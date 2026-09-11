Desde las Torres de Quart

Olía a tierra húmeda y el sol iba inundando cada rendija de la sala.

Pilar voló con su mirada más allá del cristal y de la plaza.

Me sorprendió observándola y un leve temblor aleteó en sus párpados.

Conozco ese segundo en el que vuelve de muy lejos con la pena pegada a la piel.

Esperábamos la llegada de las víctimas de la Dana en su despacho de la Delegación de Gobierno de España. Habían transcurrido unos meses desde la tragedia. El patio estaba vacío y por la plaza apenas transitaba nadie.

La sonrisa de una compañera nos acercó un café y desapareció con la certeza de que había entrado en un lugar más allá del tiempo.

Silencio.

Escuché su dolor sordo y abrazó mi abrazo inmóvil. Nos reconfortó la presencia de la otra, cómo siempre. Como aquel día.

Carmina, Rosa, Mariló, Dolores, …todas fueron apareciendo tras la puerta en un susurro que las precedía.

Abrazos y silencio. Todo el amor y toda la pena en ojos y brazos que buscaban refugio. Lo encontraban en otros que daban calor y ánimo.

Me asombra la fuerza que Pilar es capaz de transmitir.

¿De dónde extrae esa entereza?

Caminaba por la segunda década de su vida cuando la conocí y sus gestos ya trasmitían el peso de la autoridad que pocas personas posee. Tenía un gran carácter que me hacía sonreír cuando la veía en plena acción. Ya entonces lograba gestionarlo con bastante éxito.

Ella todavía estaba lejos de ser la madre de sus dos hijos y yo todavía era la madre de mi hija.

Siempre me mereció respeto y siempre fui respetada.

Siempre nos hemos fiado la una de la otra.

Deambulé entre una multitud de personas que rebosaban ya el patio de la Delegación. Ella saludaba a todas.

A todas se había dirigido personalmente, les había preguntado y escuchado.

Hasta la gente que no la ha tratado, me dice que les mira a los ojos directamente, que les infunde confianza.

En medio de tanto dolor y tanto consuelo, pude ver la potencia arrolladora de la gran lideresa en la que se ha transformado. Confirmé, una vez más, que eso no sería posible si no fuera un gran, un enorme ser humano.

Hoy, en otro escenario, nos habla de las tres cuestiones que inspiran su trabajo:

Las personas, los contextos y los proyectos.

Bien atestigua su quehacer estos fundamentos, porque no hay una intervención suya para resolver una situación problemática, una catástrofe, o el desconsuelo de un agente de las fuerzas armadas, ante la desgraciada muerte de un compañero, que no lleve aparejada en su mente un proyecto para la prevención, para la anticipación de tanto sufrimiento.

La sociedad pide que le resuelvan sus carencias y problemas. Tener un proyecto vital. Eso no lo soluciona el mercado, lo consiguen unas instituciones democráticas fuertes. Las instituciones son las columnas de la democracia.

No basta con gestionar. El Estado, las instituciones, pueden transformar, compensando y diseñando estrategias de justicia, igualdad y futuro.

Pilar Bernabé es una mujer de Estado que representa y asume este concepto en su máxima expresión.

Volvemos a sentir la esperanza como la lluvia dulce que tanto anhelamos en los incendios terribles de este verano. Otra catástrofe que no la doblegó durante días y noches amontonados unos sobre otros, desplegando todo el plan de contingencia, coordinando los recursos disponibles. También los propios. La ilusión empaña algunos ojos.

Echaremos de menos, todos, a una delegada del Gobierno de España excepcional y ejemplar.

Pero la necesitamos en la institución municipal, como alcaldesa de todas y todos los valencianos.

Necesitamos a Pilar Bernabé al frente del Ayuntamiento de València como Nueva York necesita a Zohran Mamdani.

Será Pilar. Será València.