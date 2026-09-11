Suspenso en lectura y aumento de la venta de libros: algo no encaja

Las estadísticas colisionan estos días. Intento encajar el suspenso estrepitoso en el examen de PISA, especialmente fuerte en el caso de los alumnos valencianos, con el informe que dice que la venta de libros sigue boyante, con un crecimiento del 3,9 % en el primer semestre de 2026. Y no es la gente mayor, la de la Enciclopedia Álvarez o la nostálgica EGB, la que más lee, sino que son los más jóvenes los que ganan en la estadística. Algo no cuadra, insisto. Los estudiantes de quince años (los evaluados en PISA) se hunden en comprensión lectora, pero ese grupo es el que más lee, dice el estudio de una reputada consultora de mercado. ¿Qué pasa? ¿Leen muchos libros, pero no comprenden realmente lo que leen? Difícil de creer. ¿Les interesa la ficción (lo que más se vende, según el informe), pero pierden el interés, pasan y no entienden nada si se les pone delante algo más sesudo? Es una interpretación aventurada, aunque interesante, porque conduce a una sociedad más preparada para la distopía de este mundo de hoy, en el que el faraón del planeta se ofrece a pagar 5.000 dólares de la caja pública por voto (siempre que gane su partido, que el capitalismo nunca fue a pérdidas) y un ingeniero alerta de que la inteligencia artificial estará preparada en diez años para acabar con la humanidad. Quizá los periódicos deberían ofrecerse en los supermercados como producto de ficción junto a la última novela de Megan Maxwell o Frederick Forsyth para ganar clientela. ¿No es materia de ficción un Gobierno que se pasa 40 días diciendo que no existía información sobre la entrada masiva en Ceuta, opta como estrategia de defensa por desclasificar documentos reservados de los servicios de Inteligencia y el titular al día siguiente es: 'El CNI avisó de convocatorias para un ‘asalto por valla y mar’? Empiezo a dudar si los diarios son estos días una versión moderna de Mortadelo y Filemón, aquellos empleados de la TIA que triunfaban antes de que los tebeos se transformaran en solemnes novelas gráficas. ¿Será todo este mundo y este suspenso en las notas de PISA culpa de las pantallas, como tanto nos están diciendo? ¿Eramos mejores cuando nos metían en vena Los Serrano y Farmacia de guardia que con la oferta de Netflix, HBO o Filmin? Lo dudo. Quizá el problema es de abundancia, que lleva al desconcierto (¿fue antes la sociedad la que se desconcertó o las pantallas?) ¿El scroll nos está haciendo imbéciles (hablo en primera persona del plural porque si tanto está afectando a los adolescentes, habituados a las pantallas, imagínense a mí, que se me hace bola la firma electrónica)? No lo descarto, lo de imbéciles, pero huiría de lecturas catastrofistas. Y de prohibiciones. Y de nostalgias del ayer. Y del nefasto sentimiento boomer de superioridad. ¿Quiénes nos hemos creído por saber quien fue Proust?