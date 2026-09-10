El ataque vía tuit del presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, a la ministra y líder socialista Diana Morant es ya de sobra conocido: «Sempre seràs la filla de Zapatero, la llepaculs de Sánchez. No vals per a res». El mensaje ha generado la previsible indignación en el feminismo y en el PSPV pero también, primero silencio y, después cobijo, en su partido, el PP, y en Ens Uneix, socio en la institución provincial.

En un ecosistema político tan polarizado, los exabruptos en ambos lados abundan, cierto. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante, lo que distingue este episodio y marca una línea roja, es que el tuit siga ahí, sin amago de disculpas ni de rectificación.

Cuesta reducir este texto a un simple insulto porque es un compendio de manual de violencia política. Lo tiene todo. Primero, porque anula a la mujer al subordinarla a dos hombres. Segundo, por la degradación sexista que la despoja de agencia y de méritos propios. Y tercero, por la invalidación absoluta. Es decir, el machismo clásico que no fiscaliza lo que haces, sino que ataca lo que eres.

Pero el verdadero salto al vacío institucional, insisto, es la permanencia del mensaje. Una semana después, el tuit sigue clavado en el muro de X. Mantenerlo no es un descuido y evidencia que no fue producto de un calentón, sino una exhibición consciente de poder. Es un trofeo machista expuesto en la plaza pública digital La persistencia del autor y la inacción de los suyos elevan la polémica a problema estructural.Si las instituciones y los medios normalizan que a una representante de primer nivel se la despache así, sin que pase nada, ¿qué interiorizará la ciudadanía de a pie?

Las reacciones posteriores corroboran que se han cruzado los límites y las últimas explicaciones de Mompó rematan el cuadro. Lejos de pedir disculpas reales o retirar el exabrupto, ha desplegado el abanico entero del negacionismo: acusar a la ministra de «hacerse la víctima», soltar que «a la política se viene llorado» y parapetarse en la maniobra del y tú más. La faena la ha rematado el síndic popular, Fernando Pastor, al añadir que “está fuera de sí”. Solo les ha faltado llamarla histérica para completar el bingo.

Así pues, este mensaje, fosilizado en internet, deja de ser un error para convertirse en un monumento a la impunidad. Con semejante exhibición de prepotencia, la pregunta ya no es qué será lo próximo, sino cuándo. Y la respuesta es desoladora; no tardará.