Antonio. Todo ello, sumado a un manto de titilantes estrellas, provocaba que sucediera lo imposible. Ese beso inalcanzable hoy y casi de celuloide, envuelto por una inolvidable noche junto al Mediterráneo.

En aquellos veranos de los ochenta cabían las películas al aire libre con paquetes de pipas, la risa del abuelo comiendo sandía después de la paella, la siesta bajo el pino gigante, el sonido de las chicharras, las cenas con cocas de pimiento y berenjena, y el aroma del salitre y la madreselva. Aquellos veranos en los que jugábamos a las cartas, ganándoles duros a las abuelas, a los padres, a los primos, a los tíos; aquellos veranos en los que escuchábamos a Spandau Ballet y a George Michael; a Sade y a Presuntos Implicados en las barras de los primeros bares, donde jugábamos al billar americano, poniendo cara de Tom Cruise cada vez que acertábamos con una carambola la bola negra en el correspondiente agujero. Porque en aquellos veranos de los ochenta, los agujeros a tapar eran los del tapete verde y perfectamente allanado, con bolas de colores, tal y como sucedía en El color del dinero. Película que volvíamos a ver en programa doble en el cine que había junto a aquella gasolinera próxima a Bilbo, donde nos tomamos las primeras libertades y los primeros chupitos. El cine de verano olía en el ochenta y seis a palomitas, a gasolina Diesel, a salitre, a billete de cien pesetas, a tortilla de patata, a helado de tres sabores y a cigarrillo rubio. Pero también a los labios de Isabel. La de siglos que cabían en el verano de un niño decía Cernuda, en uno de esos poemarios que se empezaban a leer con catorce o quince años para conquistar ciertos labios.

¿Qué cabe hoy, cuarenta años después, en el verano de un niño o de un adolescente?, me pregunto volviendo a colocar los bañadores en el armario. Ya lo hemos tristemente comprobado. Terremotos devastadores y no sé si provocados. Olas de calor sin precedentes. Más de doscientas cincuenta mil hectáreas quemadas sólo en España, incluidas las del Saler que tanto nos han dolido, y que tal vez se hubieran evitado de no tener un edil negacionista al frente del parque natural valenciano. Inundaciones trágicas. Desprendimientos de glaciares. El agua del mar alcanzando hitos históricos de temperatura. Centrales nucleares de Francia, Rumanía o Suiza teniendo que reducir su producción o desconectarse temporalmente de la red porque también los ríos utilizados para su refrigeración superaron los veinticinco grados, haciendo inviable o inseguro su uso tecnológico. Aumentos de los precios de las viviendas, de las universidades, de la energía, de los alimentos; emergencias migratorias que sirven para aumentar la polarización y la imbecilidad de algunos; más y más guerras; bulos y más bulos; odios multiplicando a los odios. Con todo eso metido en un solo verano, ¿qué adolescente querrá conquistar un beso en los próximos agostos, iluminado por la caricia de luz intermitente de un lejano faro, y con un jersey de entretiempo?