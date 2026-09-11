No hay alternativa. La solución para el Valencia CF pasa por un frente común. Una unión de la sociedad (más que del aficionado), de la política, de la economía, de la cultura. Una mezcolanza identitaria que entienda que la salvación, no ya del equipo sino del club, pasa ineludiblemente por interiorizar que esto va de símbolos de los valencianos y valencianas. De lo que somos, de la identidad, de lo que nos define.

Eso es imposible que se entienda desde la lejanía desde donde hoy se gobierna el club pero es ineludible para insuflar a la ecuación lo necesario para revertirla: la fuerza que aporta el sentimiento de pertenencia y el amor a un símbolo que se hereda. Porque el Valencia CF es una expresión más del amor familiar. Quien escribe esto, yo, importa poco en la afirmación pero me parece sintomático aceptar que no ha recibido esa herencia che en casa pero habla como valenciano, como miembro de este rincón del mundo que bien merece un respeto a su idiosincrasia, a su manera de ver el mundo, a su herencia histórica y a su visión compartida de lo que queremos que sea el futuro.

En ese futuro está el Valencia CF, está el recuerdo de Mestalla en el Nou Mestalla y la memoria del conocimiento futbolístico que fueron dejando Carrete, Puchades, Mundo, Waldo, Otero, Pasieguito o Mendieta. Por ese futuro deben luchar también los valencianos y valencianas del Levante, del Alzira, del Ontinyent, del Elche o del Villarreal.

Fiel a la herencia

Solo desde la voluntad de recordar se puede ser fiel a la herencia. Y ser fiel lleva aparejada una responsabilidad (y también un sufrimiento) que tal vez hoy no gobierna el club. El dinero sólo se puede confrontar desde la inteligencia, el esfuerzo y la paciencia. Pero ahora también reclama sentido identitario para sumar un potencial desconocido que ejerza como pegamento del pueblo valenciano.

Es el fútbol un desestabilizador político, es decir, la identidad futbolística se convierte en un elemento de discusión que los representantes públicos no siempre quieren afrontar para no crearse rivalidades “ficticias”. Los supuestos bloques ideológicos hablan de unas afinidades que, en caso de incumplirse, pueden restar capacidad de convicción. Quizá por ello no aparecen excesivos posicionamientos públicos sobre los gustos futbolísticos, más allá de aquello que es obvio, evitando confrontar con comunidades imaginadas que, en el caso del fútbol, tienen una enorme capacidad de movilización, además de desarrollar una fidelidad a prueba de bombas.

Fernando Bustamante

Ya quisieran los partidos políticos contar con el sentimiento de pertenencia que se desarrolla alrededor de los equipos de fútbol, con una identidad que se comparte a través de las familias y que, más allá, crea nuevas comunidades observadas también como familias, con una lealtad incondicional que no titubea cuando los resultados flaquean.

El amor por el Valencia es avasallador

El sentimiento de pertenencia en tierras valencianas ha sido usado como arma arrojadiza entre los políticos. Hoy más diluido, ser valencianista podía interpretarse (a veces acertadamente pero no siempre) como un posicionamiento antiespañol. Y claro, ahí entraban a jugar intereses muy poderosos. Pocos son los valencianos que se interpretan hoy solo como valencianos y son muchos más los que se sienten cómodos en la fórmula de españoles y valencianos. Con el fútbol la cosa cambia. La provincia de Valencia es valencianista, en su acepción che, seguidora del club de Mestalla. Otros clubes como el Levante cuentan con una historia y una afición asimilable pero el amor por el Valencia es avasallador, sobre todo en los pueblos, donde se vive como una religión.

Pero ¿y las nuevas generaciones? ¿Por qué deberían ser del Valencia CF? ¿Dónde están las razones para seguir y amar a un equipo que sólo procura como garantía el sufrimiento? No crean que hablo de la necesidad de victorias para afiliarse a un equipo, hablo de la capacidad de identificación, de la ilusión por formar parte de una familia, de un relato. Afortunadamente son muchos los valencianistas que trasladan a sus hijas e hijos el sentimiento que, por irracional que parezca, ofrece la certeza de una visión determinada del mundo. Pero más allá de lo heredado, ¿de dónde van a salir los nuevos seguidores?

