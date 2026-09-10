¡Quina vergonya!

Perdimos la Caja de Ahorros de Castellón y la de Valencia, ambas conjuntamente, y no pasó nada. Perdimos la Caja de Ahorros del Mediterráneo y no pasó nada. Perdimos el Banco de Valencia con su icónico y monumental edificio y no pasó nada. Perdimos el Valencia Club de Futbol y no pasó nada. Cuando ahora se habla de recuperar el club más emblemático de la comunidad me preguntó de qué vale el intento de volver la mirada atrás. El Valencia ya no existe, que lo que figura en los carteles es la letra pequeña del cartel en el que se anuncian quienes son los matadores. O mejor aún, el aviso de que el espectáculo ocurrirá con el permiso de la autoridad competente. Y a esta puedo referirme cuando ha revalorizado los terrenos del viejo Mestalla y los del Nou en los que quien se llevó a Singapur el entonces llamado Valencia Club de Fútbol se embolsa el oro, el moro y el Micalet.

La primera parte del Valencia CF - FC Barcelona en Mestalla, en imágenes / Fernando Bustamante

Me maravilla que haya tantos miles de ilusos valencianistas que adquieran cada año el abono del Mestalla e incluso llenen el campo en cada jornada. No es patochada dejar las gradas vacías. Sé que hay quienes dicen que no se puede dejar al equipo abandonado. Abandonado ¿De quién? Qué más da llenar las gradas o dejarlas vacías. Para sufrir el bochorno y la vergüenza de lo que sucede en el campo es preferible quedarse en casa. No entiendo las razones por las cuales el grupo de gerifaltes que se han apropiado del palco presidencial (por educación y respeto al lector me ahorro las calificaciones que me merecen) no sienten sonrojo cuando el público les mira con tanto desdén. Los futbolistas que ellos han reunido merecen aplauso porque hacen lo que pueden. Me pregunto qué es eso del CEO y de los auxiliares con nómina, imagino, que superior a los de algunos jugadores. Vicente Peris nunca fue CEO. Solamente Secretario General del club y del escocés a nuestro Peris hay más que un abismo. Y los otros dos compañeros de viaje no lo harán mejor que lo haría nuestro Pasieguito del momento que podría, un suponer, Javier Subirats.

Rechazo del Atlético

Perdimos el Valencia el día que un aprovechado presidente consiguió que se votara a su favor la propuesta del tal Lim a quien el Atlético de Madrid había rechazado. Le devolvió el préstamo que le hizo porque no lo quiso tener de accionista que fue la propuesta que hizo a cambio de que no le reintegraran su crédito. El Atlético se quedó con Wanda, que ni siquiera le pidió un puesto en la directiva. Le valió la publicidad del estadio.

Redacción Levante-EMV

Siempre que me lo han pedido me he sumado a las acciones de quienes moralmente han intentado cambiar de rumbo. He sido en ello tan iluso como ellos. Ahora empiezo a ver el panorama desde el puente. Estoy convencido de que la lucha de mis correligionarios miniaccionistas es acto de buena voluntad, pero no tenemos nada que hacer. Y lo peor es que ahora los valencianos somos motivo de coña. Nos han dejado a la altura del betún. Y lo hemos consentido. El Valencia no tenía necesidad de llevarlo a la venta, pero quienes hicieron el negocio propio consiguieron que se votara un acuerdo que había variado con respecto al que se había presentado anteriormente.

Hay quienes recurren a solicitar que las autoridades se interesen por el club. Ya lo han hecho. Han creído que por tener de nuevo un partido del Mundial recuperaremos presencia política y turística internacionalmente. El Mundial está en el aire. Y un partido, o dos, no justifica que le concedan tantas prebendas a un individuo que solo ha buscado el enriquecimiento. Se irá del club con un gran negocio y dejándolo arruinado. Y con un estadio de primera para un equipo de segunda.

¡Quina vergonya!