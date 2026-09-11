Opinión | La claraboia
Les tankes de Roser
'En coixí d’herba. De la lírica japonesa clàssica' (Proa) és l’antologia més completa que disposem en català per a conéixer i gaudir la poesia d’aquell país
He llegit amb plaer les tankes i els haikús de la magnífica antologia de la lírica clàssica japonesa creada pel poeta Miquel Desclot (Barcelona, 1952), en homenatge al gran Matsuo Bashô (1644-1694), amb pròlegs de Jordi Mas López i Ángel Crespo. 'En coixí d’herba. De la lírica japonesa clàssica' (Proa) és l’antologia més completa que disposem en català per a conéixer i gaudir la poesia d’aquell país. Una autèntica meravella. Una antologia que abraça cinc períodes i un gran nombre de poetes indispensables per a enriquir el nostre coneixement de la poesia japonesa tradicional.
La moda dels haikús i les tankes ve de llarg en la tradició catalana, des de Carles Riba, a les experimentacions de Josep Maria Junoy, Joan Salvat-Papasseit, Josep Palau i Fabre, Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol, el mateix Vicent Andrés Estellés i un llarguíssim etcètera de practicants no sempre amb resultats satisfactoris.
De vegades, com diu el poeta i traductor Jordi Mas, s’utilitza la màscara japonesa per a revelar el jo profund i no per a ocultar-lo. L’haikú és més estricte que la tanka, per les dues formes demanen empatia amb la natura, ambigua introspecció en l’acció de l’instant, desproveïda de la instintiva càrrega emocional, un ego si de cas dissimulat i contingut...
Ara i ací, la poeta Roser Furió (Canet d’en Berenguer, 1953) ha publicat en Onada Edicions 'Collita d’aigua', amb pròleg d’Imma López-Pavia, un interessant poemari, entre el silenci i la cridòria, que al capdavall és un contingut exercici de despullament i retrobament interior on el paisatge marí de Canet d’en Berenguer actua com un discret motor de l’acció emocional.
Entre la timidesa i la melangia i la força brava de la mar, els poemes destil·len una depurada contenció que anima la lectura. Són tankes on la mirada del subjecte poètic es fon plenament amb la pura materialitat de la natura exterior. Així les coses, els versos s’omplin de dunes, gavines, algues, onades, salnitre, sal, llunes, peixos, roques, escumes, etcètera...
L’alquímia dels mots de 'Collita d’aigua', amb interludis força passionals que actuen com a contrapesos emocionals, ens retrotrau, com en la lírica tradicional japonesa, a la bondat d’un paisatge que la poeta ha sabut retrobar amb un sentit del ritme, la mètrica i la contenció que, tot plegat, ens fa assaborir la salabror única i fascinant de la Mediterrània. La Mediterrània que banya les aigües de Canet d’en Berenguer.
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