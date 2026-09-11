La València de los sorprendidos

Ha muerto Artur Heras, uno de esos valencianos que entendió muy pronto que mirar no es lo mismo que ver. Conviene recordarlo ahora que aquí seguimos pendientes del ruido mientras las decisiones importantes se toman lejos. La multinacional china Cosco intenta prolongar hasta 2070 su concesión en el Puerto de València. Casi medio siglo más, mientras nos entretenemos más con la ampliación del Puerto que con quién controla sus terminales. En Almussafes, Ford ha unido parte de su futuro a Geely. China otra vez. En Sagunt, el capital chino gana posiciones. Y mientras tanto seguimos atrapados en nuestras pequeñas guerras de reproches, insultos y polémicas de dos días.

El problema no es China ni Estados Unidos. El problema es que València parece no haber decidido qué quiere ser en un mundo donde ambos disputan el control industrial, tecnológico y logístico del siglo XXI. Cierto que durante décadas las reglas eran más sencillas. Ford representaba industria y modernización, y el Puerto conectaba València con todo el comercio del mundo. Ese esquema se desordenó. Ahora una empresa china quiere quedarse hasta 2070 en una infraestructura estratégica y otra compañía china entra en el futuro de una fábrica que simbolizó como pocas la apertura económica de la España que salía del franquismo.

¿Y aquí quién piensa a veinte años vista? La Cámara de Comercio debería estar en ese debate. La CEV también. Igual que las universidades, los actores sociales y entidades locales. No para impedir inversiones, sino para saber qué margen de decisión queremos conservar. No nos vaya a pasar como en el Valencia, que pusimos la alfombra a un desconocido de Singapur que nos ha dejado retratados y en la cola del fútbol europeo.

Washington no dejará de mirar el mapa, con esa delicadeza a la que nos tiene acostumbrados Trump, pero ojo, porque la confrontación con China no nació con él ni terminará con él. Es una cuestión estratégica de Estados Unidos. Y a nosotros nos pilla en medio. Quizá por eso viene bien recordar hoy a Heras. Halt! era el título de una de sus últimas exposiciones. Así que, un alto al ruido para una pensada, porque China está en el Puerto, en Sagunt y en Almussafes. Estados Unidos vigilando y Europa mareada, todavía buscando su sitio. Mientras nosotros discutimos el parte diario.

Las sorpresas suelen ser menos frecuentes que la falta de previsión.