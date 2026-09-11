Opinión
La mort de Jaume I (més no)
El passat 25 de juny l’Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials celebrà a Alzira un acte solemne amb motiu del tancament del seu primer curs acadèmic. Vaig tindre l’honor de què la institució, aprofitant que l’event s’anava a desenrotllar en la capital de la Ribera del Xúquer (no diré Cap i Casal de la comarca per tal que el picallós no m’apostille), em distingira en fer que fora el primer acadèmic que llegira el seu discurs d’ingrés.
En l’acte estigueren presents molts companys acadèmics, entre ells el professor honorari d’Història Medieval de la UV, Rodrigo Lizondoque fa uns dies aprofitant l’avinentesa de la commemoració del 750 aniversari de l’òbit de Jaume I, tingué ocasió per a esplaiar-seen el diari, a propòsit de la mort del rei. En eixe article (27/07/2026) es va referir a este humil cronista, per fer una sèrie de consideracions sobre el fet històric que es rememorava.
El doctor Rodrigo no degué escoltar bé la meua intervenció o no va entendre el que jo vaig voler dir. Igual és que estava lluny -encara que ningú es va queixar del funcionament de la megafonia-,igual és que em vaig expressar malament -tot i que ningú hem va fer eixa observació- o igual és que em va interpretar mal. Em consta, però, que no té mala fe, que és bo i cristià.
En el seu article, a tota pàgina, es referix a una polèmica “sobrada de passió” per part d’este modest cronista. I parla d’uns “dubtes escampats” que cal i vol aclarir.
El professor en fer-se ressò de la tradició ens compta que el rei “en arribar a la creu de terme (que no és cap creu de terme) del camí de València… decidí tornar a Alzira”. No sabem d’on s’ha tret això. A Alzira mai s’ha dit que el rei manifestara la seua voluntat de tornar a Alzira. La “seua” tradició és, pel que sembla, distinta a la dels alzirenys.
Com molt bé sap el professor Rodrigo Lizondo -ell mateix ho ha escrit i jo ho vaig citar en el meu discurs, per cert fent al·lussió a ell mateix- i ara ho faig textualment: “El 21 de juliol de 1276 el monarca comunicà des d’Alzira l’abdicació a la corona a l’arquebisbe de Tarragona”. El que jo vaig dir és que en abdicar la corona Jaume I “acabà com a rei. I que això ho va fer a Alzira”. Podem dir, per tant, li agrade o no al professor Rodrigo Lizondo que EL REI COM A REI, COM A SOBIRÀ, independentment d’on morira físicament, ho vaig dir així, VA MORIR A ALZIRA.
Per a coneixement dels amables lectors del diari que tinguen la paciència de llegir vaig a reproduïr algunes de les coses que vaig manifestar:
“Molt encertadament, no fa encara massa, el professor Antoni Furió, catedràtic d’Història Medieval de la nostra Universitat, va citar a un historiador català gens sospitós, a Pere Miquel Carbonell i de Solsona, notari, del segle XV, i ens va dir que seguint a l’esmentat autor, el monarca va morir a Alzira. Aportava uns documents nous: el segell reial havia passat a mans d’un funcionari de la cancelleria i aquell suposadament podia haver emés els darrers documents jaumins a l’espera de què el nou rei, Pere, els refrendara. Amb què el rei -diu Vicent J. Escartí en un article posterior en este mateix diari- “ja no era necessari que estigués a València per a l’expedició d`aquella documentació”.
Durant la meua intervenció vaig donar compte d’uns paràgrafs d’un treball del recordat professor i cronista Soler i Estruch, un home, vaig dir “intel·ligent, cabal, sensat, amb trellat i molt de sentit comú”. I tot això en relació amb la seua opinió de què el rei perfectament va poder morir a Alzira,
També vaig dir que en la universitat els nostres professors -vaig citar al meu estimat Pedro López Elum i l’assignatura que ens impartia, la d’Historiografia Medieval- ens ensenyaren a no quedar-nos amb el primer que veiem i deien les fonts documentals amb les quals teniem que ser crítics i a les quals hauriem d’interrogar, i això perquè el paper és molt sofrit.
Vaig dir, entre altres moltes coses, que el rei a penes escrivia, que ell tenia altres coses més importants que fer i que de determinades qüestions s’encarregava la seua cancelleria. Vaig parlar de la seua firma, solemne, i de com, mig moribund, el monarca no estava per a estampar firmes perquè ja a penes tindria pols.
Vaig dir textualment: “El rei deixà de ser rei a Alzira. Ací va morir com a sobirà en renunciar ací a la corona i en combregar i entregar ací la seua ànima a son creador”. Encara, fent referència ara a la seua mort física, hi vaig afegir: “A Alzira, entre Alzira i Algemesí, de camí a Valéncia, a Valéncia… No tracte de convénçer a ningú”. I, encara, per a acabar vaig dir, cite textualment: “Jo no diré (encara que ho puga pensar) que Jaume I va morir a Alzira. Tampoc diré el contrari. El que sí que diré, i torne a repetir, és que, independentment de la seua mort física, el rei com a rei va morir a Alzira. On va morir físicament amb certesa, probablement no ho sabrem mai”.
