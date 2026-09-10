Opinión
El masclisme i el valencià ‘de poble’
El problema que té el president de la Diputació, Vicent Mompó, no és nou. Les seues eixides de to han deixat de ser l'excepció per a convertir-se en una manera d'entendre la política i relacionar-se amb els seus rivals. Les escandaloses paraules contra la ministra Diana Morant van ser un insult de tall masclista i misògin de llibre.
La seua calculada posada en escena com a home carregat del denominat “sentit comú” per damunt de dogmes i partidismes de via estreta, es troba per terra. No sembla atrevit afirmar que sempre va ser una pose.
En el seu historial de despropòsits mostra la reincidència en el menyspreu a la dona. Quan va utilitzar el símil de la granera ja asomava la seua concepció del paper de les dones. Quan va definir la ministra Morant com a “filla de” o “sempre seràs la llepaculs de”, no sols va incrementar el voltatge de la seua vulgaritat, sinó que va tornar a supurar una misogínia intolerable en un dirigent públic.
Afegiré un matís, no és un dirigent qualsevol. És el president de la Diputació de València. Hauria d'assumir que les seues paraules no poden pervertir el sentiment i la naturalesa del municipalisme valencià.
Aquest sentiment és hui majoritàriament partidari de la bona educació i de la preservació mínima de les formes cíviques.
No és perquè la majoria d'alcaldies d'aquesta província siguen del partit al qual tant agrada insultar al sr. Mompó. És, senzilla i clarament, perquè els ajuntaments i les seues ciutadanies no s'identifiquen amb actituds tan ràncies i casposes com la seua. És un fet transversal: la nostra societat, en la seua diversitat, no vol un insultador masclista al capdavant.
El colofó de la seua retòrica va vindre amb el conegut “no vals per a res”. Ai president Mompó… li ha eixit de l'ànima. El seu vocabulari el delata perquè s'alimenta dels patrons més vulgars de l'assetjador masclista.
Deshumanitzar la dona, convertir-la en un drap o en una granera. Destruir la seua autoestima i els seus valors. Objectualitzar-la. El vell atac a la persona perquè d'aquesta persona no puguem esperar res de bo. El recurs “ad hominem” és molt antic. L'usen i n'abusen aquells que no tenen ni arguments ni res millor a dir. Parla l'instint en el seu estat més primari.
Però és el president de la Diputació. Hauria d'aprendre a contindre's i a utilitzar un repertori d'expressions més civilitzades. Va usar el “No vals per a res”. Quin tòpic. El tòpic del masclista de manual. No, no ens representa com a president d'una institució moderna i democràtica.
Però el pitjor estava per arribar. En lloc de reconéixer —per exemple— excessos i errors discursius, el sr. Mompó va triar banalitzar el mal. Ja sabem des de Hannah Arendt quant de terrible és normalitzar qualsevol forma d'abús o crueltat quotidiana.
S'ha atrevit a dir que una d'aquestes frases repugnants forma part del parlar popular valencià. Està referint-se a eixa tercera via idiomàtica que s'ha inventat? El valencià de “poble”? Eixe tipus d'insults humiliants no tenen cabuda en cap de les seues elucubracions lingüístiques. El poble valencià no insulta les dones.
Si no en teníem prou amb les seues desmemòries, contradiccions i versions estrafalàries sobre el que va ocórrer el dia de la tragèdia de la Dana (la jutgessa assenyala la “abundantíssima prova que desmenteix la versió del Sr. Mompó”), ara ens avergonyeix amb eixe estil misògin que hauria de revisar.
Compte fins a 10 abans d'insultar. I fins a 100 abans de mostrar el seu —¿veritable?— rostre. Compte fins a mil abans de desprestigiar la institució dels municipis de la província. Eixa que, amb el vot d'un grup que s'autoproclama feminista i hui li ho consentix tot, el va fer president de tots i de totes.
Sr. Mompó. Recicle's. Aprenga un altre idioma, el de l'educació i el respecte.
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