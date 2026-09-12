Ceuta, el epílogo

La gestión de la crisis de Ceuta, desde las jornadas anteriores a la entrada de más de setenta mil personas en el enclave español situado en Marruecos, el 30 de julio, hasta el día de hoy, ha sido un desastre político, técnico y de comunicación de escasos precedentes. Que, casi mes y medio después de que se produjera la avalancha ante la pasividad (cuando no la complicidad) de la gendarmería marroquí y la impotencia de los escasos efectivos españoles a este lado de la frontera, el ministro de Interior y la ministra de Defensa continúen en sus puestos resulta inaudito. Que no haya habido ningún cese entre los mandos de los Servicios de Inteligencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o el Ejército que, en contra de lo que ha venido sosteniendo el Gobierno, sí lanzaron alertas sobre lo que se estaba gestando, pero lo hicieron de un modo que no puede sino recordarnos los monólogos de Gila (“uy, la que se va a liar…”), también se antoja incomprensible.

Decenas de miles de personas se desplazaron por un país que ha hecho del control de sus súbditos la base de su sistema y donde a los españoles nos tenían dicho que contábamos con el mayor despliegue de agentes infiltrados imaginable, sin que nadie fuera capaz de prevenir la magnitud del golpe. Y el Gobierno no sólo se vio desbordado por los acontecimientos, sino que ha permanecido ausente durante todo el largo mes de agosto y en septiembre aún parece estar esperando que la situación se arregle por sí sola. Podemos estar de acuerdo en la repulsa más firme posible al discurso de odio de Vox, aunque queda la extraña impresión de que en este caso Abascal ha ido, teniendo en cuenta lo que representa, con pies de plomo. Podemos criticar la actuación del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, no debe haber leído muchos libros de historia, porque si no sabría que el seguidismo de la extrema derecha sólo puede acabar con él y con su partido, y tampoco parece ser consciente de que todo lo que haga en esta crisis lo pagará en la próxima, que puede producirse con él de presidente. Podemos coincidir en que al menos una parte de los jueces están ejerciendo no como tales, sino como actores políticos de un sectarismo intolerable. Pero eso no quita ni un ápice de responsabilidad a un Gobierno cuyo presidente no suspendió sus vacaciones y volvió de ellas reivindicando su derecho a disfrutarlas.

Ese gravísimo error de cálculo, del que se siguen todos los demás, no sólo ha arruinado el crédito, nacional e internacional, que pudiera quedarle a este Gobierno, sino que ha metido en shock al principal partido que lo sustenta, el PSOE. Porque si algo ha puesto en evidencia esta crisis es que Pedro Sánchez se ha bunkerizado de tal manera que habita ya de continuo un mundo sin relación con el que viven el resto de los mortales, incluidos los militantes de su propia organización. Y que esa huida de la realidad (y su sustitución por otra paralela, en la que Marruecos es un fiel aliado que no ha tenido nada que ver con lo sucedido), ya no es reversible. Antes al contrario, el desánimo y la sensación de derrota anticipada, que es lo peor que le puede pasar a un partido, se han asentado de forma que se diría definitiva en el PSOE. Hasta el punto de que, entre sus dirigentes y cargos públicos, todos los cálculos se hacen ya pensando en la pérdida de La Moncloa, y nadie, salvo el propio Sánchez, cree posible un resultado en las próximas elecciones generales que permita seguir en el Gobierno. De ahí que hasta los cómicos, como David Broncano, bromeen en público sobre su propio futuro laboral dando por hecho que el próximo Ejecutivo será del PP y Vox y los echará. O que el presidente de Castilla-La Mancha, el inefable García Page, haya creído llegado el momento de tocar a degüello: sus últimas declaraciones han sido tan violentas que sólo pueden entenderse si estamos ante alguien que quiere disputar tras la debacle el liderazgo del partido o irse de él. Será lo segundo, porque ni siquiera los más antisanchistas dentro del PSOE le van a perdonar nunca que haya dicho de quien todavía es su secretario general que vive arrodillado ante quienes defendieron el terrorismo.

Para quienes creyeron alguna vez en el mito de ese Sánchez resistente, adalid mundial de la izquierda y estratega genial, prefiriendo no ver el estrangulamiento de un partido que fue pilar de la modernización y la democratización de este país, el centralismo a ultranza (sólo Madrid importa, incluso Cataluña es contingente) de quien se declaró federal, el cesarismo de quien vino a dar, dijo, la voz a los militantes y a los ciudadanos, el acomodamiento de los principios a la coyuntura o la corrupción rampante en el entorno de alguien que precisamente llegó al cargo abanderando la lucha contra la corrupción; para quienes hicieron, digo, profesión de fe en Sánchez, abandonando todo espíritu crítico, la decepción ahora puede ser terrible. Pero para la estabilidad del sistema político español su desenlace está siendo ya enormemente dañino. Porque es cierto que Feijóo se está echando en manos de Vox. Pero no lo es menos que, con su permanente desprecio durante los últimos años por los guardarraíles de la democracia, Sánchez ha sido quien más ha asfaltado el camino por el que ahora avanza, cara al sol, la ultraderecha.

¿Se podía (y se puede) frenar ese avance del extremismo aprovechando la ocasión? ¿Habría sido posible afrontar de otra manera esta crisis pese a su magnitud? Sí, sin ninguna duda. Para empezar, si el Gobierno hubiera hecho simplemente su trabajo, desplegando de inmediato todos los medios que el Estado pone a su disposición, que son muchos. Pero el mando único para coordinar acciones, que debía haber estado conformado el 1 de agosto, no fue nombrado hasta 25 días después. Podemos filosofar lo que queramos sobre las causas del auge de la xenofobia y el sentimiento antiinmigración. Pero no deberíamos olvidar que esa semilla germina cuando los ciudadanos se sienten abandonados. Entonces buscan soluciones extremas. Pero son antisistema cuando perciben que el sistema no les responde. Eso es lo que clamorosamente ha fallado en Ceuta: la protección social, la sanitaria, la policial… Para todos: los que entraron y los ceutíes. La respuesta más efectiva siempre suele ser la menos complicada. Aquí se debía haber empezado porque cada ministerio (Justicia, lnterior, Defensa, Sanidad, Derechos Sociales…) se preocupara menos del relato y máa de cumplir, desde el primer minuto, pico-pala, pico-pala, la función para la que existe. Que Mónica García, por ejemplo, hubiera ido a Ceuta a comprender la realidad de lo que estaba pasando antes que a negar que hubiera alguna emergencia.

Entre las muchas maldiciones que históricamente ha padecido la política española, una constante ha sido el mal final de todos sus presidentes. Adolfo Suárez se fue dejando tras de sí un golpe de Estado y Calvo Sotelo terminó de cavar la fosa del partido que había sido determinante para la recuperación de las libertades. Felipe González perdió acosado por la corrupción y los crímenes de Estado y Aznar agonizó entre mentiras: el Yak, la guerra de Irak, el 11M. Zapatero convocó elecciones a sabiendas de que las iba a perder tras no ser capaz de comprender el alcance de la Gran Recesión y traicionarse a sí mismo y a sus votantes abaratando el despido y retrasando la jubilación. Y Rajoy, también perseguido por la corrupción e incapaz de resolver la mayor crisis política vivida en España como consecuencia del intento de secesión de Cataluña, tiene reservado un párrafo en los libros de historia como el primer presidente de nuestra democracia expulsado por una moción de censura. Ninguno, pues, murió en la cama ni se fue en paz. Ahora, el epílogo de Sánchez se ha escrito, otra vez de mala manera, en Ceuta. Que pase el siguiente.