Crec que el professor Rodrigo ha mesclat coses i que dona a entendre coses que jo no he dit. El que van dir els autors que vaig citar és cosa d’ells. Jo simplement em vaig fer ressò. Com em vaig fer ressò d’unes paraules de Vicent Baydal, qui fa uns mesos ens va dir als alzirenys que feiem bé en fer-nos ressò de les nostres tradicions. Ahí vaig apostillar: “En efecte, si no ho fem nosaltres no vindran els de fora a fer-ho. És el que tenim l’obligació moral de fer”.
Per cert que els professors Antoni Ferrando i Vicent J. Escartí en el seu magnífic estudi introductori a la transcripció del Llibre dels Fets (IAM, 2008) diuen: “En el moment de produir-se la mort del rei Jaume, no sabem en quin estat de redacció havia quedat el Llibre dels fets, però actualment hi ha consens entre la immensa majoria dels estudiosos que devia ser un text definitiu, si exceptuem potser el pròleg i els darrers capítols, on si més no podria advertir la mà d’altre, potser de Jaume Sarroca”. Eixe “potser” Rodrigo l’eleva a categoria.
En quant als historiadors que defenen la mort a Valéncia. Els regnícoles es limiten a repetir el que diu la Crònica del rei, i uns, ja se sap. copien als altres.
En quant als documents que el rei “signà a València” anem a deixar-ho estar. Segurament ja estaven previstos per endavant.
Que per a justificar el possible trasllat des d’Alzira a Valéncia de Jaume I -com molt bé diu “segurament en llitera” i “com exigia el seu estat”… (¡El seu estat el que exigia -aplicant el trellat i el sentit comú que en aquella època també hi havien persones que el tenien! - era no sotmetre’l a cap tortura ni patiment i deixar-lo tranquil) recòrrega a què “també Ferran I i la reina Maria, esposa del Magnànim, viatjaven “en andes” per malaltia”, sincerament em causa ….. perquè això no és prova de res.
Qui signa va tractar de deslligar, de distingir, la mort política de la física del rei. Sembla que tots em van entendre. Al professor Rodrigo li demane disculpes si no em vaig explicar suficientment bé.
Alzira ha sigut capdavantera en les celebracions, s’ha volcat i ha tingut un especial protagonisme en l’efemèrides, tal com correspon a la seua història i a la seua vinculació amb el monarca. Els actes continuaran després de l’estiu i fins que acabe l’any.
I vaig a acabar.
‘Noli me tangere’, traduït al romanç “No em toqueu”. És el que, probablement, el rei els diria A ALZIRA als qui l’acompanyaven en rebre l’extremunció. ¡Que no el tocaren, que el deixaren tranquil!, i això després d’haver renunciat a la Corona, d’acomiadar-se dels seus, de combregar i de fer que l’amortallaren amb l’hàbit del patró d’Alzira a la capital de la Ribera. I és el que, possiblement, ens està dient ara des d’on es troba al professor Rodrigo i a este humil cronista d’això sí, una gran ciutat: Alzira, que com molt bé em deia fa poc un company ha mimat més la celebració que altres ciutats. Igual això a algú li dol. Però jo no tinc la culpa de que les nostres autoritats municipals s’hajen implicat com tocava i hagen estat a l’altura.
Mortuos in pace relinquamus. Etiam regem.
El profesor utilitza mot bé el “segurament” quan es referix a què el rei pugué expirar al Palau del Real. La inscripció de la Cancelleria que fa constar la proclamació de Pere III, que tingué lloc a Valéncia, no conclou en res només que en la data de la mort de Jaume I, no diu res del lloc. El rei pugué morir a Alzira, camí d’Alzira a Valéncia o a Valéncia i això no té res a vore amb la proclamació de l’infant com a rei. El rei va morir on va morir independentment de què Pere III fora proclamat rei al Cap i Casal.
El professor Rodrigo, que convindrà amb mien quèel rigor i l’erudicció han d’anar acompanyats de trellat i, també,de sentit comú, ha posat amb el seu article distància amb este senzill cronista, un cronista que és valencià cent per cent i alzireny mil per mil i que sols demanaque acceptei respecte el parer dels qui no pensen com ell.
Malgrat tot el que s’ha escrit i amb tot el que s’ha dit, fefaentment no pot afirmar ni demostrar que Jaume I va morir a la ciutat de Valéncia. Pot creure, pensar, intuir, anhelar, desitjar… que així pogué ser. I, per la meua part, punt i final.
En última instància sap que les portes d’Alzira, Clau (en singular, en plural no ho podem admetre, és antihistòric) del Regne, sempre li estaran obertes.
La paraula “segurament” que fa servir sovint hauria d’aplicar-la també per al lloc de la mort. I no ser tan concloent, rotund i categòric. El tema, li agrade o no, seguirà sent objecte de debat i caldrà admetre objeccions.
No hi ha pitjor sord que el que no vol escoltar ni pitjor cec que el que no vol vore.
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