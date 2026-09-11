Pensar los incendios viajando en bici

Nací en Vallada el 1954. El niño se ha hecho mayor y geógrafo, y ha llegado hasta los setenta y dos años. Toda una vida intentando descubrir, estudiar y estimar su País; todo el territorio valenciano. Actualmente, y desde mi huerto en Carcaixent observo los recientes incendios de este año en las sierras de Espadà y Calderona. La mirada se entristece y las lágrimas de rabia e impotencia me dejan los ojos húmedos.

Hago memoria de mis viajes en bici por mi país, y de todo lo observado a lo largo de cincuenta años mientras pedaleaba sosegadamente. Intento entender que ha pasado para llegar a la situación actual con unos incendios de cuarta, quinta y sexta generación incontrolables que, además de degradar nuestros ecosistemas naturales, ponen en grave peligro a las personas y sus bienes materiales. Por no hablar de los problemas de erosión del suelo fértil y la contaminación asociada al propio incendio.

Los primeros incendios que recuerdo me llevan a la vida de niño en Vallada. Quemaba la montaña y todo el pueblo corría a apagar las llamas, aunque poco tenían que quemar. Mi padre tenía un horno de cocer pan y casi había dejado “limpio” el término de tanta leña como se gastaba. Además, los cultivos de secano remontaban las vertientes de las montañas de solana y umbría, dejando poco espacio a las masas forestales. Así estaba en los años cincuenta del pasado siglo, todo el término, mi comarca de la Costera y el resto del País.

Mi padre emigró a Alemania el 1962. Abandona los campos de olivos que tenía en la montaña de la Solana. Cómo él, miles de trabajadores marcharon emigrados a lo largo de los años sesenta y setenta del pasado siglo. Muchos de ellos propietarios de pequeñas fincas agrícolas de secano. En paralelo empieza el bosque a recuperar su terreno en las tierras de montaña cultivadas en las vertientes más alejadas. Y así ha ido ocurriendo hasta la actualidad. Pero no solo se han abandonado las últimas décadas campos de secano. La globalización y la poca rentabilidad de los cultivos agrícolas, ha llevado a un hecho inimaginable a las medianías del siglo XX, que acabaran abandonándose también cultivos de regadío.

Marché emigrado a Valencia el 1965. El 1976 mi conciencia ecologista me lleva a observar todo el fenómeno de la emigración y el abandono de la economía del mundo rural, con ojos críticos y reflexivos. Ya existían informes científicos serios alrededor de calentamiento del planeta por el uso de los minerales fósiles como fuente de energía. Ya se hablaba de cambio climático. Nadie hizo caso.

A lo largo de los años ochenta y noventa los viajes en bici, y los trabajos de campo para realizar fotografías de los audiovisuales y publicar libros, me permiten recorrer incontables veces todo el conjunto del territorio valenciano. En cada viaje, en cada imagen captada, en cada pedalada que daba, el viajero y el geógrafo no podían evitar pensar que las montañas valencianas, abandonadas definitivamente a su desdicha, se estaban convirtiendo en un polvorín por acumulación de biomasa y un avance incontrolable del bosque. Ninguna gestión se hacía de las masas forestales. En ese contexto, aparecieron los primeros grandes incendios en las montañas de nuestro país, tal fue el caso del terrorífico incendio de 1994 que arrasó gran parte de la comarca de la Vall d’Albaida. Volvía un pensamiento recurrente que me horrorizaba: que llegaría un momento en que la combinación de un mundo rural abandonado, junto con el cambio climático, provocaría en el futuro incendios inextinguibles. El libro que publiqué el 2008; Arquitectura rural dispersa del macizo del Caroig, me acabó para de confirmar definitivamente que las predicciones de lo que está ocurriendo actualmente con los incendios era inevitable. Recorrer todo el conjunto del macizo del Caroig buscando los edificios rurales para fotografiarlos, me permitió descubrir hoyas fértiles abandonadas, corrales de ganadera extensiva en ruinas, y el bosque ocupando esos espacios y haciendo desaparecer los caminos de acceso… Volvía la idea que me atormentaba; el día que se prenda fuego, no lo podremos parar nadie. Mientras los campos de labor se abandonaban, los ganados desaparecían y ya nadie extraía leña de la montaña, el bosque avanzaba. Una nueva imprudencia se cometió, entonces: nuevas urbanizaciones y casas se edificaron mezclándose suicidamente con la vegetación en expansión. Solo faltaban los últimos abandonos de fincas agrícolas de regadío. Así que, si las dinámicas de gestión forestal actuales continúan, los incendios serán cada vez más y más devastadores, puesto que los alimenta un nuevo invitado, el aumento, año tras año, de las temperaturas impulsadas por el cambio climático.

Haría falta una recuperación global de la economía del mundo rural, una especie de plan Marshall

Pensando en qué se podría hacer, aquí una humilde opinión. Haría falta una recuperación global de la economía del mundo rural, una especie de plan Marshall. En él se estudiaría en qué zonas del territorio se vuelve a sembrar cereal, donde recuperar cultivos de árboles de secano como los olivos, algarrobos, almendros, viñas..., donde recuperar la ganadería extensiva y sus corrales. Evidentemente, implicaría la llegada de gente joven del litoral para trabajar esa nueva economía del mundo rural, haciendo uso de las nuevas tecnologías y donde toda la producción sería ecológica, con lo cual podría ser incluso rentable el trabajo agrícola y ganadero. En paralelo se deberían delimitar las zonas con casas y urbanizaciones para hacer una gestión forestal específica dirigida a impedir que las personas y sus propiedades y bienes, puedan verse afectadas gravemente por los incendios.

No encuentro otra solución global, a grandes rasgos, que la que planteo. Pienso es compartida por muchos colegas y profesionales dedicados a la gestión forestal y la protección del medio natural. Hay que empezar el trabajo ya. De este modo, el mundo rural podría volver a ser un espacio vivo y digno para vivir, y mostrarlo a los visitantes de las grandes ciudades. Hoy es un insulto a la inteligencia, que nuestras montañas y campos estén abandonadas a su desdicha. No sé qué me pone más triste actualmente, pasear en bici entre paisajes asolados por el último incendio, o pedalear por comarcas rurales de montaña abandonadas, que serán más pronto o más tarde pasto de los incendios. ¿Alguien puede hacer algo?