El desastre que llega a casa

Los datos de PISA sobre el rendimiento educativo en la Comunitat Valenciana deberían preocuparnos como una emergencia más. Los últimos resultados dibujan un preocupante cambio de tendencia para la educación valenciana, que ha pasado de moverse en torno a la media española a situarse entre las autonomías con peores resultados, con un retroceso acusado en Lectura y Matemáticas. Aunque el descenso alcanza también al conjunto de España y a otros países de la OCDE, la magnitud de la caída valenciana obliga a preguntarse qué debe hacerse para revertir una pérdida de rendimiento que difícilmente puede despacharse ya como algo coyuntural.

PISA debería servir, al menos, para hacernos la pregunta de si estamos prestando suficiente atención a lo que realmente aprenden nuestros alumnos. Porque podemos discutir sobre leyes educativas, modelos, reformas, metodologías, competencias, currículos o pantallas. Pero al final llega un adolescente a casa y no sabe por dónde empezar. Saca Matemáticas. No entiende el ejercicio. Después viene Lengua. Ha leído dos veces el texto, pero tampoco termina de comprender qué le preguntan. Madres y padres intentan ayudar y buscan una explicación en internet. Y alguien acaba pronunciando una de las palabras que mejor describen una parte de nuestro sistema educativo actual: academia.

Ahí está PISA, para detectar esas tendencias. Porque la educación continúa siendo una de las herramientas más poderosas para corregir desigualdades. Un alumno que comprende lo que lee, que sabe razonar, expresarse y enfrentarse a un problema tiene más posibilidades de decidir su futuro. Quizá por eso deberíamos prestar algo menos de atención a algunas polémicas educativas que duran semanas y bastante más a los problemas capaces de condicionar una generación. PISA no es una sentencia ni debería convertirse en otra arma arrojadiza para la crispación entre partidos. Es una alarma. Y cuando una alarma suena, lo sensato no es discutir quién la instaló, sino comprobar dónde está el fuego.

Entre todas las urgencias que llenan cada día nuestra agenda pública, esta merece bastante más atención de la que recibe. Porque mientras unos discuten sobre educación, hay familias que esta tarde volverán a sentarse delante de unos deberes que sus hijos no entienden.

Y mañana volverán a pagar la academia.