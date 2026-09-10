No se equivoquen: los políticos también suspenderían en educación

Cada vez que veo un informe que evalua nuestra capacidad lectora tiemblo y pienso en algunos políticos que nos rodean y que lanzan mensajes a diario. Pienso en ellos porque, por su falta de educación y por la forma en la que se expresan, cualquiera diría que serían incapaces de entender, resumir y hacer un esquema de una hoja de 400 palabras. No sé si aprobarían comprensión lectora, pero educación, desde luego, algunos la suspenderían.

Porque educar nunca es (o era) solo aprender a leer, escribir, hacer raíces cuadradas o saber dónde está el Túria. Educación es (o era) también escuchar cuando otro habla, esperar el turno, levantar la mano, no interrumpir y no insultar al compañero porque no piensa como tú. Y cuando te pasabas de la raya, al rincón de pensar.

Esta misma semana hemos tenido lo de Mompó (que vaya tela), pero basta con escuchar cualquier sesión del Congreso, ese ruido de fondo permanente, los gritos, las interrupciones y la descalificación porque sí, porque ahora quien chilla más alto parece que tiene más eco. Y a mi alrededor cada vez escucho a más gente cansada de que le tiemble el tímpano oyendo a sus señorías, que ganan bastante más que cualquier ciudadano medio, soltar por su boca lindezas impropias de quienes están ahí para representarnos.

Y luego pasa lo que pasa. Vemos a ciudadanos absolutamente enfervorecidos gritando «hijo de puta» al presidente de turno y a algunos les hace gracia, sobre todo si el presidente no es de los suyos. Pues no. Llamar «hijo de puta» a cualquier presidente debería darnos vergüenza. A mí me la da.

Porque esto se contagia, se expande y se radicaliza, hasta que un día nos llevamos las manos a la cabeza porque del insulto hemos pasado a la amenaza, de la amenaza al acoso y del acoso, alguna vez, a la agresión. Y entonces lloramos y nos preguntamos cómo hemos llegado hasta ahí.

Y está el machismo, claro que está, porque también es mala educación el paternalismo, la condescendencia, las alusiones al físico, a la edad o al tono de una mujer y esa vara distinta con la que todavía juzgamos el mismo comportamiento dependiendo de si quien lo protagoniza es un hombre o una mujer. Hay cosas que deberían venir aprendidas de casa. Lloradas sí, pero aprendidas también.

Las redes sociales no inventaron la mala educación, eso ya lo hacíamos nosotros estupendamente solos, pero le dieron un altavoz enorme. Y los políticos lo saben. Algunos han terminado hablando como si de un reel se tratara, como si todo tuviera que caber en veinte segundos, una frase contundente y a correr. Y no miremos solo a los jóvenes, que esa es otra. Hay adultos incapaces de retener un mensaje de cuarenta segundos. Habrá quien ni siquiera llegue al final de esta columna porque el dedo se le habrá ido antes a pasar pantalla, como hacemos ya hasta viendo Netflix cuando una escena tarda demasiado.

El informe PISA

Luego llega PISA y nos llevamos las manos a la cabeza. Les pedimos a nuestros jóvenes que lean, que escuchen, que respeten, que sepan argumentar, que no insulten y que aprendan a convivir mientras fuera del aula les enseñamos cada día exactamente lo contrario.

Así que la próxima vez que llegue uno de esos informes podríamos ampliar la muestra y sentar también a algunos políticos delante de una hoja de 400 palabras. Que la lean. Que nos cuenten qué han entendido. Y, cuando quieran contestar, que levanten la mano. A más de uno lo mandaría después al rincón de pensar. Políticos, ustedes que pueden, cálmense. Y, sobre todo, den ejemplo, que luego pasa lo que pasa.