Al aficionado le importa la situación financiera del club pero la recompensa a su fidelidad (desde hace años, dolorosa fidelidad) la recibe (o no) en el terreno de juego. Un modelo de club sólo centrado en la viabilidad económica es un modelo de club absolutamente inútil para hacer del Valencia CF una herramienta de expresión cultural a través del deporte, es decir, incapaz de crear sentimiento a través de las emociones.

Vergüenza torera

En el Valencia falta vergüenza torera porque quienes lo representan aquí son observados (y ellos lo saben) como títeres de un magnate que, a miles de kilómetros, mira su club desde la cuenta de resultados y no desde la clasificación liguera ¿Le gustará el fútbol a Peter Lim? ¿Le gustará el fútbol de su Valencia? ¿Le dolerán las derrotas? ¿Alguna decepción che le habrá desestabilizado una noche de sueño? ¿Lloró alguien en Singapur como seguro lloró el otro día Gayà tras la humillante derrota ante el Barça? Cinco preguntas, cinco noes.

Fernando Bustamante

El año pasado ya se obró el milagro. Que los aires de Europa no engañen a nadie. Fue un milagro porque se cumplió en la segunda mitad de Liga pero sobre todo porque otros fallaron para permitir la reacción. Sin embargo, se demostró que la plantilla estaba mal elaborada, que los fichajes fueron insuficientes, que los prestados si cumplen se van y si no cumplen no aportan, que la cantera suma pero no recibe el suficiente crédito. Y, con todo, este año te gastas un tercio de lo que invierte un recién ascendido como el Dépor o la mitad que el Getafe. El objetivo es la permanencia, un insulto a la historia pero sobre todo un insulto a la afición che y al pueblo valenciano. El problema no es la situación, es la tendencia.

Nadie duda que lo mejor que tiene el club es su afición, que llena Mestalla pese a los resultados. Pero, también la afición debe entonar cantos de autocrítica porque sólo ella es capaz de voltear la situación y de momento no lo ha conseguido. Más allá de los pitos y las manifestaciones tras las derrotas, hace falta una movilización continuada, constante y ruidosa que obligue a las autoridades políticas y económicas a reaccionar. Hacer entender a quienes tienen capacidad de presión que esta situación es insostenible y que no es necesario bajar a Segunda División para que se pivote en otra dirección. Solo el pueblo salva al pueblo y solo lo público salva (desgraciadamente) la mala gestión privada.

Y ¿saben quiénes deberían creer y luchar más por la unión que revierta la situación? Aquellos que hace doce años abrieron las puertas a gestores sin más crédito que el insensible dinero y toda aquella afición (no lo olvidemos) que aplaudió con las orejas pensando que los ricos pueden interiorizar un sentimiento si favorece su cuenta de resultados.

Protesta de los aficionados del Valencia CF contra Peter Lim. / Eduardo Ripoll

El Valencia no juega (ni dentro ni fuera del verde) a nada, absolutamente a nada. Si cabe, juega solo a la ruleta rusa. Y mucha suerte ha tenido en las últimas temporadas. Pero cuidado, que el actual campeonato ha subido de nivel y es complicado encontrar equipo o club más flojo que los che. “El valor de este equipo hace diez años era el doble o el triple que el actual”, dice Ron Gourlay, como si no hubiese responsables. Urge un cambio de propiedad pero incluso eso no supondría la panacea si no se interioriza que hace falta una unidad que sólo se consigue si está en juego el futuro.

La gente ha acudido a Mestalla y antes al Camp d'Algirós a la búsqueda de lo imprevisible. Eso es la cultura: el brotar de lo desconocido. El problema es que cada vez es más previsible el futuro: el desastre. Y esto no es un problema técnico, es un reto cultural. Ser valenciano o valenciana va ligado a una forma de vivir y compartir una experiencia, una belleza inesperada, una idea como el Valencia CF.

Frente político común

Por todo ello es necesario un frente común, una unión de los políticos del PP, del PSPV-PSOE, de Compromís, etc.; también del mundo empresarial que puede vincularse o no al club; de la sociedad y su capacidad de presión; de la intelectualidad y su lectura de lo que representa la entidad… No eludan su responsabilidad, no miren hacia otro lado. No son culpables pero eso no quita que no debamos remar. Todos y todas a una.