No puedo prometer ni prometo

Escribimos alrededor de un 11S que dio comienzo a este siglo XXI del que ya ha transcurrido el primer cuarto y cuya conmemoración debiera recordar a los emperadores del tercer milenio que todos somos mortales. Servidor ni jura ni promete y menos en asuntos tan serios y complejos como la política o el fútbol, pues es locura y más en los tiempos que vuelan. Cuando el extinto expresidente Suárez abjuró de los principios como secretario general del movimiento nacionalcatólico y “prometió” hasta lo que no pudo hacer, hubo carcajadas en las izquierdas.

Servidor recuerda, y supongo que también Núñez Feijóo -es quinto mío (“prometedor”) y antaño rondaba el socialismo galaico-, cómo parafraseamos la genialidad suarista con un dicho popular: prometer hasta meter y una vez metido, nada de lo prometido. Bien está que don Alberto haya volteado la chaqueta al verde golfista, pero militando ahora en el erre/tardofranquismo debiera optar por juramentos más que por promesas laicas o repescar aquel “lo juro por Snoopy”, para competir en ordinariez con la “fruta” o el “pescao” de Díaz Ayuso, diosa Ática.

Yendo a lo mollar, que no es una final de balompié, lo sucedido en la ciudad autónoma de Ceuta a caballo de los meses de julio y agosto, la denominada “invasión” por una “mayoría” que no atiende a cuestiones semánticas ni cívicas, nos deja desde esos primeros días unas enseñanzas claras de cara al futuro de nuestra política exterior. En primer lugar, que el reino de Marruecos no es un vecino fiable a pesar de las inmensas concesiones políticas y económicas del último lustro por parte del gobierno español. Resta abaluartarse militarmente.

En segundo término, que la UE y la OTAN -ese pack que se nos vendió indivisible, como la constitución con monarquía- no suponen defensa alguna para sostener nuestras dos ciudades autónomas norteafricanas, los peñones y el archipiélago de las Canarias. Es ingrato pago a la millonada que invertimos en defensa para industrias estadounidenses (con enormes bases en Andalucía) y lejanas guerras, con Papi-Donald diciendo que le “da pena una España incapaz de defender sus fronteras”, sin ofrecernos apoyo cual “aliado bilateral”, y con cartita repugnante de 22 -de 27- “socios” político-militares traidores. Bases fuera. ¿Spexit?

Por último, en tercer lugar, vimos a los buitres de la extrema derecha y de la ultraderecha -interminable lawfare pepe-vox-, acudir como a todas las catástrofes de los últimos años para buscar sus intereses partidistas por encima de los muertos provocados en cada una de ellas (sean por epidemias, inundación, incendio, ferrocarril o ahogamiento en frontera) y carecen de cualquier patriotismo al aliarse con el tándem criminal Trump-Israel frente al gobierno de España e conspirar con los partidos más fascistas del parlamento de la UE para socavar los principios democráticos en nuestro país. Nunca votarles.

Eso sí, la política ibérica está, por primera vez en noventa años, en el centro del meollo internacional y con un G7 volcado contra el “socialcomunismo” de Pedro Sánchez y Sumar, aunque los ricos cada día sean más y mucho más ricos (en un año han crecido en España un 18 %) y el Ibex siga con 20.000 puntos, amén de los datos de empleo. La carta de la ONU no incluye a Ceuta y Melilla como territorios coloniales y sí al Sahara ocupado. Lo demás son intereses inconfesables antiespañoles. ¿Qué diría la escuela de Salamanca a León o Argüello? El dolor por Villena, la ultraperiférica Tabarca y algún 'lametraserillos' quedan en el tintero.