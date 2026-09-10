El Saler: el pueblo abierto que descubrió que su única salida conducía hacia el fuego

El Saler siempre se ha percibido como un pueblo abierto: próximo a València, atravesado por grandes ejes de comunicación y conectado visualmente con la ciudad, la playa, la Devesa y l’Albufera. Sin embargo, el incendio del pasado 27 de agosto derribó esa percepción colectiva y dejó al descubierto una realidad mucho más preocupante: el núcleo urbano se encuentra encerrado y dispone, en la práctica, de una única salida ordinaria, situada al este y orientada precisamente hacia la Devesa.

Cuando el peligro procede del bosque, la vía de evacuación conduce hacia el peligro.

El incendio no creó esta vulnerabilidad. Simplemente la hizo visible. En una emergencia real, la salida simultánea de residentes, visitantes y vehículos puede provocar retenciones, bloqueos y situaciones de pánico. A ello hay que añadir la necesidad de permitir el acceso de bomberos, ambulancias, policía, maquinaria pesada y otros recursos de intervención por el mismo corredor utilizado para evacuar a la población.

Lo sucedido debería obligar a revisar con urgencia la planificación urbana y de protección civil de El Saler, además de implementarse lo más rápidamente posible cañones de defensa contraincendios frente al pueblo, tal como se reclama desde hace tiempo por parte de plataformas vecinales. No basta con disponer de protocolos sobre el papel si la propia configuración viaria impide una evacuación rápida, segura y en dirección contraria al riesgo. Una emergencia forestal puede cambiar en pocos minutos por efecto del viento y convertir una salida aparentemente válida en un itinerario peligroso.

La llegada del fuego hasta las proximidades del Port del Saler evidenció la dimensión del problema. El recinto alberga numerosas embarcaciones de madera y otros tipos de elementos combustibles. Si las llamas hubieran alcanzado el Port, podría haberse producido un incendio en cadena, con mayores dificultades de extinción y con el riesgo añadido de afectar a barqueros que estaban llegando con sus barcas, instalaciones y al entorno natural de l’Albufera.

La conexión de emergencia del núcleo urbano con la CV-500 debería dejar de considerarse una aspiración secundaria. El Saler necesita una vía de escape alternativa que permita evacuar hacia el oeste y facilite, al mismo tiempo, la entrada directa de los servicios de emergencia, no solo ante emergencias de fuego en la Devesa, también ante cualquier tipo de emergencia que pueda surgir en el pueblo. Podría permanecer cerrada al tráfico ordinario y activarse únicamente ante incendios, inundaciones, accidentes graves u otras catástrofes. No se trataría de abrir una nueva carretera convencional, sino de disponer de una infraestructura estratégica para situaciones excepcionales.

Esta necesidad debe tenerse especialmente presente, al igual que se está teniendo en las obras, que se consideran necesarias, acometidas con carácter de urgencia, que se ejecutan actualmente en el acceso este del pueblo, al parecer para dotar de mejoras en la maniobrabilidad de los vehículos de emergencia. No sé como finalizaran definitivamente, pero eliminar completamente la isleta central puede generar nuevas amenazas para la seguridad cotidiana: aumento de la velocidad, adelantamientos indebidos, giros y cruces desordenados, estacionamientos irregulares y una mayor exposición de peatones y ciclistas.

La solución no debería plantearse como una elección entre movilidad de emergencias y protección del vecindario. Ambas exigencias son compatibles. La zona puede remodelarse, y es posible que así se vaya a resolver, mediante una isleta rebajada, parcialmente montable y correctamente señalizada, capaz de ser atravesada por camiones de bomberos, ambulancias o maquinaria pesada cuando resulte necesario, pero que continúe ordenando el tráfico y manteniendo el efecto de calmado de velocidad durante el uso ordinario.

Además, cualquier intervención debería incorporar pasos peatonales seguros, itinerarios accesibles, buena visibilidad, prohibición física del estacionamiento que obstaculice las maniobras y una geometría diseñada a partir de los radios de giro reales de los vehículos de emergencia. La obra no debería limitarse a retirar un obstáculo: debe resolver integralmente la seguridad del acceso este, el único acceso que tiene actualmente El Saler.

El incendio del 27 de agosto fue una advertencia. Demostró que El Saler no es, desde el punto de vista de la evacuación, ese pueblo abierto y bien comunicado que muchos imaginaban. Es un núcleo condicionado por la CV-500, la Devesa, el marjal y una ordenación urbana que no ofrece suficientes alternativas cuando se produce una gran emergencia.

Ahora debería corresponder al Ayuntamiento de València y al resto de administraciones competentes transformar esa advertencia en decisiones concretas: revisar el plan de evacuación, proyectar una conexión de emergencia con la CV-500, garantizar el acceso de los equipos de intervención y ejecutar correctamente la remodelación de la zona este que une al pueblo con la Devesa.

La protección civil comienza mucho antes de que aparezcan las llamas. Comienza en el planeamiento urbano, en el diseño de las calles y en la previsión de una salida segura. Después de lo ocurrido, mantener a El Saler con una única vía de evacuación hacia la Devesa ya no puede atribuirse a una falta de conocimiento del riesgo. Sería aceptar conscientemente una vulnerabilidad que el incendio del 27 de agosto mostró con toda crudeza.