Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte Artur HerasCaso AzudCuñado Rita BarberàPeter LimEl tiempo en ValenciaMundial 2030 MarruecosHuevos Mercadona
instagramlinkedin

Opinión | La claraboia

Antoni Gómez

Antoni Gómez

València
Añádenos en Google

Les tankes de Roser

'En coixí d’herba. De la lírica japonesa clàssica' (Proa) és l’antologia més completa que disposem en català per a conéixer i gaudir la poesia d’aquell país

He llegit amb plaer les tankes i els haikús de la magnífica antologia de la lírica clàssica japonesa creada pel poeta Miquel Desclot (Barcelona, 1952), en homenatge al gran Matsuo Bashô (1644-1694), amb pròlegs de Jordi Mas López i Ángel Crespo. 'En coixí d’herba. De la lírica japonesa clàssica' (Proa) és l’antologia més completa que disposem en català per a conéixer i gaudir la poesia d’aquell país. Una autèntica meravella. Una antologia que abraça cinc períodes i un gran nombre de poetes indispensables per a enriquir el nostre coneixement de la poesia japonesa tradicional.

La moda dels haikús i les tankes ve de llarg en la tradició catalana, des de Carles Riba, a les experimentacions de Josep Maria Junoy, Joan Salvat-Papasseit, Josep Palau i Fabre, Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol, el mateix Vicent Andrés Estellés i un llarguíssim etcètera de practicants no sempre amb resultats satisfactoris.

De vegades, com diu el poeta i traductor Jordi Mas, s’utilitza la màscara japonesa per a revelar el jo profund i no per a ocultar-lo. L’haikú és més estricte que la tanka, per les dues formes demanen empatia amb la natura, ambigua introspecció en l’acció de l’instant, desproveïda de la instintiva càrrega emocional, un ego si de cas dissimulat i contingut...

Ara i ací, la poeta Roser Furió (Canet d’en Berenguer, 1953) ha publicat en Onada Edicions 'Collita d’aigua', amb pròleg d’Imma López-Pavia, un interessant poemari, entre el silenci i la cridòria, que al capdavall és un contingut exercici de despullament i retrobament interior on el paisatge marí de Canet d’en Berenguer actua com un discret motor de l’acció emocional.

Entre la timidesa i la melangia i la força brava de la mar, els poemes destil·len una depurada contenció que anima la lectura. Són tankes on la mirada del subjecte poètic es fon plenament amb la pura materialitat de la natura exterior. Així les coses, els versos s’omplin de dunes, gavines, algues, onades, salnitre, sal, llunes, peixos, roques, escumes, etcètera...

L’alquímia dels mots de 'Collita d’aigua', amb interludis força passionals que actuen com a contrapesos emocionals, ens retrotrau, com en la lírica tradicional japonesa, a la bondat d’un paisatge que la poeta ha sabut retrobar amb un sentit del ritme, la mètrica i la contenció que, tot plegat, ens fa assaborir la salabror única i fascinant de la Mediterrània. La Mediterrània que banya les aigües de Canet d’en Berenguer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pasado desconocido del padre de Rita Barberá: dos años en tres prisiones diferentes
  2. Tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes: la Aemet activa el aviso naranja en la Comunitat Valenciana
  3. La Generalitat alerta por las fuertes lluvias en Valencia: pide retirar coches de zonas inundables y no cruzar barrancos
  4. Aemet activa avisos por fuertes lluvias y tormentas en Valencia este miércoles
  5. De Benítez, Valverde y Arrasate a Motta, Palladino y Tudor: así está el mercado de entrenadores libres por si el Valencia CF prescinde de Carlos Corberán
  6. El hombre asesinado por su hijastro residía desde hace una década en San Isidro
  7. Un investigado en el caso Azud pide el archivo por prescripción y no demostrar el supuesto amaño de un contrato
  8. La JCF anuncia el cambio de una candidata a fallera mayor

Ontinyent ha ejecutado 25 acciones subsidiarias en viviendas en el último lustro

Ontinyent ha ejecutado 25 acciones subsidiarias en viviendas en el último lustro

La Costera es la segunda comarca con mejor tasa de actividad en el segundo trimestre de este año

La Costera es la segunda comarca con mejor tasa de actividad en el segundo trimestre de este año

Marisa March, la discreta guardiana de la alcaldía de Gandia se jubila tras más de tres décadas de servicio a la ciudad

Marisa March, la discreta guardiana de la alcaldía de Gandia se jubila tras más de tres décadas de servicio a la ciudad

La promotora del Summer Market de Oliva quiere seguir en 2027 y abrirá en breve otro recinto similar en la playa de Gandia

La promotora del Summer Market de Oliva quiere seguir en 2027 y abrirá en breve otro recinto similar en la playa de Gandia

Merecido homenaje a Marisa March tras 33 años de servicio en Gandia

Las obras del entorno de la nueva Fe disparan los precios de alquiler del edificio aislado: 2.100 euros al mes

Las obras del entorno de la nueva Fe disparan los precios de alquiler del edificio aislado: 2.100 euros al mes

No hay alternativa

No hay alternativa

Piden 2.100 euros al mes de alquiler por un piso del edificio 'aislado' de València

Tracking Pixel Contents