No, no estamos ante ninguna catástrofe, ni ante la caída de las Instituciones, ni ante un cataclismo económico, ni siquiera ante la clausura de restaurantes (qué sería grave). Tampoco vivimos en una dictadura bolivariana, ni ante el encarcelamiento indiscriminado de opositores, ni la destitución por decreto de jueces y fiscales. Ni ante la traición a la patria, ni su venta a poderes extranjeros. No estamos en guerra, ni civil ni contra nadie, tenemos un problema en Ceuta que se solucionará.

Nada de nada, aunque algún iluminado golpista invoque el artículo 102 de la Constitución atendiendo al llamado de Josemaría Aznar Von Papen de hacer muchísimo más. Algunos lo hacen, incluso quienes antaño se sintieron demócratas. Han perdido toda mesura u otra cosa más seria. El discurso político con el que se nos agrede es indecente, falso y mal intencionado. Pretenden hacernos creer que vivimos en una situación diabólica e insoportable, cuando la realidad, es muy diferente: pacífica y prospera.

Cuando se quitan las caretas la realidad es grotesca. ¿Qué significa rechacemos (por principio) al inmigrante? Usando contra pobres que huyen de la miseria, el odio venenoso de una estrategia política a la que no le importa causar muertes. Una deshumanización racista de la que nuestra sociedad debería avergonzarse rechazándola contundentemente. Muchos somos hijos de la inmigración; conocimos hambre y miseria en esta patria goyesca.

La izquierda aguanta cohibida un chaparrón construido por medios ultras (¿financiados por quién?) en pura ficción y aprovechado por algún juez. Atacan como y con lo que sea causando daños colaterales irreparables. ¿Qué significa su fijación contra Pedro Sánchez y la socialdemocracia? Que aquellos que no comulguen con sus ideas deben ser destruidos. Comienzan eliminando libros, siguen amedrentando periodistas y tergiversando la historia. Su obsesión por derribar al gobierno legítimo busca indisimuladamente el golpe de estado.

Hablemos claro ¿alguien quiere una guerra con Marruecos? ¿Cortamos relaciones diplomáticas con Marruecos? ¿Convertimos Ceuta y Melilla en fortalezas militarizadas? ¿Qué hacemos con más de 1.165.955 (2025) marroquís residentes aquí? ¿Y con los inmigrantes que siguen en Ceuta, muchos de ellos niños y niñas, los matamos? No voy a responder; hágalo usted mismo.

La intencionalidad de conducirnos a una solución totalitaria es real. Solo podrá impedirse con argumentos que hagan que nuestros conciudadanos reaccionen y vayan a las urnas, pues la polarización salvaje busca que dejemos de votar. Ahí fían su victoria. Impidámoslo, ¡no al silencio de los corderos!

Somos un Estado de naciones con una inmensa historia individual y compartida, nada de lo que ocurre es primicia. La actualidad, por escandalosa que parezca, no es novedad ni nos hundiremos por ella. Disfrutemos todos de paz y felicidad, nos lo hemos ganado.